Rechaza Alcocer nuevos recortes en el Sector Salud

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, descartó que haya habido nuevos recortes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de que circularon versiones sobre este hecho.

Al salir del foro "Sumando esfuerzo contra el Cáncer", Alcocer Varela fue cuestionado sobre el presunto recorte y le dijo a La Silla Rota:

No, no es cierto. He visto versiones de esto en los medios y voy a investigar de dónde salió esa información".

En el evento, el secretario destacó la importancia de la colaboración de diversos sectores para abonar a los esfuerzos para combatir el cáncer, todo esto en beneficio de la población.

Se le conoce como la epidemia silenciosa, un mal que nos lacera a todos, sin distinción, esta enfermedad diezma a la humanidad, no le importan raza, cultura, religión, estado socioeconómico, geografía política", enfatizó.

Detectamos una tendencia al alza que amenaza con convertirse en la primera causa de muerte", alertó Alcocer Varela, quien añadió que justamente porque representa una amenaza las autoridades van a intervenir.

El secretario de Salud destacó que 30% de las muertes por cáncer se deben a actividades prevenibles, por lo que las autoridades continuarán caminando en el sentido de la prevención, de promover hábitos de vida saludable y la detección temprana. Agregó que se debe enfatizar la importancia de los cuidados paliativos e incentivar la innovación.

La prevención, el bienestar social, la investigación y la participación comunitaria pueden ser los caballos que nos ayuden a jalar el sol de la cura contra el cáncer, que es nuestro enemigo común".

En este contexto, Alcocer Varela resaltó que en el país hay experiencia y condiciones para trabajar en el combate contra el cáncer, ya que el Sector Salud cuenta con 16 mil especialistas preparados.





