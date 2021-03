Recetas sin surtir, hasta el 25% por desabasto de medicinas en 2020

En 2020, el 25% de las recetas de medicamentos no fueron surtidas y se dieron 45 millones menos de consultas por cualquier enfermedad, alertó el colectivo Cero Desabasto, que enfatizó que la crisis en el suministro se encuentra en uno de sus puntos más críticos, ya que el gobierno no ha garantizado el acceso a los fármacos.

El colectivo impulsado por Nosotrxs y 47 organizaciones de la sociedad civil dio a conocer este martes un posicionamiento sobre el desabasto de medicamentos en México, el cual señalaron que se agudizó durante la pandemia, aunado a que las atenciones a pacientes no covid disminuyeron.

Andrés Castañeda, representante de Nosotrxs, señaló que a raíz del agravamiento de la situación de desabasto en el país, se ha fortalecido el colectivo, el cual hace un llamado al gobierno a resolver este grave problema.

El posicionamiento del colectivo fue entregado en la Cámara de Diputados por Israel Rivas, representante de los padres de niños con cáncer agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud, y Juan Méndez, de Nosotrxs, lo llevó a Palacio Nacional.

"Sin duda alguna, la crisis por el desabasto de medicamentos en México es una realidad transversal, que impacta con mayor fuerza a los grupos vulnerables y se encuentra en uno de los puntos más críticos de los últimos años", enfatizó Cero Desabasto.

CONSULTAS A PACIENTES NO COVID DISMINUYERON EN 2020

Cero Desabasto destacó que las consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud cayeron entre 2019 y 2020, ya que se dieron 45 millones de servicios menos, los pacientes con cáncer fueron uno de los sectores más afectados

Respecto al desabasto, los datos de la Secretaría de Salud muestran que en 2020, una de cada cuatro recetas no fueron surtidas de forma efectiva en las unidades de primer nivel de atención en el país.

Mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social el indicador de surtimiento efectivo o completo de recetas a nivel nacional cayó 6% entre 2019 y 2020, lo que equivale a un aumento de 11 millones de recetas no surtidas a derechohabientes. El Colectivo señaló que en el programa "Tu Receta es tu Vale", 8 de cada 10 recetas no fueron canjeadas por pacientes en 2020, con un total de 2.3 millones no surtidas efectivamente.

"Expresamos nuestra gran preocupación con relación al acceso efectivo a medicamentos e insumos, ya que la escasez e intermitente abasto de éstos se ha agravado en las distintas instituciones públicas de salud en el último año", señaló Guadalupe Campoy, representante de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística.

COLECTIVO PIDE A AMLO SOLUCIONAR DESABASTO

Ante esta situación, Cero Desabasto hizo un llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a implementar la estrategia para robustecer el Sistema Nacional de Salud, pero poniendo en el centro el acceso a medicamentos que requieren los pacientes.

Asimismo, pidió "cesar el menosprecio y la politización de las quejas y las demandas legítimas de los grupos de pacientes y sus familias" e iniciar un diálogo permanente entre los ciudadanos y las autoridades para atender el problema del desabasto.

El grupo de organizaciones de la sociedad civil exigió que se ponga a disposición de los pacientes, lo más pronto posible, los medicamentos urgentes y de alto costo ya que la falta de acceso vulnera su salud o los ponen en riesgo de padecer complicaciones, especialmente a quienes padecen cáncer, enfermedades autoinmunes, personas postransplantadas y enfermedades de baja prevalencia.

El colectivo reconoció que la actual administración del presidente López Obrador emprendió acciones para garantizar el derecho a la salud y al acceso efectivo a servicios e insumos médicos, pero en este proceso no se ha garantizado el abasto de medicamentos.

Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, resaltó la necesidad de evitar la polarización y pidió que juntos avancen hacia una política de salud que beneficie al Estado, ya que han manifestado su disposición de colaborar para combatir este enorme problema de salud pública.

"Nos parece incomprensible la actitud del Gobierno de la República, al tratar de desvirtuar las demandas de miles de pacientes que requerimos de una atención médica, oportuna y de calidad. Para ser concretos: es por lo menos contradictoria la posición humanista del actual gobierno, cuando ha dejado en el desamparo a millones de personas en una de las peores crisis humanitarias y sanitarias de la historia", indicó el colectivo Cero Desabasto.

DESABASTO, UNA DE LAS CRISIS DE ESTE GOBIERNO

Desde que comenzó la actual administración, el presidente López Obrador decidió cambiar la forma en la que se hacían las compras de medicamentos y material de curación para combatir la corrupción.

Sin embargo, los procesos de adquisición no se han realizado como deberían, ha habido retrasos importantes y en algunos casos el gobierno no incluyó todos los requerimientos del Sector Salud. Uno de los más sonados es el de los medicamentos oncológicos, ya que el gobierno decidió dejar de comprar a la empresa mexicana que les vendía y los fármacos han escaseado o se entregan a cuenta gotas.

A esto se suma el problema con la distribución de los medicamentos e insumos, porque el gobierno decidió sacar a los distribuidores de la compra consolidada y ahora este proceso se debe contratar por fuera.

La Silla Rota ha documentado desde hace dos años la lucha de los padres de niños con cáncer, quienes denuncian la falta de medicamentos oncológicos que sus hijos requieren para sus quimioterapias.

Respecto a la disminución de consultas, La Silla Rota publicó el pasado 4 de enero que la pandemia de covid-19 causó que se aplazaran consultas generales y de urgencias, así como intervenciones quirúrgicas de personas con otras enfermedades.

En el caso de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la disminución fue de 64.7% en las consultas generales, 56% en atención en Urgencias y 56% en cirugías, lo que muestra el rezago en la atención a personas que sufren otros problemas de salud.

(djh)