Reasignan caso Cuevas Morán por Federico Gertz a ministro Alfredo Gutiérrez

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el ministro encargado del nuevo proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso de Alejandra Cuevas, quien permanece en prisión y Laura Morán por el presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN indicó que Gutiérrez Ortiz se comprometió a presentar un nuevo proyecto a la mayor brevedad.

Anteriormente el proyecto estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y fue discutido el pasado 14 de marzo de 2022, en medio de acusaciones que pusieron en tela de juicio su imparcialidad.

Durante la discusión del proyecto que proponía conceder el amparo para que Alejandra Cuevas pudiera llevar su proceso en libertad, por unanimidad los ministros rechazaron el proyecto tras considerar que no resolvía el problema de fondo.

LOS AUDIOS DE GERTZ

Hace casi dos semanas se filtraron audios en donde el fiscal general, Alejandro Gertz Manero sostiene una conversación con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos y presuntamente señalan haber influido en la elaboración del proyecto de Pérez Dayán.

Supuestamente cuentan cómo es que le habían acordado con Pérez Dayán no permitir el amparo de Alejandra pero finalmente el ministro no plasmó lo acordado. "Nada, no puso nada de lo que dijo que iba a poner. Ya se volteó completo", acusaron.

"Yo sí tengo la certeza de que muchos de los ministros no van a aceptar eso y lo van a regresar, se lo van a dar a otra gente", se escucha decir a Gertz Manero.

Ante ello, Gertz admitió que los audios son verídicos; sin embargo dijo que fueron alterados con el fin de afectar su imagen.

Por su parte, la familia de Cuevas Morán acusó a Gertz de haber pasado por alto las leyes que le impiden conocer el proyecto de la SCJN antes de presentarlo; el fiscal negó que fuese ilegal.

EL PRESUNTO HOMICIDIO DE FEDERICO GERTZ

Federico Gertz, hermano del fiscal Alejandro Gertz, murió en 2014 y el fiscal acusó a Alejandra Cuevas, pareja de Federico, de haber causado la muerte de este.

De acuerdo con Alejandro, el deceso de su hermano fue provocado por omisión de cuidados y desde 2020, cuando Gertz llevaba poco más de un año al frente de la FGR, Alejandra permanece en prisión.

El fiscal negó haber tenido influencia en la detención de Alejandra Cuevas, su cuñada, pues las razones por las que está en prisión tienen que ver con un caso que data de hace siete años.

Por ello Alonso, Ana Paula y Gonzalo Castillo, hijastros del hoy occiso e hijos de Alejandra Cuevas señalaron que el encarcelamiento de su madre es ilegal y ante la Cámara de Diputados pidieron un juicio político contra Gertz por infracciones graves y sistemáticas a los Derechos Humanos por actos y omisiones que realizó como servidor público.

También dieron a conocer que existe una orden de aprehensión contra su abuela Laura Morán, una mujer de 90 años.





