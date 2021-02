Reaparece AMLO y se niega a usar cubrebocas; "ya no contagio covid"

Tras dos semanas de ausencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en la conferencia mañanera de este lunes, lo primero que dijo fue "ánimo" y luego agradeció a todos los mexicanos, así como a personas del extranjero, por haber deseado que se recuperara de la covid-19.

El mandatario mexicano señaló, ante cuestionamientos de la prensa, que no usará cubrebocas tras recuperarse de la covid, pues dijo que los doctores le han dicho que ya no contagia de covid-19.

El mandatario mexicano apareció en el atril donde fue sustituido en 10 mañaneras por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tras haber dado negativo en una prueba de coronavirus el pasado viernes.

"Estamos de nuevo de pie y en lucha, vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de trasformación, para acabar con la corrupción, para moralizar al país y poder vivir con bienestar y felicidad", lanzó el presidente.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ agradeció a todo el pueblo de México por su buenos deseos. "Estamos de nuevo de pie y en lucha, vamos a continuar con la transformación, que es fundamental para México", aseguró #rb pic.twitter.com/2qsuCdImRb — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2021

López Obrador agradeció a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de covid. Destacó que afortunadamente pudo salir adelante y está de vuelta para seguir luchando.

Al igual que reconoció los apoyos que le mandaron sus "amigos del extranjero", remarcó las gracias a todos los mexicanos por sus deseos de que saliera adelante, por las bendiciones, por los rezos, por las buenas vibras y los buenos deseos. "Como decía José Martí: Amor con amor se paga", dijo.





AMLO DICE "NO" AL CUBREBOCAS





"No. Ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio", dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ahora sí usará cubrebocas tras recuperarse de la covid-19

Un reportero insistió en que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho en varias ocasiones que inclusive los vacunados deben mantener el uso de la mascarilla. López Obrador fue tajante: "no y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso".

#EnLaMañanera Ante la pregunta de un periodista sobre si se hará el uso de cubreboca obligatorio, el presidente asegura que"En México no hay autoritarismo y está prohibido prohibir" además asegura que él no usará cubrebocas #rb pic.twitter.com/OJCsMHXbu0 — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2021

Destacó, una vez más, que su gobierno implemente una política para el uso obligatorio de cubrebocas en el país. "En México no hay autoritarismo, todo es voluntario y cada quien debe de asumir su responsabilidad", expuso.

Tampoco consideró que ahora deba cambiar la estrategia para contener al coronavirus, al tiempo que dijo que el fin de semana arribará a México un cargamento de 1 millón de vacunas contra la covid-19 de AstraZeneca provenientes de la India, en tanto, prevé que Pfizer reanude el envío de vacunas entre el 10 y el 18 de febrero.









RECIBIÓ TRATAMIENTO EXPERIMENTAL





El presidente López Obrador dio a conocer este lunes que recibió un tratamiento experimental que se investiga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", que consta de antivirales y antiinflamatorios, el cual, dijo, le sirvió para salir delante de la infección de covid-19.

"El domingo se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto de Nutrición, entonces acepté, me empezaron a aplicar un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados, estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad ya sabe y fui saliendo", dijo en su vuelta a las mañaneras.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ descartó adelantar su vacunación contra la covid-19, pues no debe actuar con influyentismo debido a que "la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente". Voy a esperar a vacunarme cuando me corresponda, aseguró #rb pic.twitter.com/C9JAg0uW9T — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2021

El mandatario mexicano se solidarizó con quienes han padecido covid y dice que en su caso fue bien atendido por el doctor Jorge Alcocer y un grupo de médicos.

Agradeció al personal médico porque le dieron "un tratamiento especial", por el afecto que le tienen.

Dijo que padeció de síntomas como dolores de cuerpo, un poco de temperatura y que se realizó un estudio en el que detectaron que la covid había llegado a sus pulmones y por ello se decidió que entrara al tratamiento experimental.

"El domingo que me hicieron una radiografía ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento", dijo.





"¿POR QUÉ ME ENFERMÉ?", ESTO EXPLICÓ AMLO





El presidente López Obrador dio dos explicaciones por las que se contagió de covid-19. En una de ellas criticó a otros mandatarios que se han vacunado con el pretexto, según él dijo, de dar el ejemplo para que la ciudadanía confíe en la vacuna.

"¿Por qué me enfermé?, primero porque no me vacuné, porque no abusé. Pude haberme vacunado", dice y señala que jefes de estado se vacunan con el pretexto de que ellos dan el ejemplo y la gente no le tema a la vacuna. ¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado", apuntó.

En este último punto, López Obrador se contrapone a la recomendación máxima en la pandemia: "quédate en casa". Un lema que han impulsado diversas autoridades internacionales y gobiernos de todos los países, incluido México.

#EnLaMañanera No me vacune porque no abusé. Pude haberme vacunado, como lo hicieron otros jefes de Estado. Me contagié porque tengo que trabajar, como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, aseguró el presidente @lopezobrador_ #rb pic.twitter.com/i60ACMpBAc — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2021





¿CÓMO AVANZARON LOS SÍNTOMA DE COVID EN AMLO?





El presidente López Obrador contó que se comenzó a sentir mal la noche del sábado 23 de enero en su gira por el norte del país, fue en San Luis Potosí que se realizó la primera prueba rápida en la que dio negativo a covid.

"Tuve síntomas un sábado en la noche aunque me hice la prueba, estaba en San Luis Potosí me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente llegando aquí también me hice la prueba, dos, una rápida solo de nariz y también salió negativa; sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz y garganta más tarde me reportaron que estaba ya en positivo", agregó.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ dijo que fue atendido de manera oportuna, además, reveló que se hizo una prueba rápida cuyo resultado fue negativo y, luego, en #CDMX, se realizó dos pruebas, un resultado fue negativo y otro fue positivo #rb pic.twitter.com/ODDljfR6XH — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2021

López Obrador confirmó su positivo a covid el domingo 24 de enero por la noche, tras una gira en la que se reunión con funcionarios federales, empresarios, secretarios de Estado y gobernadores.

Tras dos semanas confinado, regresó a las mañaneras de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador comentó que se resiste mejor, no solo esta pandemia, cualquier enfermedad con el ejercicio, por lo que resaltó que practica beisbol. Antes de que me enfermara estaba macaneando, apuntó.

Por otra parte, hizo hincapié en la alimentación, ya que comer sano también ayuda.





¿QUÉ EQUIPO MÉDICO ATENDIÓ A AMLO?





El presidente reveló qué doctores se ocuparon de su caso de covid-19:

1.- El equipo fue liderado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

2.- Alejandro Svarch, internista y titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI.

3.- José Rogelio López Padilla, del INER.

4.- Patricio Ortíz, de Cardiología y quien atiende regularmente al presidente de su problema de hipertensión.

5.- José Ricardo Sánchez Santana, de la Secretaría de la Defensa.

6.- Guillermo Ruiz Palacios, infectólogo de Nutrición que participa en el tratamiento experimental que recibió.

7.- Sandra Radmen López, de Nutrición.





(Luis Ramos)