Ramírez Cuéllar, "la mano negra en UNAM": López Betancourt; es de risa, responde líder de Morena

El presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt acusó en entrevista con La Silla Rota que el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, metió mano negra en el conflicto de la UNAM.

De acuerdo con el funcionario universitario, el legislador -quien presidió en la Cámara de Diputados la Comisión de Presupuesto y ahora está de licencia en el órgano- busca tener el control sobre la UNAM a través del presupuesto y para eso tiene a su amigo, el director de Planeación de la UNAM, Enrique del Val.

Agregó que la intención de Ramírez Cuéllar es desestabilizar a la máxima casa de estudios y por eso ha infiltrado a algunas escuelas en paro.

López Betancourt añadió que como él se ha atrevido a decir que hay manos ajenas a la universidad detrás del conflicto por eso ha sido atacado, y de ahí las denuncias de acoso y de ataques por parte de María de Lourdes Ojeda Serrano, que incluso lo encaró en el auditorio de la Facultad de Derecho donde él imparte clases y presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra él, haciéndolo responsable de lo que pudiera ocurrirle.

El presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, asegura que Ramírez Cuéllar "metió mano" en el conflicto de la @UNAM_MX

El abogado, que reconoce que la demandó por un millón de pesos, recordó que Ojeda Serrano es la esposa del suplente de Ramírez Cuéllar, Javier Uriel Aguirre Valenciana.

El caso se convirtió en mediático luego de que de la oficina del tribunal se emitió este 13 de febrero un boletín para acusar mano negra de Ramírez Cuéllar, por lo que la Universidad desautorizó dicho comunicado.

"Al respecto la UNAM desconoce las afirmaciones contenidas en el documento y desautoriza la utilización de cualquier membrete de dependencia o entidad universitaria, con fines que no correspondan a los estrictamente académicos o institucionales".

El diputado y dirigente de Morena fue consultado por La Silla Rota sobre lo dicho por el presidente del Tribunal Universitario y si ha intervenido en los paros que tienen de cabeza a la UNAM.

"Para nada, es de risa y no tengo nada que ver con el conflicto, al contrario, he sido defensor de la estabilidad y la institución. Yo lo que te digo es que me resulta sorprendente, de risa, es inconcebible que diga que estoy yo o Morena detrás del conflicto universitario", contestó Ramírez Cuéllar.

Cuestionado sobre si conoce a Lourdes Ojeda, respondió que sí, pero como a mucha gente.

"Somos compañeros del distrito 14 pero eso así como hay mucha gente. Yo no tengo ni las manos ni nada metidos en la UNAM", aseguró.

"Es de risa que estoy detrás de los paros y huelgas, es ridículo e infundado y ya con desmentido de rectoría ya con eso está", reiteró.

LA SILLA ROTA también escuchó la versión de Lourdes Ojeda, quien afirmó que conoce a López Betancourt desde la huelga de 1999, donde se metió en el ánimo de los activistas. Pero la actual animadversión que el abogado siente por ella es porque lo acusa de acoso sexual y además porque le mandó información al rector Enrique Graue sobre dicho tema y sobre el pasado de él, quién formó parte del gabinete del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, recordado por su crueldad en la entidad durante la llamada Guerra Sucia.

Ojeda explicó que el rector Graue no le contestó nada, pero López Betancourt la demandó por daño moral por un millón de pesos. Además, le han dicho que él es un hombre peligroso y poderoso.

El 11 de febrero lo encaró en el auditorio Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho, donde ella estudia su posgrado, para reclamarle por la demanda y lo acusó de misógino y él no respondió.

El 11 de febrero, Lourdes Ojeda acusó a Lopez Betancourt de misógino; dice que al día siguiente fue amenazada y presentó denuncia

Pero un día después, a su llegada a Ciudad Universitaria un hombre se le acercó y lo amenazó en nombre del abogado.

"Llegando a la universidad en el estacionamiento de Filosofía, por el auditorio Che Guevara, dejé mi camioneta y al bajarme y como venía hablando no me fijo y se me pone enfrente el hombre, venía armado, se hace el saco a un lado y me dice ´vengo de parte de Eduardo, le bajas a tus huevitos o te vamos a desaparecer´. Me quedé perpleja y me fui a posgrado y un maestro me sugirió denunciar esos hechos por estar en peligro mi vida", relató y acudió a la fiscalía a hacer la denuncia correspondiente y responsabilizar a López Betancourt de lo que pudiera pasarle.

