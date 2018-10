Re-Diseña, el festival de tecnología que premia a jóvenes talento

SHARENII GUZMÁN 27/10/2018 01:12 p.m.

José Luis Ortiz Robles tiene 29 años y vive en un municipio de Tlaxcala que hace frontera con Puebla que ha tenido un desarrollo industrial muy acelerado. Hay empresas trasnacionales, pero también hay una zona que todavía es agrícola que tiene ríos y manantiales, que con el tiempo se ha contaminado.

Mientras José Luis crecía observaba como estos cuerpos de agua se iban deteriorando. Para él era muy triste ser testigo de este ecocidio, por lo que decidió hacer algo.

"Siempre viví con eso y fui muy apegado a la naturaleza. Donde yo vivo hay un lago que se llena de una planta acuática que se llama dalirio y cuando quería reflexionar iba a este lago. Un día me encontré a un señor muy mayor, don Germán Hernández y él me compartió una idea que se me hace muy poderosa: que había plantas acuáticas capaces de descontaminar el agua sucia. No lo podía creer", explicó Ortiz Robles.

Esa idea fue como una semilla para José Luis. Comenzó a investigar y se dio cuenta que desde 1950 hay personas que utilizan plantas para limpiar el agua. "Es una tecnología ampliamente difundida y muy recomendada por organismos internacionales ambientales. Entonces pensé que esto se tiene que hacer en México y eso fue el inicio de mi empresa".

Siete años después, José Luis fundó CPlantae, una pequeña empresa que trata el agua residual de los hogares con plantas de tratamiento pequeñas, baratas y fáciles de operar y mantener.

"Esto permite que la gente pueda reutilizar el agua para regresarla a un cuerpo acuático y no contaminarlo, infiltrar al subsuelo, regar cultivos y utilizarla en el escusado, entre otras cosas".

Señaló que el sistema de tratamiento lo han desarrollado desde hace varios años. Lo han instalado en industrias, residencias y comunidades. Hubo un tiempo que daban talleres a comunidades de escasos recursos para que aprendieran sus propios sistemas de tratamiento.

Además de los cursos, comercializan los filtros personas que si los puede pagar. Han trabajado en desarrollos turísticos y escuelas.

"Han sido años de trabajo. Ese fue el germen de CPlantae. Fue conocer esta tecnología a partir del conocimiento ancestral de las comunidades que tenían de la simple observación de la naturaleza y nosotros como sociedad más urbana hemos perdido ese contacto".

CPlantae ganó el primer lugar de Re-Diseña México, un festival de ciencia y tecnología organizado por la organización Media Lab, que reunió a los mejores proyectos de las cinco ediciones regionales.

Rossana Fuentes Berain, fundadora y directora de México Media Lab, explicó que se han realizado ediciones regionales de este festival en Estado de México, Puebla, Jalisco, Campeche y Tijuana.

"Estamos terminando con los ganadores de esas ediciones. Trajimos a los finalistas a la Ciudad de México durante una semana para que compitan entre ellos a nivel nacional. Siempre pensando que la ciencia y tecnología, ese es el mandato de Conacyt, puede solucionar los desafíos a los que se encuentra México. A través de la ciencia y tecnología se pueden generar soluciones colectivas y empresariales que devengan en una mejor forma de vida para todos los mexicanos".

Agregó que el objetivo de Re-Diseña es descubrir vocaciones científicas y tecnológicas, así como propiciar entre los jóvenes que la investigación o apostar a una carrera cercana a la ciencia y tecnología es una forma de vida.

Durante el festival se realizaron actividades de robótica, demostraciones de drones, torneos de gamers, talleres y conferencias magistrales.

Quieren combatir el robo en transporte público

Como parte de esta edición en la Ciudad de México se realizó un hackathon, un concurso entre estudiantes capitalinos que desarrollaron un software abierto. El primer lugar lo obtuvo el equipo de Claudio Alberto Ibañez Garduño con la aplicación "SeguridApp".

Esta herramienta pretende combatir el robo en transporte público al implementar inteligencia artificial en los dispositivos móviles.

"Creamos una aplicación, donde el usuario la descarga, guarda su teléfono y eso es todo lo que tiene que hacer para sentirse seguro mientras viaja en transporte público. ¿Qué pasa si al usuario lo asaltan en el camión? El sistema por si solo puede saber y notificar si ese transporte está siendo asaltado en tiempo real".

Durante el asalto, se desvió la trayectoria del usuario, es decir se dejó de compartir ubicación con la aceleración del camión.

"Esto nosotros lo interpretamos como una tentativa de robo. Se manda una notificación a los dispositivos que se bajaron en un cierto punto, porque el celular ya está en la mochila del ladrón y se perdió la trayectoria del autobús. Se manda un mensaje al celular y si el usuario no la contesta en 30 segundos, el sistema envía la ubicación a los cuerpos de emergencia. Esto reduce el tiempo de acción de los policías y disminuye la brecha en cuanto a la zona de búsqueda".

Claudio Alberto comentó que la idea de la aplicación surgió porque hace dos años fue víctima de robo en transporte público en Ecatepec mientras se dirigía a la Ciudad de México. El joven es estudiante de ingeniería de la UNAM y pertenece a la asociación de robótica de la facultad, que está en proceso de formalizarse y que desarrolló la App.

"Siempre me quedé con el gusanito de que teníamos que hacer algo para combatir el robo en transporte público y ya estando en la asociación de robótica con todas las tendencias de informática que están surgiendo y con las nuevas aplicaciones que nos da la tecnología, decidimos implementar este sistema".





AJ