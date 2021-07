¿Quién fue Ernesto Zedillo?

Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México de 1994 a 2000, fue el último de los presidentes emanados del tricolor tras una larga hegemonía, aunque tras dos sexenios panistas volverían al poder con Enrique Peña Nieto.

Zedillo, se convirtió en candidato PRI por decisión de Carlos Salinas de Gortari, esto tras el asesinato del Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California.

Durante su presidencia, enfrentó una de las peores crisis económicas con el llamado ''error de diciembre'', de la que sacó provecho el Banco Unión, quien patrocinó la campaña de Zedillo.

Su administración también estuvo marcada, entre otras cosas, por nuevos enfrentamientos con el surgimiento del EZLN, la polémica implementación del Fobaproa para rescatar al sistema bancario nacional. Además de las 136 personas asesinadas por paramilitares, de las 45 víctimas de la matanza de Acteal y de los 17 campesinos asesinados en Guerrero por policías estatales.

El sexenio de Zedillo dejó 46 millones de pobres, de los cuales 26 millones acabaron en la miseria.

En su administración se llevó a cabo la reforma judicial en el Poder Judicial de la Federación, que creó al Consejo de la Judicatura Federal y consolidó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.

Tras retirarse a la vida privada, Zedillo Ponce de León participó en el consejo ejecutivo de algunas empresas estadounidenses entre las que destacan Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific, esta última concesionaria de la compañía Ferromex (anteriormente llamado Ferrocarriles Nacionales de México) privatizados durante su mandato.

Adicionalmente se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo.

Es también consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates. Recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Harvard en 2003. En noviembre del 2010 fue nombrado como uno de los nuevos consejeros de Grupo PRISA y es miembro del Club de Madrid.

Zedillo Ponce de León es el único expresidente que renunció a una parte de su pensión vitalicia.

CONSULTA EXPRESIDENTES

El próximo domingo se realizará la consulta popular donde la ciudadanía decidirá -en pocas palabras- si se desea enjuiciar a los expresidentes del país.

En un origen, la consulta convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaba si enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin embargo, la Suprema corte la modificó para su ejecución.

El viernes pasado una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Morena, por realizar difusión de la consulta popular del 1 de agosto, fue declarada improcedente por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de dictamen señaló que el partido no violó la ley "porque la difusión de la consulta no fue indebida", ya que no se contrataron tiempos en radio y televisión.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama no dictó medidas cautelares para exhortar a Morena a que se abstenga de continuar con dicha difusión, a través de redes sociales y páginas de internet, incluso de promoción puerta por puerta.

Pese a la consideración del INE, ha sido evidente que militantes de Morena, incluidos integrantes de su dirigencia nacional –como la secretaria general del partido, Citlalli Hernández– han promocionado la consulta bajo el tema de "juicio a expresidentes", lo que se ha especificado que no es preciso.

Incluso el líder nacional de Morena, Mario Delgado en su Twitter llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho a la consulta y en un video menciona el caso del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señala como unos de los causantes de las peores crisis económicas de la historia.

Zedillo sumió a las y los mexicanos en una de las peores crisis económicas de la historia, dejó en la impunidad total la matanza de Acteal, entre otros actos por los que se le debe juzgar.



