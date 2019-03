¿Quién es Yasmín Esquivel, nueva ministra de la SCJN?

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 12/03/2019 06:15 p.m.

Yasmín Esquivel Mossa es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo definió el Senado de la República.

Tras una terna dudosa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una serie de polémicas comparecencias en la Cámara Alta, así llega Esquivel Mossa al Poder Judicial.

La polémica decisión recae en que la mujer es esposa de José María Rioboó, asesor de López Obrador.

Rioboó ha estado detrás de decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y, en su lugar, la construcción del nuevo proyecto aeronáutico en la Base militar de Santa Lucía.

Esquivel Mossa también es una mujer cercana a Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto podría generan un conflicto de interés, al ser un personaje cercano al presidente y a su círculo cercano, más cuando Andrés Manuel ha criticado duramente a los órganos autónomos como la SCJN.

Cabe mencionar que López Obrador golpeteó a la SCJN por negarse a bajarse los sueldos como lo señala la Ley Federal de Remuneraciones. Disputa que terminó cuando Arturo Zaldívar fue elegido como presidente de la SCJN y dijo alinearse a la austeridad republicana, siempre manteniendo la autonomía institucional.

Sobre el conflicto de interés, la Revista Proceso señaló que cuando fue parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México) en un litigio resolvió a favor de su esposo.

El caso en el que Esquivel Mossa favoreció a Rioboó, según el semanario, fue cuando organizaciones no gubernamentales se opusieron a la construcción de la Supervía Poniente, realizada por Grupo Rioboó.

En su momento, organizaciones como Greenpeace le pidieron abstenerse de participar en el juicio por ser pareja sentimental de Rioboó, pero no lo hizo y el caso favoreció a la empresa de su esposo.

Esto pese a que en comparecencia ante el Senado Esquivel Mossa negó que haya favorecido a su esposo.

"Me he hecho por mí misma, con una historia propia, no soy ´señora de´, ni ´esposa de´.", dijo Esquivel Mossa en su comparecencia ante el Senado, detallando que al presidente solo lo ha visto en dos ocasiones y no más de cinco minutos en su vida.

También, durante su comparecencia en el Senado, rechazó a la familia homoparental, así como la posibilidad de la adopción en parejas del mismo sexo.

"Se tiene que revisar si es conveniente para el niño llegar a una familia donde los dos sean del mismo sexo"

E incluso se postuló de una forma muy tibia en el tema de la despenalización del aborto, sin dejar clara su postura.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la nueva ministra tiene un largo historial dentro del poder judicial en México.

Comenzó su actividad profesional en 1985 como asesora jurídica de la entonces Subdelegación Jurídica y de Gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán.

Dos años después, en 1987, fue nombrada jefa del Departamento de Control de Gestión de la Delegación Política del entonces Departamento del Distrito Federal, en Benito Juárez.

Al año siguiente, Esquivel Mossa ingresó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde fungió como asesora jurídica del Departamento de Contratos.

Regresó al Distrito Federal, donde la nombraron jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal en la Subdelegación de Administración en Coyoacán.

En 1989, Esquivel Mossa fue nombrada Subdelegada Jurídica y de Gobierno del Departamento del Distrito Federal en Azcapotzalco.

Luego llegó a la Dirección de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal.

En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue coordinadora de Asesores del Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica, en 1992.

A Yasmín Esquivel Mossa no solo ha fungido en el poder judicial, también en el legislativo. Entre 1994 y 1997 estuvo al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

De 1998 al 2000 regresó al Infonavit como asesora jurídica de la Secretaría General.

Los primeros cuatro años del nuevo milenio, Esquivel Mossa se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario. Llegó, en 2004, a ser Magistrada Unitaria de los Tribunales Agrarios, puesto que tuvo hasta 2009.

Aquel año fue nombrada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativa de la capital. Puesto en el que estuvo casi 10 años.

LEA TAMBIEN Senado elige a Yasmín Esquivel como nueva ministra de la SCJN Con 95 votos a favor fue designada para el cargo en sustitución de Margarita Luna Ramos