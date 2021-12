¿Quién pompó? El iPhone 13 de AMLO que "cancelará" cuando se jubile

"¿Quién pompó?", es una de las frases citadas continuamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador de una canción de Chico Che cuando se refiere a una compra lujosa de sus adversarios. Ahora usuarios de redes critican el iPhone 13 de AMLO que apareció en un tuit del tabasqueño.

Y es que el iPhone 13 Pro que aparece en la foto del presidente López Obrador para comunicarse con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, para felicitarla por su victoria electoral, parece distante de la austeridad republicana, ya que en el mercado alcanza un costo de no menos de 26 mil pesos.

Sin duda este es el celular de lujo de la marca Apple y eso se lo recordaron en diversos mensajes en redes al presidente López Obrador.

"Hablé por teléfono para felicitar a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. Es un gusto poder trabajar en coordinación con una mujer perseverante y defensora de causas justas. Enhorabuena para su pueblo", señala el mensaje de Twitter que acompaña a la polémica foto del presidente en la que aparece el exclusivo iPhone 13.

Estos son los precios de estos teléfonos en la tienda de Apple:





AMLO CANCELARÁ SU TELÉFONO AL JUBILARSE





¿Será el iPhone 13 de AMLO? El presidente López Obrador manifestó este lunes en conferencia mañanera que cuando se jubile se desconectará del mundo, para lo cual dijo que cancelará su teléfono.

En Palacio Nacional, el mandatario mexicano se refirió una vez más a su retiro, el cual calcula para septiembre de 2024.

Destacó que en esos momentos se dedicará a escribir un extenso libro y por ello se alejará de la atención pública.

"Yo también recuerdo, porque todo esto es importante. No voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo porque viene lo de la consulta, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo.

"Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada.

Destacó que su libro tratará del pensamiento conservador, lo cual dijo lo tendrá muy ocupado y eso le permitirá mantenerse sano, al igual que sus ejercicios y tener un rutina.





