¿Quién es el juez que otorgó orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca?

Iván Aarón Zeferin Hernández es el juez federal que ordenó la aprehensión de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Zeferin Hernández tiene sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez y fue quien otorgó la orden de captura a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto pese a que expertos en temas constitucionales han afirmado que la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso local porque aún lo conserva y no puede ser detenido.

Este personaje es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Apenas en el mes de enero, se realizó el procedimiento de ratificación de Iván Aarón Zeferin Hernández como juez de Distrito, de acuerdo a un oficio publicado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Fue entonces que se dio un plazo de 30 días para que se pudieran presentar observaciones y objeciones en contra de Zeferin Hernández.

La columnista de La Silla Rota, Lourdes Mendoza, señaló que con esta orden de aprehensión el juez Zeferin Hernández "estaría violando la Constitución y tendría responsabilidad penal justo por pasar encima de la misma".





¿QUÉ MÁS ACCIONES SE REALIZARON CONTRA EL GOBERNADOR?





El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de García Cabeza de Vaca y otras 36 personas físicas y jurídicas, ante la presunción de lavado de dinero.





ASÍ REACCIONÓ GARCÍA CABEZA DE VACA





El gobernador, en una carta, criticó la evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías a las que tiene derecho.

Indicó que en reiteradas ocasiones, "incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra".

"No, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", advirtió.

En su carta, resaltó que los motivos políticos son evidentes. "Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de una orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

Les comparto el siguiente posicionamiento: pic.twitter.com/JbHA5Op6OS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2021





(Luis Ramos)