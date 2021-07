¿Quiénes están en el top ten publicitario para medios en la 4T?

Televisa, TV Azteca y La Jornada se mantienen como los medios de comunicación que más recursos publicitarios han recibido del gobierno federal.

De acuerdo con el Informe sobre la Ejecución de los Programas y Actividades Gubernamentales, que se basa en recursos autorizados por la Dirección General de Normatividad de Comunicación para el ejercicio fiscal 2021, en el primer cuatrimestre de este año Televisa obtuvo 96 millones 363 mil pesos del presupuesto oficial, seguido de TV Azteca con 86 millones 181 mil pesos y Demos, Desarrollo de Medios SA de CV, editora de La Jornada, con 78 millones 274 mil pesos.

Los contratos los recibieron de dependencias como las Secretarías de Cultura, de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales.

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, ha obtenido más de 603 millones, en tanto que Azteca y La Jornada, más de 574 y 473 millones, respectivamente.

Entre los contratos observados a medios digitales, medios impresos, radiodifusoras y televisoras tanto en la capital del país como en el interior de los estados se observan pautas publicitarias que varían respecto a los montos, en los que los principales beneficiarios son los tres mencionados anteriormente.

Por ejemplo, de enero a abril de 2021, la Sedena pagó por servicio de difusión de sus actividades cuatro millones 673 mil pesos a Televisa y cuatro millones 639 mil pesos a Estudios Aztecas SA de CV, una de las razones sociales de la firma de Salinas Pliego, en cambio, portales como Diario El País y El Financiero recibieron cien mil, por 250 mil de Periódico Digital Sendero SA de CV, SDP noticias.

También la Sedena pagó nueve millones 347 mil pesos a Televisa y nueve millones 279 mil pesos a Estudios Azteca, además de un millón 707 mil pesos a GIM Televisión Nacional, tres millones 143 mil pesos al Instituto Politécnico Nacional, 349 mil pesos a Operadora Mexicana de Televisión, 260 mil a Quiero Media y 451 mil a Tele Fórmula, sólo en el rubro de televisión.

El mayor monto publicitario para los tres principales beneficiarios de la publicidad oficial provino del IMSS: 78 millones 135 mil pesos para Televisa, 67 millones 995 mil pesos para Tv Azteca y 66 millones 725 mil pesos para La Jornada.

Este último medio también recibió contratos de la Secretaría de Cultura por dos millones 652 mil pesos y del ISSSTE por cinco millones 986 mil pesos, entre otros.

La tendencia de los principales beneficiarios se mantiene ha mantenido en el actual gobierno: Con base en un análisis de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar, basado en los informes del gobierno de México, los medios más beneficiados de los tres mil 246 millones de pesos erogados por publicidad oficial en 2019 fueron Televisa, Tv Azteca, La Jornada, Medios Masivos Mexicanos y Grupo Fórmula.

Las asociaciones refirieron que, aunque el monto fue una tercera parte de lo destinado por Enrique Peña Nieto (nueve mil 632 millones de pesos) en su primer año de mandato (2013), con López Obrador se mantienen las prácticas discrecionales y opacas en asignación del gasto de publicidad oficial.

"La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social presentada el 17 de abril de 2019, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad de distribución", afirmaron.

En ese contexto que aluden Fundar y Artículo 19 –a esta última, que en marzo pasado López Obrador acusó de pertenecer a lo que denomina "movimiento conservador" que, dice, está en contra de su proyecto de nación–, Grupo Televisa recibió 360 millones 253 mil 325 pesos; Estudios Azteca, 346 millones 891 mil 549 pesos, y La Jornada, 251 millones 646 mil 668 pesos en aquel 2019.

Esto significa que cuatro de cada diez pesos que la 4T gastaba en publicidad oficial los destinaba a estas empresas.

A éstos siguieron, en los primeros diez beneficiarios, Medios Masivos Mexicanos (varios periódicos 178.8 mdp), Grupo Fórmula (115 mdp), Imagen Televisión (93.6 mdp), El Universal (85.1 mdp), Edición y publicidad de medios en los estados (72.7 mdp), Milenio Diario (67.2 mdp) y Grupo Radio Centro (66.2 mdp).

Diario Reforma, con recurrentes alusiones en la mañanera por parte del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces recibió 59 millones 145 mil 85 pesos a través de su razón social Ediciones del Norte SA de CV.

En 2020, segundo año de gobierno y en el contexto de la pandemia por Covid-19, la tendencia se mantuvo para los tres principales beneficiarios: Televisa, 147 millones de pesos; Tv Azteca, 141 millones, y La Jornada, 144 millones. De cada diez pesos, seis fueron para ello en esos doce meses.

En el top 10, en el sexto sitio, ingresó Organización Editorial Acuario, editor de Tabasco Hoy, a quien en julio de 2018 el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar de circulación su edición impresa del día 1 –en el marco de la elección presidencial– por haber colocado en su portada las imágenes de los rostros de los candidatos de Morena a la presidencia del país y a la gubernatura.

La acción fue considerada un acto promocional para los aspirantes, ya que el titular decía "Hoy llegan", además de mostrar sus imágenes, trazadas a lápiz.

AMLO Y SU RELACIÓN CON LA PRENSA

En su conferencia del 4 de mayo pasado, el presidente dijo: "la regla es que tenemos la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo, la más cercana a los grupos del poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información".

El 22 de abril había dicho que en México "no hay un periodismo profesional, independiente, no digo que objetivo, porque eso es muy difícil, la objetividad es muy relativa, pero ética. Son muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo en la radio y la televisión. No generalizo, pero no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo, desesperados, optaron muchos por la mentira".