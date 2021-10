¿Quién te asusta más? Las máscaras de políticos más vendidas para Halloween

Todos quieren ser el "Peje", el panista Ricardo Anaya o el priista Carlos Salinas de Gortari. Por increíble que parezca, estos personajes son el top 3 en las ventas de máscaras de látex alusivas a personajes políticos, que los visitantes del Mercado de Sonora buscan para un disfraz de Halloween.

?#VIDEO | ¿Te disfrazarías de un político mexicano? Estas son las máscaras de políticos más vendidas para Halloween. #ep https://t.co/wD9FddRzwE pic.twitter.com/2xetQ02A7v — La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2021

Su costo oscila entre 200 y 300 pesos, en el puesto donde se ven más realistas. Naturalmente, la del presidente Andrés Manuel López Obrador cuesta algunos pesos más, en comparación con el resto. Su rival (en cuestión de preferencia) es la máscara del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

Pero las máscaras de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón también son muy socorridas; tanto que, para la fecha de la publicación de este texto, ya estaban agotadas.

Don Rafael, encargado de un negocio de máscaras en el Mercado de Sonora, recuerda que, en una ocasión, una persona llegó a preguntar por las máscaras de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña. Y no, no fue para enjuiciarlos sino para ofrecerlos a su clientela.

"A todos les llamó rateros, no los bajó de ahí. Cuando vi que ya se le había pasado un poco el malestar le dije ´oiga, también tengo la del Peje´. Y me respondió ´¿Qué pasó? Al jefe no se le toca ni con el pétalo de una rosa, a él no, a él no´. Era obvio que era su seguidor. Se terminó llevando todas las máscaras de los expresidentes, menos la del presidente actual, porque no podía tocarlo ´ni con el pétalo de una rosa´", dijo sonriendo.

? #VIDEO | La venta de máscaras de políticos le ha dejado a Don Rafael algunas anécdotas donde los clientes sacan su enojo contra exmandatarios, pero defienden a otros. #ep https://t.co/wD9FddzYF6 pic.twitter.com/4cvcpXmJPt — La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2021

Don Rafael concluyó, entonces, que sus clientes proyectan en la compra de estas máscaras su preferencia o rechazo, sobre determinados personajes políticos.

Otros locatarios relataron a La Silla Rota que la venta de estas máscaras no se registra solo en Halloween, sino también en otras celebraciones, como en carnavales o fiestas temáticas. Y que es común que negocios con este perfil, que se localizan en el resto del país, acudan al Mercado de Sonora para surtirse de esta mercancía.

En los exhibidores más atractivos, los clientes –en pleno semáforo verde de pandemia–, se arremolinan buscando opciones para su disfraz.

Primero preguntan por personajes fantásticos de terror, como Freddy Krueger, vampiros y monstruos; cuyas máscaras oscilan entre 500 y mil pesos por la calidad de su fabricación. El costo les hace recular y buscar opciones más económicas, como la careta de un político, que ronda entre los 100 y 150 pesos.

Colgado sobre la pared está "El hombre araña", es más atractivo a la vista que el expresidente Vicente Fox. Y el monstruo "Sulley", de la película Monsters Inc., roba miradas a su rival inmediato, el expresidente norteamericano Donald Trump, quien, para este año, ya pasó de moda. Pero el negocio de don Jorge tiene un as bajo la manga para este Halloween, se trata de la máscara de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

#VIDEO | "La de la maestra causa más terror" en el negocio de Don Jorge una de las máscaras más vendidas es la de Elba Esther Gordillo. #ep https://t.co/wD9FddRzwE pic.twitter.com/rFaFz0HocL — La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2021

"Se vende bastante bien, pareciera que la máscara de la maestra es la que causa más terror", dice entre risas. También tiene la máscara del ex jefe de Gobierno capitalino y actual senador, Miguel Ángel Mancera, aunque esta tiene menor demanda.

Don Jorge confirma: "la que más se vende es la de nuestro presidente, pero se nos ha agotado". En el último mes, vendió un promedio de 300 máscaras de López Obrador; es decir, casi 6 por día.

Para no dejar pasar esta ola de recuperación económica –tras el golpe que les ocasionó el confinamiento por la pandemia del coronavirus–, llamó a sus proveedores para que le resurtieran máscaras del Peje, pero fue imposible. Se agotaron.

La gente no abunda en explicaciones del por qué desean disfrazarse como López Obrador para Halloween. "No lo sé, les gusta vestirse, hacer la parodia del presidente, hablar como él. No sé qué juego traigan con él", dice don Jorge.

Sin embargo, este pequeño sector económico confía en que las últimas máscaras de políticos que tienen en existencia se agoten este fin de semana.