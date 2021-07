"Quimio sí, consulta no": claman padres de niños con cáncer en marcha + videos

Para exigir que haya medicamentos oncológicos, padres de niños con cáncer de varias entidades del país marcharon este sábado desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, a casi tres años de lucha contra el desabasto.

#ÚltimaHora | Padres de niños con cáncer de todo el país alistan marcha en la Ciudad de México; exigirán medicamentos, a casi tres años de lucha contra el desabasto. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/7qBSxaeqTA — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

Para la "Gran Marcha Químios Sí", las familias se dieron cita a las 11:00 horas en este punto de Paseo de la Reforma.

Casi al mediodía comenzó a avanzar la marcha, encabezada por algunos de los padres como Luis Fernando Reyes y la abogada Andrea Rocha.



Al grito de "quimios sí, consulta no", "no al desabasto", "quimios sí, "No somos 1, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien" avanzó el contingente.

#AlMomento | Sobreviviente de cáncer se suma a la marcha porque sabe la importancia de contar con los medicamentos oportunos. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/hkeFwZl7vb — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

Unos metros más adelante, la vanguardia de la marcha guarda un minuto de silencio por los más de mil 600 niños que han fallecido de cáncer y una vez que las manecillas completan los 60 segundos, gritan nombres de algunos niños.

"¡Mariana! ¡David! ¡Jonathan!", gritan hombres y mujeres vestidos de blanco y que cargan una manta que ocupa casi la totalidad de los carriles centrales de Reforma.

#AlMomento | Los padres de niños con cáncer guardaron un minuto de silencio en memoria de los menores que han fallecido. #yn https://t.co/rmO5sl3HGB pic.twitter.com/wMkGlkSPd2 — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

Al contingente se sumaron personas de la sociedad civil que sienten empatía con la causa, activistas y otras organizaciones, como Cero Desabasto, Nosotrxs, Causa en Común, Jusdena, Misión Rescate México, Semáforo Ciudadano y Renaser, entre otras.

Los papás de niños con cáncer siguen luchando para que esté garantizado el medicamento para sus hijos, pues desde finales de 2018 comenzó el desabasto que se ha agudizado.

#AlMomento | Disfrazado de @lopezobrador_, un manifestante muestra un cachito del boleto de la rifa del avión presidencial mientras una enfermera le exige que haya medicamentos con un cartel. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/NIXGBOAzQj — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

A pesar de que las autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar aseguran que los medicamentos ya llegaron a diversos hospitales del país, los papás señalan que no son todos los fármacos que se necesitan y que lo que se han entregado sólo son suficientes para algunas semanas.

Durante la marcha, los inconformes con pancartas y gritando consignas expresaban su rechazo a la consulta del uno de agosto para enjuiciar a los ex presidentes de México y exigen quimioterapias con la leyenda "Quimio sí, consulta no".

#AlMomento | Padres de niños con cáncer se oponen a la consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes de México y exigen quimioterapias con la leyenda "Quimio sí, consulta no". #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/phwOhZVjVT — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

El activista Alain Pinzón se sumó en apoyo a la marcha para respaldar a los niños con cáncer además denunció que también hay problema de abasto de antirretrovirales y otros fármacos que necesitan las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana.

Señaló que esta situación la enfrentan las personas con VIH en todo el país y de las diversas instituciones del Sector Salud, como el ISSSTE y el IMSS.

#AlMomento | El activista Alain Pinzón se sumó en apoyo a la marcha y denunció que también hay problemas de abasto de antirretrovirales para personas que viven con VIH. #yn https://t.co/GPDJuvwmBt pic.twitter.com/M70eWh1izB — La Silla Rota (@lasillarota) July 24, 2021

Algunos de los asistentes se declaran solidarios con las familias que declaran que no hay abasto de medicamentos y algunos cargan mantas con consignas distintas a las de la marcha.

Una manta exige que se forme una comisión que ingrese a los Ceferesos para vigilar que no se entregue comida en mal estado a las personas privadas de su libertad; sin embargo los jóvenes que cargan la manta declaran no saber qué es un Cefereso y afirman que sólo les dijeron que la portaran.

Leticia Tovar, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc, escucha la entrevista y afirma que está indignada por el desabasto de todos los medicamentos en el país.

"Queremos decirle al presidente que debe dejar de mandar doctores y medicamentos a Cuba. Queremos que se queden aquí y que él regale lo que sea suyo, no lo que es de todo el país", afirma la mujer que declara que tiene que pagar más de 200 mil pesos por una rehabilitación que requiere en la espalda.

esc