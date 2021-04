Reacción de Zaldívar a reforma Judicial fue ambigua: expertos

La reacción que tuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a la aprobación que dio el Congreso de la Unión a la propuesta de extender su mandato hasta 2024, "fue ambigua" y marca un mal precedente en la historia de país, afirmaron expertos.

La decisión de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados también fue considerada por constitucionalistas como "una transgresión a las leyes y a la democracia", que deja entredicho las futuras decisiones legales del Poder Legislativo.

La mañana de este viernes, en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la votación de la reforma al Poder Judicial, en la cual se incluyó –desde el Senado– un artículo transitorio para que el presidente de la Suprema Corte amplíe su periodo por dos años más.

Con una mayoría simple de Morena, que solo contó con el PT y el PVEM como aliados, la reforma pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, en medio de críticas de constitucionalistas y personajes cercanos al Poder Judicial.

"Parece que hay líneas definitivas en el comportamiento de quienes tienen el poder. Me parece que esto es una manifestación cínica de rompimiento constitucional y una manifestación de poder. Es preocupante e indignante que se tomen estas decisiones en la Cámara de Diputados", dijo a La Silla Rota José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que las argumentaciones del ministro Arturo Zaldívar, después de darse a conocer la votación, debieron "ser claras y sin ambigüedad", ya que la decisión que se tomó desde el Poder Legislativo fue "cruzar la línea".

"Lo que sigue es una manifestación clara, abierta y cínica de una ruptura del orden constitucional, es algo lamentable para la democracia y el Estado Constitucional", añadió.

Y es que el ministro presidente de la Suprema Corte aseguró, apenas aprobada la reforma, que el Poder Judicial, que él encabeza, nunca participó en la elaboración de este artículo y su aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

Zaldívar también aclaró que no se pronunció "por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso", pero luego de que ese artículo fue avalado "estará atento a su publicación y, después, de cualquier acción legal que se llegue a presentar ante la SCJN".

Voces al interior del Poder Judicial señalaron que el posicionamiento de Zaldívar fue ambiguo y previeron que su intención sea permanecer los siguientes dos años, después de terminar su periodo como ministro de la Corte, al frente del Poder Judicial.

"Dice, ´yo voy a estar el tiempo que me eligieron´. Y luego dice ´vamos a ver qué resulta´, entonces, supongamos que no lo impugnan, va a decir ´yo no me puedo ir, porque ya tengo aquí estos dos años adicionales´.

"Y vamos a suponer que lo impugnan y no tiene los ocho votos (requeridos para la mayoría calificada en una acción de inconstitucionalidad), ya no es inconstitucional el artículo. Yo creo que lo que va a hacer es quedarse los seis años completos y lo maneja de esta forma mañosa", aseguraron las fuentes.

Lo mismo consideró José Antonio Crespo, analista político, a través de su cuenta de Twitter. "Mejor esperar, en efecto, pues suena un tanto ambiguo eso de: ´ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del CJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión´", escribió.

A través de sus cuentas de redes sociales, académicos y expertos en el tema escribieron distintas afirmaciones, en las que lamentaron la ampliación de mandato que aprobó la Cámara de Diputados y el comunicado de Zaldívar.

"Dice Arturo Zaldívar que desempeñará la presidencia de la SCJN y del CJF por el periodo por el que fue electo (4 años, se entiende). Falta, ahora, un pronunciamiento igual de todas y todos los consejeros del CJF. Es lo mínimo que pueden hacer frente a esta aberración", escribió Javier Martín Reyes, abogado en derecho constitucionalista.

"México está al borde de un período de orfandad constitucional", expreso Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Otros, como Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en derecho por la UNAM, consideró como claro el mensaje que dio Zaldívar: "únicamente ejercerá su cargo por el tiempo que fue electo, es decir, cuatro años. Estoy seguro que, como constitucionalista que es, cumplirá con su compromiso", dijo.

(djh)