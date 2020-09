¿Quiénes son los intelectuales que exigen a AMLO respeto a crítica?

Al menos 650 intelectuales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el acoso que ejerce desde Palacio Nacional en contra de la libertad de expresión.

López Obrador “pretende socavar la libertad de expresión”, señalan en desplegado personajes como Gabriel Zaid, Antonio Lazcano, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Julia Tagüeña, Mónica Lavín, Silvia Lemus Fuentes, Enrique Krauze, Alberto Ruy Sánchez, Arturo Ripstein, Javier Sicilia, Sergio López Ayllón, Carmen Boullosa, Sara Sefchovich, Héctor de Mauleón.

Entre otros firmantes están las escritoras Valeria Luiselli y Ángeles Mastretta, los periodistas Héctor de Mauleón y Katia D´Artigues, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

También empresarios como Claudio X González, políticos como Agustín Basave, y líderes de la sociedad civil organizada, como Catalina Pérez Correa. Otros firmantes fueron Mónica Lavín, Gabriel Zaid, Paulina Chavira, Veka Duncan, Víctor Solís, Anamari Gomís, Mario Campos, María Amparo Casar y Juan Ignacio Zavala.

Estos personajes afirmaron que el mandatario mexicano hace uso permanente de un discurso de estigmatización y difamación en contra de sus adversarios, lo que ha llevado a un agravio a la sociedad, baja el nivel del lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante.

“Esto tiene que parar”, piden y señalan que el mandatario propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad.

Los intelectuales hicieron énfasis en que López Obrador desprecia la lucha de las mujeres y el feminismo, así como el dolor de las víctimas de la violencia. Además, le recuerdan que ha lesionado el presupuesto de organismos autónomos y ha lanzado ataques que humillan al Poder Judicial, entre otras disputas que emanan del Ejecutivo.

RESPONDE AMLO

“Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”, fue la respuesta del presidente desde la conferencia mañanera.

López Obrador afirmó que puede demostrar que los intelectuales que firman el desplegado “eran bien atendidos por el gobierno”.

Aseguró que todos los meses, los gobiernos anteriores compraban revistas como “Letras Libres” y “Nexos”.

“Yo entiendo, cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui”.

El mandatario mexicano apuntó que con “honrosas excepciones”, la mayoría era “pura prensa vendida o alquilada” en sexenios anteriores.





(Luis Ramos)