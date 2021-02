¿Quién es la nueva directora de la Facultad de Psicología de la UNAM?

María Elena Teresa Medina-Mora Icaza es, a partir de hoy, directora de la Facultad de Psicología (FP) para el periodo 2020-2024, luego de ser designada por la Junta de Gobierno de la UNAM, así lo informó la Máxima Casa de Estudios.

El secretario General de la Universidad, Leonardo Lomelí, destacó que la nueva directora es una prestigiada profesional y una universitaria comprometida, que ha servido a esa casa de estudios en diversas trincheras.

Estamos seguros que pondrá al servicio de la Facultad de Psicología su amplia trayectoria profesional y académica, así como su prestigio nacional e internacional

Asimismo, destacó que, pese a la pandemia de coronavirus en el país, ni la Universidad, ni la Facultad de Psicología, se han detenido, por lo que agradeció a todos los integrantes de la comunidad, pues se “han enfrentado a circunstancias excepcionales por la emergencia sanitaria que obligó a funcionar, principalmente, en la modalidad a distancia”.

Por su parte, en su primer mensaje a la comunidad, Medina-Mora Icaza calificó como un honor asumir la dirección de esa instancia, después de cuatro décadas como docente y tutora de tesis.

Me guía un interés genuino de trabajar al servicio de la UNAM, ahora en mi Facultad; de su comunidad y por la psicología

Explicó que su programa de trabajo se desarrollará a partir de escuchar a la comunidad, a través del conjunto de sus claustros, con grupos de estudiantes y representantes de trabajadores.

La directora afirmó que buscará decididamente el diálogo para conciliar las distintas visiones sobre la FP, la psicología y el plan de estudios, pues las posturas y el respeto por las mismas “nos han fortalecido en los casi 50 años de la Facultad”.

Medina-Mora Icaza se refirió a los desafíos venideros y consideró que, el reto que viene es inmenso, pues la crisis de la pandemia ha hecho visible la importancia de la salud mental. Por lo que la psicología tiene mucho que ofrecer y la Facultad ha estado y estará lista para atender el problema, afirmó Medina-Mora.

La nueva directora destacó la importancia de continuar con el esfuerzo de la actualización del plan de estudios; lograr la transversalización de la perspectiva de género en todas las actividades y apoyar la incorporación de una materia obligatoria de género en todos los niveles; aumentar el número de estudiantes titulados; y gestionar recursos para mantener los laboratorios de investigación actualizados y certificados, entre otras acciones.

TRAYECTORIA

María Elena Teresa Medina-Mora Icaza nació el 3 de octubre de 1951. Cursó la licenciatura (campos clínico y social) y maestría (campo clínico) en Psicología en la Universidad Iberoamericana. Es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México (1994). Fue miembro de su Junta de Gobierno en el periodo 2003–2011. Actualmente, ocupa el puesto de jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Recibió el doctorado Honoris causa de la UNAM (2019).

Es Profesora de Asignatura B, definitiva, de la FP. Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Secretaría de Salud 2018). Es miembro de El Colegio Nacional desde 2006.

Actualmente imparte los seminarios de investigación y tesis en el Doctorado de Psicología y en el Doctorado en Ciencias de la Salud, campo Salud Mental Pública, de la Facultad de Medicina, para la cual desarrolló el currículo.

Entre sus distinciones destacan el Reconocimiento Sor Juana Inés de la(2010), el National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator 2007 otorgado por el National Hispanic Science Network y el reconocimiento especial del director general de la Organización Mundial de la Salud en el área de control de tabaco (2010).