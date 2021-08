Quitan fuero a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo; Fiscalía de CDMX va por ellos

Los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta en la Cámara de Diputados quedaron marcados por los posicionamientos de los partidos políticos a través de sus respectivos legisladores. En el caso de Toledo, el pleno avaló retirarle la inmunidad procesal penal por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones.

Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la CDMX informó que ya solicitaron a un juez de Control las ordenes de aprehensión en contra de los ex diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y violación, respectivamente.

Este miércoles, los diputados registraron una activa jornada en la que determinaron sendos desafueros. En primera instancia del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores de edad, y posteriormente el de Toledo.

"La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: primero, ha lugar a proceder penalmente contra el diputado federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez", dijo la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri.

Sobre el caso Toledo, por Morena votaron 228 diputados a favor del desafuero y hubo 4 abstenciones. También tuvo 18 ausencias; en el PAN votaron a favor 73 y tuvo 6 ausencias; en el PRI votaron 14 a favor, pero hubo 25 abstenciones y ocho ausencias.

Destacó el caso de la bancada petista: cinco legisladores solicitaron a la Mesa Directiva un turno para defender a Toledo ante el pleno; Gerardo Fernández Noroña ni siquiera se anotó en la lista. Pero de último momento el partido cambio de estrategia. Su votación fue uno a favor del desafuero por 25 en contra, tres abstenciones y 17 faltas.

Benjamín Robles, único orador del partido en tribuna, anunció el retiro de la sesión. "Nos oponemos al desafuero de Toledo no por su inocencia o culpabilidad, no nos toca determinarlo. Tampoco su pertenencia en nuestro grupo parlamentario, sino el desaseo del procedimiento... No participaremos en esto que es algo muy cerca a un circo, que ya ha tomado una decisión".

El PRI, aunque presentó un voto particular, ni siquiera se pronunció en tribuna; el Partido Verde siguió sus pasos.

El PVEM votó con tres a favor, dos en contra, cuatro abstenciones y tuvo dos ausencias.

La perredista Guadalupe Almaguer aprovechó su turno y se jactó de la solicitud de Toledo para pedir licencia. "En estos intentos de protección de partidos políticos, en la actitud más pueril e irresponsable hoy pidió licencia ¡Vaya ignorancia! No se corta con ello el fuero. Además, ni entró. Será hasta la semana que entra".

Su partido votó en bloque en favor de quitarle el fuero, con 12 legisladores.

Esmeralda Moreno del PES acusó que la alcaldía Coyoacán fue "desvalijada" por el exalcalde, "se enriqueció a costa de la gente, del Estado. Y no lo menciono con el cargo de diputado porque no se lo merece". Dicho partido votó 20 a favor, una abstención y dos ausencias.

La postura del panista Eugenio Buenas se mostró en el "no pero sí". Dijo "votaremos a favor (del desafuero) sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia, sino para permitir a la fiscalía capitalina acredite o no, el delito".

Fiel a su personalidad, Rubén Cayetano -diputado de Morena-, llamó a los petistas a regresar al plano. "No se hubieran ido ¿cuál es el miedo?". Y acusó al PRI y PAN de dilaciones para el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. "Ahí sí no, ¿verdad?".

La Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura.

HUIDA CONFIRMADA

Durante el juicio de procedencia, la Fiscalía General de Justicia CDMX informó al pleno del Congreso que el diputado Mauricio Toledo salió de México el 26 de julio con destino a Chile, según información de autoridades migratorias.

Ante ello, exhortó a Toledo a regresar al país.

"Dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad, hacemos un llamado a que regrese al país y se presente ante la autoridad judicial".

El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar exhortó a Toledo a comparecer ante la autoridad y defendió el trabajo de la Sección Instructora.

Tras ello, Toledo confirmó haber salido de México. "Mi salida obedece a compromisos contraídos con anticipación".

La diputada de Morena, Aleida Alavez, afirmó que si cualquier legislador de Morena incurre en algún delito, será desaforado igual que Saúl Huerta.

En tanto, Verónica Juárez, diputada del PRD, dijo: "Mauricio Toledo debió haber sido expulsado del PRD desde hace muchos años, cuando era militante. Su presencia perjudicó a mi partido".

TRETA DE TOLEDO PREVIO AL DESAFUERO: PIDE LICENCIA

De último momento, el legislador del PT Mauricio Toledo se adelantó a su desafuero en el Congreso y solicitó licencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Silla Rota confirmó este dato con el equipo de abogados del ex alcalde de Coyoacán.

La Cámara de Diputados está impedida para otorgarle la licencia a Toledo, ya que ese tema no está incluido en la agenda del periodo extraordinario que se realiza este miércoles. La Comisión Permanente es el órgano que puede avalar o no la licencia para este diputado, lo cual sólo podría suceder la próxima semana, cuando ya estaría desaforado.

Aunque el memorándum, en el que informó su solicitud tiene fecha de hoy, no se aprecia con claridad la hora en que se envió este. El asunto se dio a conocer minutos antes de que la sesión indicada para el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona diera inicio, a las 15:30 horas.

En un par de líneas, Toledo afirmó que cree en la justicia, "pero las condiciones que se imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, (se) ve en la necesidad de tomar esta decisión".