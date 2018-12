¿Quién es Ignacio Morales Lechuga, señalado en el Juicio de "El Chapo"?

El narcotraficante colombiano y testigo protegido en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, Jorge Milton Cifuentes, sobornó a Ignacio Morales Lechuga, procurador General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con su declaración.

El abogado del líder del cártel de Sinaloa, Jeffrey Lichtman, preguntó el jueves pasado a Cifuentes: "¿usted sobornó a fiscales en Colombia?"

-"No, yo soborné a procuradores en México", afirmó.

El narcotraficante colombiano aseguró que se trató de Ignacio Morales Lechuga, procurador de 1991 a 1993.

Se prevé que después del testimonio de Cifuentes, suba a la silla de los testigos Pedro Flores, operador de los negocios de Joaquín Guzmán en Chicago.

¿QUIÉN ES IGNACIO MORALES LECHUGA?

Ignacio Morales Lechuga se desempeñó como Procurador General de la República y embajador de México en Francia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; además fue rector de la Escuela Libre de Derecho.

También fue subsecretario y secretario general del Gobierno de Veracruz, coordinador del Secretariado Ejecutivo del Programa Nacional de la Secretaría de Gobernación, así comoprocurador General de Justicia del Distrito Federal.

Fue candidato del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México a Gobernador de Veracruz en 1998 quedando en cuarto lugar.

Actualmente, Morales Lechuga es notario público 116 de la Ciudad de México.

A Morales Lechuga le tocó llevar parte de la investigación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "El Kiki" Camarena, sobre lo que afirma Morales Lechuga que detuvo personalmente a José Antonio Zorrilla Pérez, a quien le dijo: "Dime todo lo que sepas, lo que puedas aportar para la investigación y lo que sea la verdad del caso Buendía, tú comprenderás que este caso es muy relevante y muy importante para el país".

Por ese asesinato, el narcotraficante Rafael Caro Quintero purgó una sentencia de 28 años. Exagentes de la DEA revelaron más de 30 años después que tienen pruebas de que Enrique Camarena no habría sido asesinado por el capo mexicano, sino por un agente de la misma CIA.

"La CIA mandó levantar y torturar a Kiki Camarena, y cuando lo mataron nos hicieron creer que fue Caro Quintero para así tapar todas las cosas ilegales que estaban haciendo (con el narcotráfico) en México" La razón del asesinato, de acuerdo con lo dicho por las fuentes a Proceso y también a la cadena estadounidense Fox, habría sido que el integrante de la DEA descubrió que su gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito de tráfico de drogas.

También recibió un informe, a finales de 1992, de que el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, tenía vínculos con el cártel de Juárez.

El parte informativo revelaba que familiares del narcotraficante Roberto Hernández Nájar, alias "El Chiquilín" —asesinado dos años antes, en diciembre de 1990, en Ciudad Juárez, Chihuahua—, involucraban al hermano del presidente de la República en negocios relacionados con el narcotráfico.

Sin embargo, de acuerdo con sus investigaciones, no encontró evidencia alguna.

MORALES LECHUGA DA SU VERSIÓN

Ignacio Morales Lechuga calificó de falsas, calumniosas y sensacionalistas las afirmaciones hechas entorno a supersona sobre una supuesta lista que lo implica con Joaquín Guzmán Loera.

"Estas declaraciones tienen su origen no precisamente como parte de la de la audiencia que se lleva en los Estados Unidos de América., sino al margen de esta y por parte de un medio informativo que carece de toda veracidad", aclaró el exprocurador.

"El supuesto comunicador Hamilton hace declaraciones a través de las redes sociales en un animo a todas luces sensacionalistas, sin embargo, por lo que me reservaré el derecho de proceder en consecuencia".

El notario público advirtió que solicitará la intervención de la PGR en asistencia jurídica mutua para demandar al supuesto comunicador por daño moral.

Hamilton expresa, dijo a través de un comunicado, en uno de varios tuits el caso a manera de "serie" y maneja de manera irresponsable adelantos tipo episodios en los que al parecer solo busca la mayor notoriedad sin menos cabo de afectar y dañar el prestigio, la imagen y trayectoria de las personas.

Morning break at the trial. Some testy exchanges between Chapo's lawyer Jeff Lichtman and witness Jorge Cifuentes. We've heard Jorge admit to ordering at least 3 murders and bribing Ignacio Morales Lechuga, Mexico's attorney general in the early '90s under Pres. Carolos Salinas.