"Temo por lo que pueda suceder o de que pueda irse contra mis bienes exigiéndome tanto dinero, temo ahora por mi vida y el rector ha sido omiso en este caso y no ha contestado ni solucionado, ni siquiera directamente respondido ni ha mandado solicitudes con la abogada general. No tenemos apoyo", lamentó.

BUSCAN DESESTABILIZAR

El presidente del tribunal defendió el papel de Enrique Graue como rector en los actuales momentos.

"Tenemos un gran rector, debo reconocer que Graue es hombre de buena fe, capaz y recto pero no así observo a otros funcionarios que sin acusar sí veo que no están a la altura del reclamo".

-¿Qué ganaría Morena al ayudar a prolongar los paros?

-Vamos a entender. La UNAM es un filón de oro, aquí se realiza el 60 por ciento de investigación pura, de aquí salen quienes van a gobernar a México en 80 por ciento. Aquí salen empresarios y comerciantes y se realiza investigación aplicada en 40 por ciento del país, la universidad es un poder real del país, entonces dominar a quienes van a ser abogados, médicos. Se impuso la ideología, el PRI dominó a la universidad y era un bastión y ahora Morena quiere lo mismo. Yo no digo que toda la organización porque sabemos que Morena se compone por tribus, lo que sí me consta es que Ramírez Cuéllar es uno de los que tiene más interés en la universidad y que presiona y lo ha venido haciendo a través del presupuesto. Como fue de la comisión de Presupuesto a través del dinero y quiere manejar la universidad y que un López Betancourt que habla claro no quiere que esté en la universidad.

-¿Cree que quieran desestabilizar?

-Le garantizo que lo que buscan es la renuncia de Graue. Yo lo he denunciado de manera categórica, buscan que renuncie Graue, es una realidad y lo quiero dejar claro. De los mejores rectores que he conocido porque tengo la ventaja de 54 años de docencia y donde he conocido rectores desde la época de Nabor Carrillo a fines de los 50 y le puedo decir que Graue es de los mejores: incluyente, constructivo, positivo y no forma parte de ningún partido político. Todos los anteriores fueron parte de un partido político, particularmente del PRI. Este es el primer rector que tenemos que tiene una ideología señalada o abierta y es incluyente y lo quieren quitar porque no es de Morena o no está afiliado a su partido.

-¿Entonces algunos paros son de infiltrados?

-Totalmente.

-¿Todos?

-Bueno yo no podría ser audaz pues si estoy castigando la audacia, lo que sí le puedo decir es que es evidente que una escuela que está en paro contra su director, es lo que quiero recalcar. Cuando una escuela se va a paro le está diciendo no al directivo, es una verdad. A lo mejor se empiezan a filtrar sobre todo cuando un movimiento dura mucho tiempo. Nótese si lleva una semana de dónde sacan dinero para subsistir, empieza la corrupción tan cotidiana en nuestro país y ahí Morena les lleva algún dinero, empieza a decir a quién ponemos, es un mecanismo de penetración verdaderamente tejido con habilidad. No le voy a decir que cínicamente digan que son Morena pero saben manejarse con habilidad como suele pasar en los ámbitos políticos nuestros.

-¿Cuántos casos ha resuelto el tribunal?

-Llevo un año de cuatro que voy a durar si es que me aguantan y Ramírez Cuellar no logra su objetivo de correrme porque así le dijo, porque yo quiero hacer esta denuncia muy clara contra él, debe sacar las manos de la universidad, no lo he visto pero le digo públicamente. No lo conozco y no tengo el interés de hacerlo. Solo sé que tiene una empleada en el jurídico que hasta señala que la quise (violar), no la conozco a ella, presenta una denuncia por acoso sexual. Qué fácil es ahora el que está en contra del acoso ahora lo acusamos de acoso. Qué ridiculez, qué forma tan burda de actuar, a mí me conocen por esta facultad vaya y no es para ver si he tenido ojos lascivos para una alumna. Tengo un prestigio respetable que no lo tiene este señor que entra a caballo en la Cámara de Diputados.

