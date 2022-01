Quiero que me digas ´papá´ por el resto de mi vida"

No se habla de eso, pero en todas las escuelas hay niños adoptados. Sus compañeros les preguntan: Oye, pero ¿por qué no te pareces a tus hermanos? A mi hija le pasó y me dijo que fuera a la escuela a explicar que era adoptada, la maestra me dijo que andaba diciendo que yo no era su mamá biológica y yo se lo confirmé", explica Georgina que adoptó hace 21 años a una bebé que se convirtió en su impulso para continuar con su trabajo como acompañante de adoptantes