¿Quién sí y quién no sería beneficiado con la Ley de Amnistía?

El pleno del Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular la Ley de Amnistía, por lo que se turnó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Los dos senadores que diern su voto para que Morena sacara la iniciativa fueron Ramon Enríquez y Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, Cristóbal Arias, informó que por unanimidad se aprobó en comisiones la Ley de Amnistía y se pasará al Pleno para su aprobación.

"El dictamen que se envió a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos aprobamos por unanimidad este dictamen a favor de la Ley de Amnistía esa minuta", expuso el legislador michoacano.

Añadió que "está remitiendo a la Mesa Directiva del Senado para que se incluya en el orden del día de la sesión, donde la mayoría del Pleno de Senado, estoy seguro que habrá el quórum y estoy seguro que se va a aprobar", dijo, al indicar que faltan dos senadores para que se alcance los 65 legisladores que se requieren para cumplir con el requisito de la mitad más uno.

De esa manera se tiene la mayoría legal para arrancar los trabajos, "lamento la ausencia de las senadoras y senadores de oposición, respetamos sus puntos de vista aunque no los compartamos ", finalizó el senador Arias.

¿Qué contempla?

Los supuestos en los que aplicará la amnistía es por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos contra la salud que hayan sido cometidos por personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.

También aplicará para aquellas personas que hayan cometido robo simple y sin violencia, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

El proyecto de decreto también contempla liberar a los procesados o sentenciados por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. La amnistía para este grupo aplicará siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, informó que, bajo la figura de preliberación, se busca dejar en libertad a alrededor de 400 personas que se encuentran dentro de reclusorios federales para evitar contagios por el coronavirus covid-19 y entre los beneficiados podría estar el exgobernador Mario Villanueva, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa.

En reunión con medios afuera de Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que se busca que este beneficio sea para personas de la tercera edad, que hayan purgado más del 70% de su condena, y que no hayan sido condenados por hechos del narcotráfico o por secuestro.

"Más o menos estamos hablando como de 400 personas, en este momento de las preliberaciones estamos hablando de personas de más de 65 años que han cumplido el 70% de su condena".

La Fundación Reinserta celebró la aprobación de la Ley de Amnistía y las acciones de gobiernos estatales para desahogar al sistema penitenciario como respuesta al covid-19.

Para la organización, es absolutamente necesario el acompañamiento de las personas liberadas beneficiadas, con una estrategia integral en materia de reinserción social.

Sin embargo, reconoció que no se cuenta con información pública que permita estimar el número de personas privadas de la libertad, potencialmente beneficiarias por la Ley de Amnistía.

Entidades federativas como la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México, pusieron en marcha acciones para gestionar liberaciones de personas privadas de la libertad.

Oposición pedía incluir en orden del día Plan Económico de Emergencia

PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD anunciaron que participarán en la sesión del Senado de la República de este lunes para intentar que Morena incluya propuestas de salud y economía contra covid-19.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI hicieron una solicitud formal a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día la discusión y la posible aprobación de un Plan Económico de Emergencia ante el coronavirus.

La senadora Xóchitl Gálvez solicita una propuesta para agilizar u obviar tramites de aprobación de Cofepris.

En un video, algunos senadores del PAN que llegaron a la Cámara alta, como Xóchitl Gálvez, acusaron que no les dejan entrar al pleno para exigir que se discutan temas de salud y economía.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En tanto, más temprano, Damián Zepeda, senador panista, había reiterado que no asistirían a la sesión para dar quórum a la bancada de Morena "que solo sigue ordenes de su jefe", pero adelantó que podrían cambiar de parecer si se incluye en la orden del día su propuesta para dar un apoyo económico a la población de 3 mil 207 pesos mensuales, durante esta pandemia.

"López Obrador ha dejado claro que este tema no es de su interés, seguiremos insistiendo, haciendo suma de esfuerzos hasta que la realidad se imponga. Quieren liberar delincuentes con la justificación del covid-19, pero esta propuesta se plantó antes de la pandemia, así que una cosa no tiene que ver con la otra", dijo.

Con las mismas tácticas autoritarias que utilizó Morena en el robo de la elección de la CNDH, hoy nos bloquean el acceso al pleno para exigir sesionar para la salud y economía. pic.twitter.com/kKZDMaerJ8 — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) April 20, 2020

Zepeda agregó que la propuesta económica de su bancada no es la misma que la que lleva a cabo el presidente con el reparto de apoyos económicos. "Los 3 mil 207 pesos mensuales es solo una línea de bienestar, ojalá fuera lo mismo que él plantea, pero no. El presidente solo está dando dinero a jóvenes ninis y adultos mayores y ese dinero no llega al que trabaja que son 52 millones de personas; y el apoyo a pequeñas y medianas empresas es insuficiente, es crédito que los endeuda para el pago de nómina durante la pandemia, no para la reactivación económica".

El primero de abril, el PAN propuso crear este programa económico emergente, al que llamaron ingreso básico universal, como apoyo económico a trabajadores formales e informales. Morena rechazó la propuesta y apoyó el programa del gobierno federal que adelantó el depósito de becas a adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y préstamos por 25 mil pesos a trabajadores formales e informales, sin prórroga al pago de impuestos.

(Luis Ramos)