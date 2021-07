¿Quiénes partirán el queso en la Cámara de Diputados?

La 65 Legislatura del Congreso de la Unión, que inicia el próximo 1 de septiembre, llevará a la Cámara de Diputados nuevos personajes y algunos ya conocidos, que tomarán las decisiones más importantes dentro de ésta. Quienes estén al frente de San Lázaro definirán la agenda y los avances de las leyes durante los próximos tres años.

De quienes integren la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, dependerá el poder de negociación que tenga la mayoría de Morena para avanzar las tres principales iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó priorizar en los próximos meses.

Se trata de la Reforma Eléctrica, las reformas a la Guardia Nacional –para su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional–, y la Reforma al Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero la primera gran batalla será avanzar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación 2022, después de la tercera ola de contagios de covid-19 en México. Así que, aquí te presentamos los futuros coordinadores parlamentarios en San Lázaro.

IGNACIO MIER, MORENA

Pocos saben que el legislador poblano, mano derecha del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, fue miembro activo del PRI. En los años noventa presidió su comité estatal y fue secretario de gestión social. También estuvo ligado a la Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los principales brazos operadores del tricolor.

Esta sería su tercera vez como legislador federal; la primera fue en 1997, precisamente con el PRI. Pero en la 64 Legislatura regresó y destacó por su cercanía con Delgado, al presidir el Comité de Administración.

Luego de que Mario Delgado se fue a ser presidente de Morena, Mier lo relevó como coordinador de la bancada y como presidente de la Junta de Coordinación Política. En esta ocasión repetirá con el respaldo de más de 100 legisladores morenistas, la mayoría de ellos, reelectos.

JORGE ROMERO, PAN

Es uno de los cuadros más jóvenes en la bancada panista, cuyos coordinadores parlamentarios fueron políticos experimentados de más de 50 años. Romero repetirá como diputado en la 65 Legislatura, pero ahora como coordinador de la bancada blanquiazul. Romero asumirá su liderazgo con el apoyo de la “corriente de los Yunques”, en referencia al actual coordinador de bancada, el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks. Su principal cualidad, dicen, es haber aprendido a ser buen negociador. Después de 20 años como militante panista este será su primer cargo relevante en política nacional.

Romero debutó como legislador en la Cuarta Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el primer trienio de la administración del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard.

Perteneció a la camada de jóvenes panistas que comenzaron su carrera política en la Ciudad de México: Kenia López Rabadán, hoy senadora; y la ex candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez, Paula Soto. En esa misma generación, pero del lado perredista, su contemporáneo fue Mauricio Toledo, el diputado petista que –hasta el momento– ha logrado evadir el desafuero.

RUBÉN MOREIRA, PRI

El ex gobernador de Coahuila encabezará el papel de la oposición del tricolor a la autodenominada “cuatroté”. Moreira también repetirá como diputado reelecto, pero cabe señalar que, en la 64 Legislatura, respaldó algunas de las principales iniciativas de Morena, como la reconfiguración de la Reforma Educativa, que fue uno de los temas clave en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Su papel político, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, es incierto. Por un lado, el PRI realizó una alianza estratégica con PAN y PRD en la última elección y, por otro, el titular del Ejecutivo anunció en mayo que denunciará al priista en caso de que le comprobaran vínculos económicos con el empresario Alonso Ancira, durante su gestión como gobernador, entre 2011 y 2017.

Moreira será compañero de curul del presidente de su partido, Alejandro Moreno; y de su esposa, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano.

LUIS CHÁZARO, PRD

El exaspirante a la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, relevará a la perredista tapatía Verónica Juárez, como coordinador de la fracción del sol azteca, pues es cercano al presidente de su partido, Jesús Zambrano.

Mediáticamente, se recuerda porque en 2015 se hizo público su gusto por los relojes finos. Una fotografía lo mostró con uno de la marca IWC, valuado en 25 mil dólares, por tener como decoración 30 rubíes.

Aunque el PRD se ha declarado abiertamente opositor a la “cuatroté”, pudiera haber una puerta de negociación con Cházaro, ya que el perredista fue funcionario público con el canciller Marcelo Ebrard, cuando fue Jefe de Gobierno capitalino.

ALBERTO ANAYA, PT

El presidente nacional del Partido del Trabajo (PT) y dirigente de la agrupación Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, conoce bien el Poder Legislativo. En poco más de dos décadas ha sido legislador en siete ocasiones, como senador y diputado federal.

Será el miembro más longevo de la Junta de Coordinación Política, con 73 años de edad. Y, aunque ha refrendado su alianza con la “cuarta transformación”, su voto en favor de la reforma electoral de Morena está en "veremos".

Así lo dijo: “si el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en desaparecer a los diputados plurinominales [de los cuales el partido se ha visto beneficiado en los últimos años] el partido podría hacer una excepción y dar la espalda al mandatario”.

Otra de sus "tareas" será atemperar los ánimos del actual vicecoordinador de la bancada, el diputado reelecto Gerardo Fernández Noroña, quien ha declarado, en diversas ocasiones, su animadversión al Instituto Nacional Electoral y sus claras intenciones de ser candidato presidencial en 2024.

CARLOS PUENTE, PVEM

Después de dirigir el Partido Verde Ecologista, a nivel nacional, por casi 9 años, el zacatecano dirigirá a su bancada en sustitución de Arturo Escobar.

El antes accionista de Televisión Azteca brincó a su primer cargo público con el expresidente Vicente Fox, como director de Enlace Ejecutivo con Medios de la Presidencia de la República. Y en 2005 ingresó a "la familia verde".

Militantes de este partido recuerdan cuando Puente intentó, sin lograrlo, sumarse a la campaña presidencial del priista José Antonio Meade. No lo logró. Esta será su primera vez en un cargo relevante como negociador dentro de la Jucopo, en caso de hacer mancuerna con el senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, MC

Si algo caracteriza al joven emecista es su cercanía con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; no obstante, es zacatecano de origen. Hasta hace unas semanas, se dijo que el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro sería el ex secretario de Economía capitalina, Salomón Chertorivski. Al parecer no será así.

Álvarez Máynez sería el integrante más joven de la Jucopo, con 36 años de edad. Dentro de su partido pertenece al círculo del gobernador electo por Nuevo León, Samuel García y la senadora Verónica Delgadillo.

En 2016, como representante del partido naranja ante el INE, tuvo que dar la cara por MC por el escándalo de la venta del padrón electoral en el sitio web de Amazon. "Nosotros le preguntamos a Indatcom cuál era una plataforma segura para la salvaguarda del padrón y ellos nos recomendaron Amazon, y los contratamos", dijo entonces.

(djh)