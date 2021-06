¿Quién es Emilio Trinidad, el nuevo pleito de Isabel Arvide?

Isabel Arvide, periodista y cónsul de México en Estambul protagonizó un nuevo pleito, esta vez con el también periodista Emilio Trinidad.

"Señor Emilio Trinidad que tantas veces estuviste en mi casa. Lamento que ensucies el nombre de tu padre con mentiras. No tengo ninguna propiedad ni dinero, ni tampoco he cobrado en el gobierno, como consta. Lamento profundamente tu carroñería barata", luego de que el hijo del periodista Ángel Trinidad Ferreira refiriera supuestas omisiones patrimoniales de la ahora funcionaria.

"No comprendo porque mi nombramiento despierta odio y envidia. Tus insultos demuestran tu pequeñez y la incapacidad de crearte una historia propia. Tu padre jamás se hubiese expresado así, de mí y de otros compañeros", agregó Arvide.

PUEDES LEER: Cónsul de México viaja en primera clase y genera polémica por declaraciones

Trinidad Zaldívar, por su parte, contestó a la también escritora: "Yo soy responsable de lo que escribo, no mi padre. Lo ahí mencionado es del dominio público. Si hoy no tienes propiedades, cuentas bancarias, joyas, obras de arte y más, será porque las tuviste que vender".

"Hoy aplaudes a quien antes criticabas ferozmente, y señalas y atacas al pasado del que por décadas viviste. No voy a polemizar. Te admiré mucho. Crecí viendo y leyendo tus éxitos profesionales, pero muchos como tú, cambiaron su criterio y libertad por lujos, poder y dinero", agregó Emilio Trinidad.

Arvide, sin embargo, no pudo callar y reviró: "Responsable de la inmundicia y las mentiras, de acuerdo. El "dominio públvo" no existe, lo que importa es la verdad. Y tú no puedes probar tus dichos, ni lujos ni poder. Lo fácil es llenarse la boca de inmundicia, es lo que hacen los calumniadores que no tienen ningún prestigio propio".

"Ay Isabel, te dije que no iba a polemizar. La verdad te aplasta. Esa verdad que tú niegas pero todos conocemos. Y aquí lo dejo. Hasta aquí mis respuestas", concluyó el periodista.

Trinidad es periodista y comunicador, director de Medios y Estrategias Comunicación y de RelevanteMx.

¿QUIÉN ES ISABEL ARVIDE?

Arvide es recordada durante la actual administración federal, luego de que el 9 de enero de 2020 acudiera a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador a solicitar apoyo económico —vía publicidad— para su portal de noticias y cuestionó que su gobierno destinara recursos a la Revista Proceso.

#Entérate En enero pasado la periodista Isabel Arvide reclamó al presidente @lopezobrador_ que su gobierno no le diera recursos de publicidad oficial, hoy es nombrada cónsul de México en Estambul. Aquí todos los detalles *rb https://t.co/08igEXarvn pic.twitter.com/Hhac2pXncB — La Silla Rota (@lasillarota) July 28, 2020

En 1993 ya había pedido a Carlos Reta Martínez, entonces director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyo "con una página de publicidad" para la revista 7 Cambio, que entonces era propiedad de Arvide.

Medio año después de ir a Palacio Nacional, Isabel Arvide presumió en redes sociales su nuevo cargo, el oficio de la Cancillería donde se le notifica la recomendación y aprobación para sus nuevas y su pasaporte diplomático, luego de que fuera designada como nueva cónsul de México en Turquía.

En abril de este 2021, se filtró un audio en el que se escucha a Arvide aplicar abuso laboral contra sus empleados. "Te bajas ¡Te bajas! Esa es la orden, te bajas. ¡Que te bajes! Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga", se escucha en el audio.

Una segunda grabación muestra cómo amedrenta al personal del consulado: "Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar. Más problemas vas a tener en la vida (...) Ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las 5 de la tarde, entonces compras un reloj checador. Quien llegue 9:15 de la mañana se le descuenta la mañana, ¿de acuerdo? Eso dice el contrato".

Un mes después, Isabel Arvide volvió a causar polémica luego de ser captada viajando en primera clase de Ciudad de México a Chetumal.

El comunicador Irving Pineda compartió un video donde se observa a la funcionaria en primera clase del vuelo AM 2652 de Aeroméxico, quien describe que Isabel Arvide también consumió cervezas a bordo del vuelo.

(djh)