REBASAN LOS 20,000 MUERTOS POR COVID EN MÉXICO

En sólo 18 días se duplicaron las muertes por covid-19 en México, que pasó de 10 mil 167 muertes por covid-19 a las 20 mil 394 que se alcanzaron esta tarde. Nuestro país llega a esa cifra en medio de controversia sobre la cifra de defunciones, el manejo de la pandemia y los mensajes contradictorios del presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Mientras que al inicio de la pandemia llegar a los 10 mil 167 decesos tomó 74 días, para duplicar este número bastaron sólo 18 días, lo que muestra el aumento que se ha registrado en las últimas tres semanas, desde que inició la "nueva normalidad".

Este viernes, México llegó a las 20 mil 394 defunciones por covid-19, 647 que se confirmaron en las últimas 24 horas, además de mil 891 defunciones que están como sospechosas y que se confirmarán en los siguientes días.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, indicó que los casos confirmados acumulados ya suman 170 mil 485, con 5 mil 30 contagios más que ayer. Sin embargo, los casos activos son 23 mil 653.

Asimismo, hay 62 mil 245 casos sospechosos y 233 mil 137 que se descartaron porque dieron negativo. En total se han realizado 465 mil 867 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2.

Semáforo de los estados

Este viernes también se presentó el semáforo epidemiológico, en el que se informó que 17 entidades del país están en color naranja, que significa riesgo alto, mientras que 15 continúan en color rojo que es el riesgo máximo.

Las entidades que tienen semáforo en color naranja desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de junio son: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Los estados que cambiaron de color esta semana fueron Colima e Hidalgo, que pasaron de rojo a naranja para la próxima semana. Por el contrario, Tabasco regresó al color rojo del semáforo, después de que esta semana estuvo en naranja.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, recordó que los cuatro factores que analizan para el semáforo son la ocupación hospitalaria, que tiene una importancia del 50%, así como la tendencia de síndrome covid-19, la tendencia de hospitalizados y el porcentaje de positividad a Sars-CoV2

Ajustes de cifras

El pasado 4 de junio, López-Gatell volvió a ajustar la cifra estimada de muertes a causa del virus Sars-CoV2 y dijo que en la República podría haber hasta 35 mil decesos. Con las 20 mil 394 defunciones, actualmente ya se alcanzó el 57% de esa estimación.

Con estas cifras, México continúa en el séptimo lugar de número de muertes por el virus Sars-CoV2 y se acerca al sexto país de la lista que ocupa España, que a principios de año fue uno de los más afectados por la pandemia y tiene 27 mil 136 defunciones acumuladas. Si se cumple la estimación de López-Gatell, México rebasaría a Italia, que hasta ahora reporta 34 mil 514 muertes por covid-19.

México se puso a la cabeza del número de defunciones nuevas a nivel internacional, superando a Brasil y a Estados Unidos, países que también han sido criticados por las acciones que han implementado para combatir al virus Sars-CoV2.

Los mayores aumentos en muertes y casos se dan en la "nueva normalidad"

En las primeras tres semanas de la "nueva normalidad" continuaron en aumento las muertes por coronavirus en México. El 3 de junio se reportó el mayor incremento, con mil 92 decesos, que de acuerdo con las autoridades sucedieron en fechas anteriores.

En estos 17 días se han reportado en promedio 538 defunciones diarias, mientras que desde la primera muerte hasta el 31 de mayo el promedio fue de 141. Lamentablemente los contagios de coronavirus parecen no disminuir, ya que el promedio de casos confirmados diarios de los últimos 17 días es de 4 mil 066.

México inició la etapa de la "nueva normalidad" el pasado 1 de junio, tras 70 días de la Jornada de Sana Distancia, con un país que inicialmente estaba en color rojo y que cambió en la última semana, con 16 estados en color naranja del semáforo epidemiológico.

"Sobre la marcha" cambian estimaciones de muertes

El tema de las defunciones por covid-19 ha sido uno de los más controversiales en nuestro país, ya que el subsecretario López-Gatell ha cambiado las estimaciones que dijo originalmente, primero indicó que podrían ser 8 mil muertes, cifra que se alcanzó el 26 de mayo, posteriormente dijo que serían 30 mil y el pasado 4 de junio volvió a elevar la cifra a 35 mil, aunque señaló que en el peor escenario podría haber hasta 60 mil.

Sin embargo, el científico Youyang Gu, del Instituto Tecnológico de Massachussets, estima que al 1 de octubre México podría tener 86 mil 579 defunciones por covid-19. Cabe mencionar que disminuyó la cifra, ya que en mayo pasado proyectaba 132 mil decesos hasta el 1 de septiembre.

Durante la pandemia ha habido múltiples señalamientos sobre las cifras que presenta el gobierno cada noche. Primero hubo cuestionamientos sobre la falta de pruebas de diagnóstico, ya que en México se hacen sólo 0.4 por cada mil habitantes, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 22.9.

La Silla Rota ha dado a conocer las discrepancias en las cifras de casos confirmados y defunciones que existen entre el gobierno federal y los estatales, así como anomalías en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud, como los casos confirmados que aparecen antes del primero, así como el retraso de más de un mes en el registro de defunciones y en la entrega de resultados de pruebas de covid.

El pasado 8 de mayo, cuando se esperaba el pico máximo de casos, The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron una serie de reportajes que ponían en duda la cifra oficial de muertes y de contagios por coronavirus, llevó al gobierno de México a responder que es falsa la apreciación y pidió no politizar la discusión sobre la pandemia de covid.

El discurso contradictorio de las autoridades

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el domingo pasado que lo más difícil y riesgoso de la pandemia ya pasó, por lo que dijo que la población ya puede salir a la calle a realizar sus actividades cuidándose.

"No tener miedo, actuar con temores, porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia, la higiene personal, pero ya es asunto de nosotros. Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio y vamos a cuidarnos nosotros mismos", enfatizó.

Sin embargo, el subsecretario López-Gatell ha enfatizado en las conferencias nocturnas que la pandemia no ha terminado y que México sigue en máximo riesgo, esto a pesar de que se inició la reactivación paulatina de la economía.

La Organización Mundial de la Salud criticó esos dichos contradictorios e hizo un llamado a enviar mensajes coherentes a la población para luchar contra la pandemia de coronavirus.

"Los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a sus comunidades", enfatizó Mike Ryan, director Ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias.