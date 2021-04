¿Quién es Alberto Baillères y cuál es su relación con AMLO?

Alberto Baillères González, es el cuarto hombre más rico en México anunció su salida del consejo de administración de sus empresas Peñoles, GNP y minera Fresnillo, cargo que ahora será asumido por su hijo.

De acuerdo con la lista de Forbes, dada a conocer el pasado 6 de abril, Alberto Baillères tiene una fortuna de 10 mil 480 millones de dólares y se ubica en el lugar 255 del ranking de millonarios de la publicación.

¿QUIÉN ES ALBERTO BAILLÈRES?

Nació el 22 de agosto de 1931 en la ciudad de México, procede de una acomodada familia del estado de Guanajuato, que ya poseía haciendas de ganado desde principios del siglo XIX.

Su padre, Raúl Baillères fue el fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuyas colegiaturas superan los 60 mil pesos.

Baillères González se graduó en Economía en el ITAM, el hombre, ahora de 89 años, no tenía planeado dedicarse a los negocios, sino a la academia, pero la muerte de su padre, en 1967, lo obligó a tomar las riendas del negocio familiar Grupo Bal.

Además desde 1967 es miembro del Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a las empresas mexicanas más grandes del país.

Grupo Bal es un conglomerado de empresas que abarca los sectores de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas; entre ellos destacan la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), Médica Móvil, Industrias Peñoles y el Palacio de Hierro. Peñoles es propietaria de la mayor mina de plata del mundo, Fresnillo, explotada desde el siglo XVI. Mientras que Palacio de Hierro es de las tiendas más populares entre la clase media y alta.

De 1973 a 1977, fue integrante del Comité Asesor del Chase Manhattan Bank, bajo el mando de David Rockefeller.

También es presidente de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), su alma mater; miembro fundador de la Fundación para las Letras Mexicanas; de la Fundación UNAM; de la Fundación de Estudios Financieros, y de la propia Fundación Alberto Baillères.

El empresario que es aficionado a la tauromaquia por lo que se hizo de la empresa Espectáculos Taurinos de México (Etmsa), con dicha compañía opera diversas plazas de toros en ciudades como Aguascalientes, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, León e Irapuato.

También es fundador de la Fusión Internacional por la Tauromaquia donde se gestiona la operación de plazas en Francia y España.

Durante su faceta como ganadero, se convirtió en propietario de tres hierros aztecas como los de San Miguel de Mimihuápam, Begoña y San Martín.

RECONOCIMIENTOS

Por su destacado desempeño laboral, Alberto Baillères ha recibido diversos reconocimientos, los cuales han sido otorgados por instituciones de México y el extranjero.

Entre ellas destaca The Woodrow Wilson Center, Latin Trade, Endeavor, The Americas Society, The Association of Fundraising Professionals.

En este rubro, también se destacan The Culver Academy, de la Asociación de exalumnos del ITAM, entre otras.

En 1999, este último instituto le dio el doctorado honoris causa como símbolo del reconocimiento a todos sus logros y su liderazgo en el desarrollo social, educativo y empresarial de México.

En 2015, el Senado de la República le dio la máxima distinción que concede el Estado mexicano a un ciudadano la Medalla Belisario Domínguez.

BAILLÈRES Y SU RELACIÓN CON AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en la mañanera de este viernes el proceso de entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Bal, con el paso de la batuta de Alberto Baillères a su hijo.

El mandatario mexicano explicó que en Grupo Bal trabajan cerca de 70 mil empleados y "tienen el compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país".

Agregó que ahora Alberto Baillères queda como consejero honorario de este grupo empresarial.

"Esto es muy bueno para el país porque significa estabilidad, significa confianza, significa más inversiones para tener más empleos y seguir creciendo", dijo el presidente.

Baillères y López Obrador fueron adversarios en el pasado, pero hoy estos personajes tiene una relación en lo económico y político.

En junio del año pasado, el empresario envió una carta de apoyo al mandatario en el contexto de las presiones del gobierno estadounidense relacionadas con la migración y el tema de los aranceles.

En agosto de ese mismo año, el mandatario acudió como invitado a casa de Baillères para cenar junto con otros de los empresarios más poderosos del país; entre ellos, Carlos Slim y Germán Larrea.

ESCÁNDALO DEL YATE

En septiembre de 2018, en el yate Reina IV maya propiedad del empresario Alberto Baillères apareció muerta la modelo australiana Sinead McNamara.

McNamara estuvo trabajando por 4 meses en el lujoso yate.

El empresario y su familia habían estado antes en el yate valuado en más de 9,6 millones de dólares, mientras que el cuerpo de la modelo fue localizado a los tres días que los Baillères estuvieron en la embarcación





kach