"La UNAM no es para entrar a caballo. Este señor tiene que entender que hay que trabajar y que por más personas que me envíe no va a lograr su objetivo porque a mí no me nombra el rector. Es lo que no conoce de la legislación, yo para que deje de ser presidente del tribunal debe cambiarse la ley y ser aun privilegio que lo hagan por mí pero a final de cuentas le puedo decir que lamentablemente sí se da esa filtración, sí se da ese interés por la universidad, sí están actuando en las preparatorias, en Filosofía y Letras que son lugares adecuados. Lo malo es que los alumnos, imagínese usted chicos de 16-17 años se dejan manipular o por lo menos la aceptan y ahí es donde hay que sacar las manos. El presidente, el hombre más informado nos lo dijo a los 4 vientos, hay mano negra en la universidad y yo digo que una de esas manos es la de Ramírez Cuéllar.

-¿El tribunal que preside cuáles resultados ha dado?

-En el año que he estado al frente se han recibido 470 casos de acoso, de bullying de falsificaciones de calificaciones diversidad de asuntos, por concepto de acoso 40 por ciento. Se han resuelto 270 casos en la inteligencia de que el tema a veces nos encontramos limitante como poder comunicar a estudiante, el tribunal solo ve conflictos entre estudiantes, no con maestros. No podemos expulsar maestros, para que vea la ridiculez del tribunal. Cuando Alfonso se entere que no tengo poder se le va a calmar el apetito. El tribunal es una farsa que solo vemos pleitos entre estudiantes los problemas de los maestros los ven los sindicatos y se hacen trabajos fuera del ámbito universitario a través de jurado interno de la autoridad universitaria o sindicato o representante laboral. No tenemos ninguna autoridad, o sea estamos cooptados, cuando deberíamos tener todo el poder.

NO LA CONOCE

Cuestionado sobre Lourdes Ojeda, que lo encaró el pasado 11 de febrero en el auditorio de la Facultad de Derecho en medio de una conferencia y le que trabajó para Rubén Figueroa Figueroa cuando fue gobernador de Guerrero, el abogado recuerda el episodio.

"Aquí en la universidad Lourdes me imputó y dijo que yo era un asesino, un entre otras cosas genocida, imagínese qué bonito título y que era un secuestrador. No voy a entrar en discusiones con una dama. Hasta ese día la conocí pero me enteré que era de las personas más allegadas a Ramírez Cuéllar. Imagínese el absurdo que plantea, que yo la acosé una vez. No la conocí nunca, ya dirá en que momento y ojalá no se equivoque.

"Pero además dígame si es creíble, lógico que siendo una alta funcionaria del ámbito de Alfonso Ramírez Cuéllar pueda haber tenido contacto con ella, no sé para qué y menos si su esposo es diputado suplente de Ramírez Cuéllar. Es Javier Uriel Aguirre Valenciana. Yo denuncio y eso les causa molestias, digo nombre y apellido pero esta dama que me encaró y ofendió, no le contesté y si me vuelve a contestar voy a actuar conforme a la ley.

-¿Ella dice que lo demandó por un millón de pesos?

-Eso plantea la ley, de cuánto es el daño. Es un millón pero no quiere decir que eso es lo que resuelva el juez, a lo mejor son 100 mil pesos o nada. Presentó una denuncia de acoso, es una persona que no sé quién sea y no me interesa. Sé que quién está metiendo las manos es su jefe que la manda, es lo que quiero ser preciso y le pido al señor diputado y líder de Morena que saque las manos de la universidad y que no es momento de actuar contra la universidad.

-¿Niega las acusaciones?

-Son inexistentes, ilógicas, absurdas dígame si me voy a meter con la esposa de un diputado y menos poderoso, si me voy a meter la funcionaria de un jefe de Hacienda de la Cámara de Diputados. No la conocía, ella tendrá que decir dónde y a qué hora.

-¿Ve mano negra en esto?

-No dudo que estén actuando para pretender desprestigiarme pero no me causa efectos, seguiré en la línea de la denuncia y decir que los directivos son los principales responsables de acoso, sea porque lo realicen o porque algunos de ellos a veces lo hacen o porque son cómplices.