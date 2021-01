Reaparece AMLO ante rumores; "ya pasó la etapa crítica", afirma

Después de cinco días de confinamiento por contagiarse de covid, Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales a través de un video desde Palacio Nacional y agradeció a los mandatarios de diferentes partes para mandarle buenos deseos, a los representantes patronales, amigos y hasta adversarios políticos

"Todavía tengo covid, pero los médicos ya está pasando la etapa crítica y me presento ante ustedes para que no haya malos entendidos; todavía tengo que guardar reposo", afirmó en un video.

Llevamos recuperados más de 600 mil empleos formales, nos faltan como 800 mil empleos para tener los 20 millones 550 mil empleos que se tenían antes de la pandemia, inscritos en el IMSS.

"Tengo mucha confianza de que vamos a salir adelante; soy optimista en todo sentido y estoy seguro de que vamos a salir de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos, es cosa de no rendirnos", afirmó.

SOBRE PLAN DE VACUNAS Y LA SPUTNIK

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en febrero México contará con 6 millones de vacunas contra covid-19 y que para marzo se recibirá el doble, por lo que se podrá proteger a la mayoría de los adultos mayores para finales de ese mes.

En su primera aparición en video tras haber dado positivo a covid-19, el presidente López Obrador se dijo optimista en todos sentidos y de que el país va a superar esta situación difícil que se ha dado por la pandemia.

Destacó que en el tema de las vacunas contra covid-19, nuestro país va avanzando y que en los siguientes dos meses se recibirán dosis suficientes para seguir con el plan de vacunación.

"Para febrero vamos a disponer de alrededor de 6 millones de dosis de vacunas y en marzo, vamos, sin ningún problema, a contar con el doble, con 12 millones de dosis, de modo que no descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de nuestro país", enfatizó.

Sobre la vacuna Sputnik V, dijo que se recibirán las primeras dosis a finales de la semana que viene, tras el diálogo fraterno que tuvo con su homólogo ruso Vladimir Putin.

El presidente señaló que en febrero se van a traer de la India 870 mil dosis extra de la vacuna contra covid-19 desarrollada por AstraZeneca, las cuales son extra a las que ya se tienen aseguradas con el contrato en el que colaboró la Fundación Slim.

Explicó que también habló con el CEO de Pfizer, quien se comprometió a adelantar la entrega de las vacunas que se habían retrasado, las cuales probablemente llegarán a partir del 10 de febrero y que, para inciar se recibirán mil 500 mil dosis

López Obrador dijo que a través del mecanismo Covax, de la Organización de las Naciones Unidas, México contará con mil 800 dosis de vacunas en el mes que está por comenzar.

Recordó que también hay un convenio con CanSino Biologics, la cual también estará disponible en febrero, aunque no dijo la cantidad.

El mandatario detalló que en esta primera etapa se da prioridad a los adultos mayores porque está comprobado científicamente que vacunandolos se reduce 80% la mortalidad por covid-19

A la población en general, les pidió paciencia, y destacó:

"Estamos buscando contar con las dosis suficientes para que lo más pronto posible podamos vacunar a todos los mexicanos, vacuna universal, gratuita contra el covid-19".

Remató:

"Gracias a ustedes, gracias al creador y a la ciencia voy a salir adelante"

Beatriz Gutiérrez Müller posteó en Instagram una imagen suya haciendo ejercicio y le reprocharon sobre su aislamiento:

Ante las críticas, por hacer ejercicio, reiteró que se aisló y sigue cuidándose.

El domingo 24 de enero, el presidente informó vía redes sociales se contagio de covid-19. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario detalló que presenta síntomas leves y que sigue un tratamiento médico.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico", publicó en la red social.

En el lugar del presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será quien se encargue de las conferencias mañaneras.

"Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", instruyó el presidente ese día.

Este jueves 28 de enero, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, anunció a los diputados de Morena durante la inauguración de su reunión plenaria, que el presidente López Obrador regresará a la vida política en unos días. Sin decir fecha exacta.

"Antes de abordar cualquier otro tema quiero informarles que la salud de nuestro presidente está bien, muy satisfactoria. En unos días estará de nuevo con nosotros y en plena actividad", aseguró.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, dijo en Twitter que el Gobierno continúa su marcha, así como los programas y obras; ante la emergencia sanitaria, avanza el plan de vacunación. "El pdte. @lopezobrador_ recupera poco a poco su vigor y su salud. Sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando tranquilamente..."

También, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, desmintió rumores sobre la salud del mandatario. "Estuvieron circulando en redes sociales, principalmente en Whatsapp mensajes fuera de lugar, diciendo que el presidente había tenido un problema neurológico, posiblemente hemorrágico o que tenía una parálisis facial o de alguna parte del cuerpo, esto es absolutamente falso, es completamente absurdo y es claramente un mensaje que busca dañar no solamente la imagen del presidente de México, sino la integridad del Estado mexicano".

TRANSPARENCIA SOBRE SU SALUD

Jacqueline Peschard, especialista en temas de transparencia y exconsejera del INAI, subrayó que si bien los datos de salud personal sí son considerados por ley como confidenciales por ser datos sensibles, deben ser protegidos. Pero coincidió con el exministro Cossío en que el caso del presidente López Obrador debería ser la excepción.

Es de interés público saber cómo va evolucionando en cuanto a gravedad o no, de la enfermedad. Pero todos los servidores públicos en general -según una sentencia de la Corte- tienen una menor protección en sus derechos porque tienen que cumplir con un servicio público

La situación ideal, sugirió, sería que él mismo consintiera en hacer pública esta información, aunque eso no significa ofrecer datos demasiado precisos. "Conocer la evolución de su enfermedad y no que haya opacidad porque eso genera incertidumbre. La propia ley de transparencia señala que cuando el interés público es superior a la protección del dato personal, se debe realizar una prueba de interés y eso ya lo ha hecho el INAI en otras ocasiones. Recuerdo que en 2020 se pidió dar a conocer una prueba covid que le hicieron al presidente y no se dio a conocer. No obstante, el INAI determinó que sí se debía publicar porque era un tema de interés público saber que no estaba contagiado en aquel momento".