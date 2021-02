¿Quiénes son los intelectuales que exigen a AMLO respeto a crítica?

Al menos 650 intelectuales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el acoso que ejerce desde Palacio Nacional en contra de la libertad de expresión.

López Obrador “pretende socavar la libertad de expresión”, señalan en desplegado personajes como Gabriel Zaid, Antonio Lazcano, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Julia Tagüeña, Mónica Lavín, Silvia Lemus Fuentes, Enrique Krauze, Alberto Ruy Sánchez, Arturo Ripstein, Javier Sicilia, Sergio López Ayllón, Carmen Boullosa, Sara Sefchovich, Héctor de Mauleón.

Entre otros firmantes están las escritoras Valeria Luiselli y Ángeles Mastretta, los periodistas Héctor de Mauleón y Katia D´Artigues, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

También empresarios como Claudio X González, políticos como Agustín Basave, y líderes de la sociedad civil organizada, como Catalina Pérez Correa. Otros firmantes fueron Mónica Lavín, Gabriel Zaid, Paulina Chavira, Veka Duncan, Víctor Solís, Anamari Gomís, Mario Campos, María Amparo Casar y Juan Ignacio Zavala.

Estos personajes afirmaron que el mandatario mexicano hace uso permanente de un discurso de estigmatización y difamación en contra de sus adversarios, lo que ha llevado a un agravio a la sociedad, baja el nivel del lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante.

“Esto tiene que parar”, piden y señalan que el mandatario propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad.

Los intelectuales hicieron énfasis en que López Obrador desprecia la lucha de las mujeres y el feminismo, así como el dolor de las víctimas de la violencia. Además, le recuerdan que ha lesionado el presupuesto de organismos autónomos y ha lanzado ataques que humillan al Poder Judicial, entre otras disputas que emanan del Ejecutivo.

Javier Sicilia

Poeta, escritor y periodista, cobró notoriedad en marzo de 2011. Tras fallecer su hijo junto con otros jóvenes a manos del crimen organizado, en Temixco, Morelos, organizó una marcha bajo el lema “Estamos hasta la madre”. En mayo sale de Cuernavaca, Morelos, para llegar el 8 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México. Esta manifestación lleva por nombre la marcha nacional por la paz con justicia y dignidad. Sicilia demandó al presidente Felipe Calderón retirar del cargo de Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, además de solicitar el "combatir corrupción, impunidad y ganancias del crimen" entre otras demandas.

Enrique Krauze

Krauze ha sido criticado por el presidente López Obrador por su editorial Clío, quien acusa el mandatario de recibir contratos de publicidad de gobiernos anteriores y de callar ante el periodo nealiberal. Paco Ignacio Taibo II, director del FCE afirmó en días pasados que tanto Krauze como Héctor Aguilar Camín, de Nexos, deberían irse del país. Krauze le reviró: esta es mi obra, esta es mi patria y no me iré nunca.

Arturo Ripstein

Director de cine mexicano, de origen judío, naturalizado español desde junio del 2003, autor de una extensa filmografía y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1997, el segundo cineasta que lo ha conseguido. Entre sus películas más aclamadas están El castillo de la pureza (1972), El lugar sin límites (1977) y Cadena perpetua (1978), Profundo Carmesí (1996), El coronel no tiene quién le escriba (1999) y La calle de la amargura (2015).

Enrique Serna

Escritor mexicano, autor de cuentos, novelas y ensayos. Ha publicado las novelas Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria (Premio Mazatlán de Literatura), Ángeles del abismo (Premio de Narrativa Colima), Fruta verde, La sangre erguida (Premio Antonin Artaud), La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio. Sus cuentos, reunidos en los libros Amores de segunda mano, El orgasmógrafo y La ternura caníbal, figuran en las principales antologías de cuento mexicano publicadas dentro y fuera de su país. En 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos.

Ángeles Mastretta

Es una escritora y periodista mexicana, conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Su trayectoria literaria la comenzó como poetisa, cuando ganó un concurso con “La pájara pinta”, que se convirtió en libro en 1978. En 1985 publica “Arráncame la vida” que tuvo un éxito inmediato y ganó el Premio Mazatlán de Literatura al año siguiente. Esta obra, para la que Mastretta eligió el título de una canción de Agustín Lara, le valió fama y prestigio internacional. En 1996 volvió a triunfar con “Mal de amores”, que obtuvo el Premio Rómulo Gallegos de 1997.

Claudio X. González

González Guajardo es abogado y activista. Desde Mexicanos Primero impulsó la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que abrogó Andrés Manuel López Obrador. Incluso, dicha organización elaboró documental "De panzazo", en donde exponen una problemática de la educación en el país.

En julio de este año, en su pugna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario aseguró que “vamos mal, muy mal”, por lo que llamó a la ciudadanía a “sacar al populismo autocrático del poder”.

RESPONDE AMLO

“Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”, fue la respuesta del presidente desde la conferencia mañanera.

López Obrador afirmó que puede demostrar que los intelectuales que firman el desplegado “eran bien atendidos por el gobierno”.

Aseguró que todos los meses, los gobiernos anteriores compraban revistas como “Letras Libres” y “Nexos”.

“Yo entiendo, cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui”.

El mandatario mexicano apuntó que con “honrosas excepciones”, la mayoría era “pura prensa vendida o alquilada” en sexenios anteriores.





(Luis Ramos)