Reaparece Cuauhtémoc Cárdenas al lado de Gabriel Quadri

El tres veces candidato presidencial y exlíder moral, así como fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, reapareció este jueves en una reunión con el también exaspirante presidencial en 2012, Gabriel Quadri, quien ahora busca una diputación plurinominal por el PAN en la coalición Va por México.

Cuauhtémoc Cárdenas, quien apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante sus candidaturas presidenciales del 2006 y 2012, ahora se ha vuelto un crítico de su gobierno, particularmente la estrategia de salud para combatir a la pandemia de covid-19.

"Es claro que la pandemia no se ha enfrentado con medidas que resulten cabalmente eficaces, son escasas las pruebas realizadas para detectar la enfermedad, desde altas posiciones oficiales no se alienta el uso de mascarillas. Y el confinamiento para prevenir el contagio se deja bajo la responsabilidad familiar e individual y no desde un punto de vista institucional", dijo el pasado 3 de febrero en un foro del Grupo 21.

En reunión virtual con integrantes del Grupo, el ingeniero Cárdenas se refirió a la actual administración desde diferentes perspectivas.

"Yo no veo el riesgo de una dictadura y creo que habríamos muchos que de distinta manera haríamos todo lo posible para que una situación así no se presente, yo no veo que se está caminando en ese sentido aunque pudiera estar equivocado".

En materia económica criticó que al momento no haya señales de apoyos económicos para blindar a quienes perdieron el empleo y adelantó que se está lejos de la cobertura universal de salud.

Sin mencionar al presidente López Obrador, el excandidato presidencial sugirió que se debe descentralizar el poder para distribuirlo y planteó la necesidad de una política contracíclica en términos económicos más de la necesidad de una reforma fiscal.

"Yo no creo que haya en este caso ni iluminados ni predestinados, creo que a todos nos toca contribuir hacer el esfuerzo y buscar coincidencias en lo que podemos empujar juntos. Y ya veremos qué hacemos con nuestros desacuerdos. No creo que me toque a mí, ni a tal o cual persona. Todos tenemos que empujar juntos", dijo.

LÁZARO CÁRDENAS Y EL TRATO A LA OPOSICIÓN

El pasado 10 de octubre, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recordó que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques viscerales en contra del gobierno cardenista.

En el Monumento a la Revolución, durante un homenaje al general Lázaro Cárdenas por su 50 aniversario luctuoso, el excandidato a la Presidencia recordó que ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre respondió con labor política cívica y recta conducta cívica.

"Sabía qué y quienes las movían, quienes las representaban con la convicción de que no representaban riesgo alguno a la obra de la Revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían éstos respetando a esas oposiciones, que por agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia", señaló.

El ingeniero dijo que para honrar al general Lázaro Cárdenas, es necesario retomar con firmeza las causas que hizo suyas, como el rescate de la soberanía nacional, romper las cadenas de dependencia política y económica, mantener incólume la dignidad de nación, así como el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria y el taller, elevar las condiciones de vida de la gente, y promover la paz y la convivencia entre las naciones.

El 3 de febrero, el PAN avaló el acuerdo en el que enlista como candidatos a una diputación plurinominal a personajes como la excandidata presidencial Margarita Zavala y el exsecretario de gobernación Santiago Creel y exsaspirante presidencial por el entonces Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, quien ahora participará por el distrito 23 como diputado de mayoría relativa.