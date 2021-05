¿Quién fue Scott C. Schurz? La SIP está de duelo

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó profundamente el fallecimiento de su Presidente Honorario Vitalicio activo, Scott C. Schurz, ex presidente de Schurz Communications Inc., Indiana, quien por más de 60 años apoyó las causas de la libertad de prensa en las Américas y el mundo.

Schurz falleció el 24 de mayo en Bellair, Florida. Tenía 85 años. Fue líder en numerosas organizaciones empresariales y periodísticas en Estados Unidos y a nivel internacional. Recibió varias distinciones por su trabajo en favor de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y por su labor filantrópica en diversas causas comunitarias.

La relación de Schurz y su esposa Kathryn con la SIP se remonta a comienzos de la década de 1990. Fue el único ejecutivo de la prensa en haber sido nombrado Presidente Honorario Vitalicio de esta institución.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que "extrañaremos su liderazgo, su jovialidad y su contagioso sentido del humor, pero sobre todo su sensibilidad y solidaridad que regalaba a todos los colegas del continente que deben trabajar en contextos difíciles y ante gobiernos autoritarios".

¿QUIÉN FUE SCOTT C. SCHURZ?

Canahuati, CEO del Grupo OPSA de Honduras, recalcó que "Scott nos inspiró y, como presidente honorario, dejó un legado que solidificó nuestra misión institucional para seguir luchando por la libertad de prensa y la democracia".

En octubre de 2019, Schurz recibió el Premio Presidencial de la SIP durante la 75ª Asamblea General de la institución en Coral Gables, Florida.

Scott y sus tres hermanos heredaron los periódicos de la empresa de su padre, Franklin D. Schurz, fallecido en 1987. Él se consolidó en el liderazgo de la compañía a los diarios bajo su dirección, el Bloomington Herald Times y The Bedford Times-Mail. En 2019, Schurz Communications vendió todas sus marcas editoriales a la cadena GateHouse y se convirtió en una empresa de servicios digitales. Luego GateHouse se fusionó con Gannet y ahora los periódicos que pertenecieron a la familia Schurz son parte de USA Today Network.

A Scott le sobreviven su esposa Kathryn Joan Foley con quien contrajo matrimonio en 1967; sus tres hijos, Scott Jr., Alexandra Gewant y John; y ocho nietos.

