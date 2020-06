¿Quién es el activista 4T que aparece en marchas por todo el país?

Jesús Torres, el hombre que grabó parte de los desmanes realizados frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara, el 4 de junio, es, de acuerdo con su perfil en Facebook, músico, compositor y cantautor. También es seguidor de la Cuarta Transformación.

Es un escéptico de la pandemia de la covid-19, a la que llama "falsemia". No tiene empacho en llamar a las feministas "feminazis" y es un constante detractor en las redes sociales del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano.

El recientemente abuelo, se hizo famoso por transmitir un video en su cuenta de Facebook –donde tiene 41 mil seguidores- y muestra las pintas, destrozos y quema de una patrulla realizados por jóvenes frente al Palacio de Gobierno, en Guadalajara el 4 de junio, en protesta por la muerte de Giovanni, el albañil que no llevaba cubrebocas y fue detenido por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y luego apareció sin vida.

"Ya somos más que Giovanni, él era uno solo y lo mataron, cabrones, a ver si le siguen rascando los huevos al tigre, cabrones, articulo 39, el poder dimana del pueblo", frasea Torres en el video, disponible en su cuenta de facebook.

"Eso querían que pasara, eso pasó", dice en el material quien también es conocido como ChairoMan, mientras muestra a la patrulla que arde en llamas.

Torres fue señalado en redes sociales de ser un agitador, luego de que Alfaro acusó que quienes tiraron una de las puertas de Palacio de Gobierno, destruyeron muebles, hicieron pintas y quemaron patrullas fueron instigados desde la ciudad de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que los disturbios fueron orquestados desde "los sótanos del poder".

"Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país, con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente, los que han generado todo esto que estamos viviendo", lamentó Alfaro.

De acuerdo con el video más reciente que subió a su cuenta de Facebook, este 5 de junio, Torres afirmó que no pertenece a Morena, pero reconoce que sí votó por ese partido, y por López Obrador, pero eso no significa que haya sido mandado por el presidente.

Torres se deslindó de ser el agitador de los destrozos y pintas. "Siempre he estado en contra de las pintas y de vandalizar".

Sin embargo, en un video del año pasado, expresó su disposición a tomar las armas.

Él es Jesús Torres, el hombre que grabó parte de los desmanes realizados frente al Palacio de Gobierno de Jalisco. Se hizo famosos por transmitir un video en su cuenta de Facebook –donde tiene 41 mil seguidores- de las protestas pic.twitter.com/E8uKfeKuKG — La Silla Rota (@lasillarota) June 6, 2020

"A mí no me van a ver marchando de apoyo, no. A mí me van a ver echando chingadazos en la pinche calle", dijo encendido, mientras con su mano derecha da puñetazos sobre la palma de la izquierda.

En ese video aparece vestido con una playera que tiene los colores de la bandera pero en lugar del escudo nacional tiene a un ganso con rostro enojado y la leyenda "me canso", y continúa su discurso con referencias a la violencia.

"Ahí tengo un chingo de armas para quien me quiera ayudar, no soy el único, somos un chingo, somos millones, estamos dispuestos a dar la vida por este país, a defender la patria. Peña Nieto debió haber sido juzgado y fusilado por el Ejército por traición a la patria, él sí traicionó a la patria, entregó todos los bienes, también el comandante Borolas", remarcó entonces.

"No voy a permitir que el gobierno que espere toda mi vida lo vayan a acabar con golpe de Estado con una minoría pedorra que está defendiendo intereses de los lacras, de los saqueadores, porque López Obrador sólo está tratando de rescatar a México, no ha hecho nada que amerite un golpe de Estado, pero si quieren hacerlo, ánimo, es más vamos poniéndole fecha", expresó, retador.

"Me gusta este 20 de noviembre, el Día de la Revolución, en que ustedes hacen su revolución o nosotros acabamos con esa minoría pedorra, que vuelen astillas como decía un primo o como dice el comandante Harinas, que se armen los putos chingadazos".

Otro video donde criticó las movilizaciones de la Policía Federal y a la que acusa de corrupta, tiene de fondo varios rifles.

TAPATÍO

Torres vive en la Perla Tapatía, de donde es originario, según su perfil de Facebook. Su cuenta, en donde sube los videos en los que constantemente hace críticas al gobernador de Jalisco, informa que es de la capital de Jalisco, donde estudió programación de lenguaje.

Pero no sólo ha estado en manifestaciones contra Alfaro, que llegó al gobierno de Jalisco abanderado por Movimiento Ciudadano, sino que también estuvo en Baja California en la votación para decidir la operación o no de la cervecera Constellation Brands, otro motivo por el que se le liga a Morena, pues se trata de un movimiento que desde antes que el partido fundado por López Obrador apoyaba desde antes de llegar al poder.

En un video de ese 24 de marzo se ve frente a las instalaciones de la cervecera. "Esperemos que esta chingadera así se quede para el recuerdo de los corruptos del Kiko Vega y Peña Nieto que les vale la nación".

En un video del 25 de abril recordó que apoyaron a compañeros de Baja California para impedir que operara la empresa y reconoció que se le ganó con una minoría "si se quiere".

LA "FALSEMIA"

El 24 de mayo Torres acudió al mercado Felipe Ángeles para mostrar que sí se puede trabajar pese a la pandemia e insistió en su demanda de reabrir los negocios. Esceptico de la covid, recorre un mercado casi lleno pero donde la mayoría lleva cubrebocas. El mismo primero lo llevaba puesto, pero luego se lo a la altura de la barbilla e incluso sobre los ojos, de manera retadora y burlona.

"Despierta de esta falsemia. Si aquí se puede trabajar perfectamente que es un desmadre, ampliamente, se puede abrir cualquier negocio".

Y entonces se lanzó contra Alfaro.

"El cuento del señor gobernador Enrique Alfaro, que no se haga pendejo, ya vimos que esta pinche falsemia, jugaron con el miedo de la gente, tenga vergüenza, róbese lo que se va a robar pero deje que la gente trabaje, que la gente se gane su comida como está acostumbrada no con limosnas como las que quieren dar en desayuno".

En sus videos contra Alfaro se lanza contra él también por sólo apoyar con mil pesos para 80 días a los comerciantes, a cambio de cumplir las medidas de distanciamiento social.

En otros posts leídos por La Silla Rota también duda que haya víctimas en México a causa de la pandemia.

"Qué raro esa gente que afirma murieron familiares de covid, ni un hasta pronto, tío, te vamos a extrañar, hace falta un hombre en la tierra pero en el cielo brilla una estrella y esas mamadas, ya saben, para llamar más la atención y ningún moño negro de sus familiares ni nada, jejejeje. Qué raro el Facebook donde todo el mundo presume sus muertos", se lee en un post escrito por ChairoMan el 27 de mayo pasado, la semana pasada, en pleno pico de la pandemia en México.

(Sharira Abundez)