¿Quién es Ángel Gurría? Se retira de la OCDE en 2021

El periodo de José Ángel Gurría Treviño como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegará a su fin en junio de 2021 y no buscará

“Durante los 14 años que llevo liderando la OCDE, me he esforzado por hacerla más visible, más relevante, más impactante, más eficiente. Todo para servir mejor a nuestros miembros, en primer lugar, así como a nuestros países socios”, reveló Gurría en comunicado.

El proceso para la selección del nuevo secretario general de la OCDE dará inicio el 1 de agosto de 2020.

“Hoy informo al Consejo de la OCDE que no buscaré un nuevo mandato. Orgulloso de los logros colectivos. Me mantendré trabajando duro hasta junio de 2021 con mi gran staff para fortalecer la OCDE y ayudar a las naciones con sus muchos retos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los candidatos para la Organización serán presentados a finales de octubre de 2020, por lo que se realizarán entrevistas y consultas que culminarán a fines de febrero de 2021.

Gurría fue el primer titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en estar al frente de las finanzas mexicanas en un cambio de gobierno sin una crisis económica en 30 años, desde 1970. Al final de su gestión, la economía mexicana era estable y crecía a una tasa anual del 6.7%, condiciones que se mantuvieron durante la transición presidencial.

Hoy informé al Consejo de la OCDE que no solicitaré un nuevo mandato. Orgulloso de nuestros logros, seguiré trabajando duro hasta 06/21, con mi gran equipo, para fortalecer la OCDE y ayudar a los países a enfrentar sus desafíos. Gracias aLíderes&Ministros por su confianza y apoyo — Angel Gurría (@A_Gurria) July 10, 2020





SU TRABAJO EN LA OCDE

Este personaje asumió la titularidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2006 y la ha consolidado como uno de los pilares del sistema de gobernanza económica mundial, que comprende al G7, el G20 y la APEC. Ahora es un punto de referencia para el diseño y aplicación de mejores políticas para una vida mejor.

También ha ampliado el número de miembros con la incorporación de Chile, Estonia, Israel, Letonia y Eslovenia, reforzando sus relaciones con las economías emergentes.

Bajo su dirección, la OCDE busca liderar los esfuerzos de reformar el sistema fiscal internacional y mejorar los marcos de gobernanza en materia de lucha contra la corrupción y otros ámbitos.

También ha sido el precursor de una nueva visión del crecimiento que promueve el bienestar de la población, teniendo en cuenta a las mujeres, las cuestiones de género y los jóvenes, y ha ampliado la contribución de la OCDE a la agenda global, en particular a través del Acuerdo de París sobre el cambio climático y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.





SU CARRERA EN MÉXICO

Ángel Gurría nació el 8 de mayo de 1950 en Tampico, se graduó en Administración Pública, fue secretario de Asuntos Exteriores y secretario de Hacienda y Crédito Público en la década de 1990.

Es licenciado en ciencias económicas por la UNAM y obtuvo una maestría en economía por la Universidad de Leeds, Reino Unido. Ha recibido títulos honoríficos de la Universidad de Valle de México, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid y las Universidades de Leeds, Haifa y Bratislava.





LOS RECONOCIMIENTOS QUE HA RECIBIDO

Es colaborador habitual en algunos de los principales diarios y publicaciones del mundo, ha recibido diversos galardones y condecoraciones de más de 30 países, entre ellos los títulos de Grand officier de la Légion d’honneur y Chevalier dans l’ordre du Mérite agricole, concedidos por el Gobierno francés.

Asimismo, ha recibido la Medalla del Senado francés y el Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Naussau concedido por los Países Bajos. Muy recientemente ha sido galardonado por el Presidente de Corea con la Medalla Gwangwha al Servicio Diplomático, y también ha recibido, como reconocimiento a su dilatada aportación al desarrollo de la Administración Pública de México, la Medalla al Mérito Administrativo Internacional “Gustavo Martínez Cabañas”, concedida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En 2007, fue el primer galardonado con el premio Globalist of the Year Award del Consejo Internacional de Canadá en reconocimiento de los esfuerzos que, como ciudadano mundial, realiza para fomentar el transnacionalismo, la inclusividad y la conciencia global.

Entre sus galardones cabe citar el Premio al Liderazgo Ben Gurion, el Premio Isidro Fabela de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el Premio Nueva Economía, la Orden Bernardo O’Higgins en el Grado de gran cruz, y la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile.





OTROS PUESTOS INTERNACIONALES

Ha formado parte del Consejo de la Población, establecido en Nueva York, y el Centro para el Desarrollo Global ubicado en Washington.

Presidió el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Financiación del Agua para Todos y sigue profundamente involucrado en cuestiones hídricas, siendo miembro de la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGAB) y del Consejo de la Agenda Global sobre la Seguridad Hídrica en el Foro Económico Mundial.

Asimismo, es miembro del Consejo Asesor Internacional de Gobernadores del Centre for International Governance Innovation, ubicado en Canadá, del Consejo Asesor del Global Green Growth Forum (3GF), copatrocinado por Corea y Dinamarca, y del Consejo Asesor del International Forum on Genomics, Innovation and Economic Growth, y recientemente ha sido nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España.

Gurría está casado con la Doctora Lulú Quintana, una distinguida oftalmóloga, con quien tiene tres hijos.





(Luis Ramos)