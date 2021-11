"Quieren imponer al CIDE un pensamiento único de la 4T": José Antonio Crespo

"Yo espero que cuando las cosas cambien, cuando eventualmente llegue otro gobierno, el CIDE vuelva a ser lo que fue, la institución de excelencia, de pluralidad y de respeto a todas las tendencias. Seguramente no tendré problema de que me vuelvan a dar el reconocimiento de profesor afiliado, pero tendrán que ser otras personas, no las que están ahora dirigiéndolo", enfatizó el analista político e historiador José Antonio Crespo.

Después de 30 años de carrera en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Crespo tomó la decisión de dejarlo, al señalar que no quiere formar parte de una institución que está siendo sometida, en la que se están rompiendo los reglamentos y en la que se despide a la gente por defender a otras personas.

En entrevista con La Silla Rota, el analista político e historiador explicó que desde hace cuatro años tenía el cargo de profesor afiliado, que es solamente honorífico, por lo que no percibía un sueldo fijo y sólo colaboraba dando algunas clases, diplomados o realizando otras actividades.

Destacó que para él era importante tener este cargo honorífico pues se sentía orgulloso de formar parte del CIDE, pero eso cambió ahora que le quieren imponer una línea ideológica y tras las decisiones que tomó el actual director general Interino, José Antonio Romero Tellaeche.

El cargo tiene que ver con que para mí es un honor, o sea si me dicen que soy profesor afiliado del CIDE y así lo anunciaba, es que estoy orgulloso de formar parte de la comunidad del CIDE, de la que fui parte durante 30 años, pero con todo lo que está pasando decidí que ya no me da ese honor, porque al CIDE lo están aplastando, porque en el CIDE están rompiendo los reglamentos, están corriendo gente por defender a otras personas

"Porque quitan a Alejandro Madrazo por defender a unos de los becarios que están ahí, porque suspenden las comisiones de evaluación de los profesores pasando por encima del reglamento y porque dice el nuevo director interino que el CIDE se tiene que acoplar al programa actual del gobierno con el cual yo no estoy de acuerdo y aunque lo estuviera, yo no estoy de acuerdo en que una institución como el CIDE, de excelencia, se apegue a ningún programa oficial", enfatizó Crespo Mendoza.

"PENSAMIENTO ÚNICO QUE SE ACOPLE A LA 4T"

El historiador relató que ingresó al CIDE en 1991, como profesor de tiempo completo. Aproximadamente 20 años después comenzó a tener más actividad en los medios de comunicación y decidió hablar con el director para que le dieran la opción de ser profesor de medio tiempo. Hace cuatro años se volvió a ajustar su situación y le permitieron ser profesor afiliado.

Destacó que en esos 30 años escribió 25 libros y cerca de 100 artículos especializados en los que criticaba a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) "y nunca nadie me dijo nada".

Por eso ahora cuestiona que se quiera imponer la línea de pensamiento de la 4T y que se les califique como neoliberales, cuando durante muchos años desde el CIDE se criticó a los gobiernos desde una pluralidad de ideas.

Respecto al cambio en la dirección del CIDE que se definirá el próximo 29 de noviembre, José Antonio Crespo señaló que habrá que esperar a ver qué ocurre, pero criticó que de cualquier manera dirigirá a la institución alguien que tiene relación con la 4T.

"Si se queda quien está ahorita (Romero Tellaeche), ya vimos lo que hace. Si se queda Vidal Llerenas, que como persona lo respeto, pero es de Morena y es un político y no tiene trayectoria académica y va a tratar de dirigir los proyectos, los programas, acoplados a la 4T, entonces están tratando de convertir al CIDE en una escuela de cuadros y yo no voy a participar en eso", expresó.

El historiador y analista político señaló que continúa desde afuera apoyando a los alumnos y a sus colegas, pero añadió que seguirá haciendo críticas a la institución, aunque le duela hacerlo porque estaba orgulloso de colaborar ahí.

"No es una crítica al CIDE, es una crítica a quienes lo están sometiendo, a quienes lo están golpeando, a quienes le están quitando los recursos, los fideicomisos, a quienes quieren imponerle una línea de pensamiento único que acople con la 4T, es la crítica que hago, no al CIDE ni a mis compañeros", expresó.

