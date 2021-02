¿Quién es Carlos Romero Deschamps, protegido en 3 sexenios?

Carlos Romero Deschamps anunció su renuncia a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tras 26 años al mando, a mediados de octubre del año pasado.

Nacido el 17 de enero de 1944, en Tampico, Tamaulipas, Romero Deschamps comenzó su carrera en el ámbito petrolero cuando solo tenía 14 años: en 1959 ingresó como trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) para en 1993 asumir la dirigencia del sindicato.

Ha sido diputado federal, senador, coordinador de campañas políticas para diputados federales y gobernadores.

También ha ocupado cargos como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores con Europa.

Desde que entró al STPRM en 1971, ha ocupado diversos puestos como comisionado nacional para la revisión del contrato colectivo de trabajo, así como asesor del Comité Ejecutivo General, vocal del Consejo General de Vigilancia, secretario de organización y estadística y secretario del interior y acuerdos.

En 1993, asumió el cargo de líder del sindicato, relevando a Sebastián Guzmán, y en 2017 fue reelecto al frente del sindicato para una gestión que terminaría en 2024.

Su dirigencia ha atravesado por los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

Romero Deschamps, protegido en 3 gobiernos

En los tres gobiernos anteriores al de López Obrador, Romero Deschamps ha sido exonerado, desde el Pemexgate, hasta una indagatoria que quedaba abierta en un juzgado federal en su contra, misma que prescribió y fue sobreseída, absolviéndolo del delito de peculado, de acuerdo con lo publicado este martes en El Universal.

En esta causa penal se le imputaba de “prestar auxilio para distraer de su objeto importantes cantidades de dinero del presupuesto de egresos de Pemex”, mismas que se otorgaron al STPRM por medio de acuerdos y convenios.

En la investigación abierta por el llamado Pemexgate, la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República (FGR), comprobó que por medio de la firma de varios convenios se desviaron de Pemex mil 580 millones de pesos, de los cuales 640 en el año 2000 acabaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Los lujos de Romero Deschamps y su familia

Romero Deschamps es amante de los Ferraris y relojes de oro de 18 kilates, posee yates de 3 millones de dólares y departamentos de lujo en Miami.

En 2008, el diario Reforma dio a conocer que Deschamps tenía un yate en Cancún, cuyo valor alcanzaba los tres millones de dólares. Pagó casi ocho millones de dólares por los dos departamentos de "ultralujo" en la torre The Bath Club de Miami. Ese mismo año, el medio informó sobre el reloj de 18 kilates que portaba el líder sindical y cuyo precio se estimaba en más de 400,000 dólares, más de 7 millones de pesos.

En mayo de 2012, su hija Paulina Romero publicó unas fotografías en su cuenta de Facebook en donde mostraba sus viajes a varias partes del mundo en aviones privados y comerciales. En algunas imágenes aparecía paseando en yates acompañada por sus mascotas.

También presumía sus compras en tiendas exclusivas, como sus bolsas de marca Hermés, a las que llamó "bolsas del Superama".

En 2013 se dio a conocer que Deschamps regaló un Ferrari Enzo edición limitada a su hijo José Carlos Romero Durán, según la revista Proceso. Este auto se encontraba valuado 2 millones de dólares aproximadamente y para obtenerlo, el comprador debe demostrar que tiene solvencia económica, contar por lo menos con dos autos del mismo tipo, que el país donde se utilice el auto tenga una agencia de esa marca, y pasar una prueba de manejo.

¿El fin del arropo a Deschamps llegó con AMLO?

A finales de octubre de 2019, el presidente López Obrador aseguró que la FGR estaba investigando a Deschamps por denuncias presentadas por particulares y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

También negó que sus cuentas hayan sido congeladas y dijo desconocer si el exlíder sindical se fugó del país.

Por esas fechas, medios de comunicación dieron a conocer que la FGR pidió la ayuda de Interpol para hallar a Deschamps.

"La información que tengo es que hay una investigación o dos. Pero que no hay orden de aprehensión o que se haya fugado o que esté enfermo. Eso no. No tengo esa información", dijo el mandatario al ser cuestionado por este tema durante una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

