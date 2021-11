Raquel Buenrostro, Lucía Buenrostro y Gabriel Yorio suenan tras revés de AMLO a Herrera

Tras darse a conocer que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera no será considerado para llegar como gobernador del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León, salieron a la luz los posibles nombre de quienes podrían ser los candidatos del presidente Andrés Manuel López Obrador para dicha posición en el organismo autónomo.

De acuerdo con un reporte de Citi, Raquel Buenrostro, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su hermana Lucía Buenrostro, quien ostenta una vicepresidencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), suenan para suplir a Herrera en la propuesta de López Obrador para el Banxico. Tambiénel actual subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

RECONSIDERA NOMBRAMIENTO

Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le informó hace una semana que había decidido reconsiderar su nombramiento para el banco de México (Banxico).

"Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México", posteó en Twitter.

BAJA AMLO PROPUESTA DE ARTURO HERRERA PARA GOBERNADOR DE BANXICO

El Banco de México (Banxico) podría enfrentar una crisis interna en medio de un contexto de crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19 pues hasta el momento no se cuenta con un posible titular del organismo.

Así lo considero la senadora panista Kenia López Rabadán que presidía la comisión de la Comisión Permanente que tuvo el dictamen según el cual el gobierno federal proponía a Arturo Herrera como presidente de Banxico.

"En medio de una pandemia ante una crisis económica, ante una brutal inflación, estar en condiciones de incertidumbre me parece terrible pero devela claramente el desorden que hay en este gobierno y devela claramente que le presidente no sabe gobernar, solamente sabe estar en campaña", consideró la senadora.

López Rabadán explicó que el dictamen incluso estuvo en la orden del día para su discusión, sin embargo fue retirado.

"Yo presidía la comisión de dictamen en la Comisión Permanente y efectivamente se retiró el dictamen correspondiente. Ya estaba incluso en la orden del día, ustedes lo recordarán, fue transparente y público que se retiró porque no había los votos suficientes para poder aprobarlo en su momento", afirmó la senadora.

La legisladora también hizo un llamado a que sea el gobierno federal y la mayoría legislativa de Morena quienes informen las razones por las que retiraron el dictamen y con ello la ratificación de Herrera como presidente de Banxico.

El 16 de agosto, cuando la Tercera Comisión de la Comisión Permanente iba a discutir el punto, se retiró el dictamen. Desde entonces, hace tres meses no ha llegado una nueva propuesta de parte del gobierno federal y no se ha discutido el tema en el Senado de la República.

El período de gestión de Alejandro Díaz León, actual presidente de Banxico, termina el 31 de diciembre por lo que la falta de nombramiento del siguiente responsable de la institución podría causar incertidumbre en los mercados.

"NO HAY MATERIA": MONREAL

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aclaró que "desde agosto, la oficina del ejecutivo retiró el nombramiento" y los legisladores no hicieron otra cosa sino aceptar la decisión.

"No alegaron en el oficio, simplemente se notifica que se retira. El ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un buen elemento, conocedor de la materia y es un hombre que me parece que tiene conocimiento para el cargo pero es una decisión del ejecutivo. Después de agosto no hay materia, por eso no hemos procedido porque no hay materia".

¿QUÉ MÁS SE SABÍA DE LA NOMINACIÓN DE HERRERA AL BANXICO?

La designación del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México al parecer se quedará en el limbo, en junio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba que Herrera sería su propuesta para encabezar el banco central.



Sin embargo, este martes Carlos Loret de Mola en su columna en El Universal, revela que un oficio al que tuvo acceso se retiro de comisiones del Senado la designación de Herrera Gutiérrez como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, con lo que hoy existe una incertidumbre porque el proceso de nombramiento del ex secretario de Hacienda primero se frenó y ahora empezó a revertirse.

En julio el presidente envió la nominación de Herrera al Poder Legislativo, junto con una carta que ensalzaba la trayectoria del funcionario; sin embargo, un mes más tarde todo dio un giro, cuando el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar comunicó a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de esa Tercera Comisión, que se retiraba la designación de Herrera "para efectos de engrosar el expediente".

El pasado 19 de agosto, Herrera iba a comparecer ante comisiones del Senado, para presentar su plan de trabajo, como parte del proceso de ratificación que habría de realizar el Senado.

Sin embargo, la comparecencia se pospuso sin que se estableciera una nueva fecha para realizarla.

Faltan 39 días para que Alejandro Díaz de León, deje el cargo en Banxico, pero hasta el momento el presidente López Obrador no ha dado luces sobre lo que pasara con el nuevo encargado del banco central ¿será que se arrepintió de la designación o será que Herrera Gutiérrez no estaría dispuesto a convertirse en su brazo ejecutor para ordeñar dinero de Banxico.

Hace unos días, Enrique Quintana, periodista económico y director general editorial de El Financiero: "Si en las próximas dos a tres semanas no se le convoca, se puede correr el riesgo de que se piense que el presidente de la República cambió de parecer. Y eso puede ser el detonador de una crisis de credibilidad del Banxico ".

El especialista advirtió que "México podría caer en una crisis financiera si no se confirma que Herrera será el próximo gobernador del Banxico".

NOMBRES EN LA BARAJA

Raquel Buenrostro, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su hermana Lucía Buenrostro, quien ostenta una vicepresidencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), suenan para suplir a Herrera en la propuesta de López Obrador para el Banxico. También subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, de acuerdo con un reporte de Citi publicado este martes.

El expresidente Felipe Calderón afirmó que Lucía Buenrostro es la que probablemente dirija el Banco de México en sustitución de Alejandro Díaz de León; y advirtió que con su llegada sería el principio del fin de la autonomía del banco central.

"Esto afirma la Sra. Buenrostro, de quien se dice dirigirá el @Banxico. Sería el principio del fin de su autonomía y el inicio de un banco central nuevamente emisor de billetes y generador de alta inflación. La sola mención de su nombre ha contribuido a la depreciación del peso", tuiteó el expresidente Felipe Calderón.

Lucía Buenrostro criticó a finales de 2020 lo que denominó el dogma de la independencia del Banco Central se sustenta en la idea de que si se garantiza la estabilidad de precios a través de los bancos centrales, los mercados pueden encontrar la "tasa natural de empleo" y asegurar un crecimiento sustentable.

El dogma de la independencia del Banco Central se sustenta en la idea de que si se garantiza la estabilidad de precios a través de los bancos centrales, los mercados pueden encontrar la "tasa natural de empleo" 1/ — Lucía Buenrostro (@LuciaBuenrostr0) December 10, 2020













