¿Quién cuidó la salud de AMLO durante su contagio de covid?

Dos semanas después de anunciar su contagio de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en público este lunes al encabezar de nuevo la conferencia matutina que ofrece desde Palacio Nacional

Lo primero que dijo AMLO desde el atril de las mañaneras fue "ánimo" y luego agradeció a todos los mexicanos, así como a personas del extranjero, por haber deseado que se recuperara de la covid-19.

El presidente López Obrador dio a conocer este lunes que recibió un tratamiento experimental que se investiga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", que consta de antivirales y antiinflamatorios, el cual, dijo, le sirvió para salir delante de la infección del Sars-CoV2.

Señaló, ante cuestionamientos de la prensa, que no usará cubrebocas tras recuperarse de la covid, pues dijo que los doctores le han dicho que ya no contagia de covid-19.

¿QUIÉN CUIDÓ DE AMLO CUANDO ESTUVO ENFERMO DE COVID?

Jorge Alcocer: secretario de Salud (Ssa) y coordinador de grupo médico.

El funcionario es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Medicina Interna, Reumatología e Inmunología Clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Cuenta con un posgrado en Inmunología por el ICRF Tumour Immunology de la Universidad de Londres, Inglaterra. En 2007 obtuvo el grado de doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM.

Es Investigador emérito en Ciencias Médicas del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Alejandro Svarch: médico internista y director general de Relaciones Internacionales de la Ssa.

También es egresado de la UNAM y es titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras - América Latina, con 12 años de trayectoria y experiencia de campo en varios países como Suiza, Cuba, Brasil, Uruguay y México.

Su especialidad es en Medicina Interna y Diplomacia de la Salud Global, con enfoque en países en desarrollo y contextos de ayuda humanitaria y de desastres, de acuerdo con su currículum. Es experto en enfermedades tropicales como leptospirosis y chagas.

José Rogelio Pérez Padilla: médico cirujano.

Egresó de la Universidad de Guadalajara y cuenta con un posgrado en Neumología por las Universidades de Manitoba y Calgary en Canadá.

Inició su trayectoria como médico especialista del servicio de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Ya en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" se desempeñó como jefe del departamento de Fisiología Pulmonar, director médico y director general.

Desde 2004 es investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y a partir del 2009 funge como investigador F de los institutos nacionales de Salud.

Ese año realizó la primera descripción clínica de la pandemia de influenza en México y abrió el campo de asistencia e investigación institucional en el tema. A finales de 2019 fue reconocido como investigador emérito de la Secretaría de Salud.

Guillermo Ruiz-Palacios: a cargo del tratamiento experimental.

Médico egresado de la máxima casa de estudios con especialidad en medicina interna por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Cuenta con una subespecialidad en Infectología por la Universidad de Texas, Houston y también realizó una estancia en Microbiología Clínica en la Clínica Mayo en Rochester.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes; Paper of the Year 2006 de la revista The Lancet; la medalla "Miguel Otero" de Investigación Biomédica de la Ssa; la medalla Jaques Monod del Instituto Pasteur de Francia; y el premio al Mejor Curso Internacional de Infectología, de la Infectious Diseases Society of America.

Es autor de 170 artículos en revistas con arbitraje, dos libros, 53 capítulos de libros, 295 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha registrado tres patentes. Sus líneas de investigación están relacionadas con enfermedades infecciosas gastrointestinales, pero ha escrito sobre VIH/SIDA, infecciones nosocomiales y respiratorias, resistencia antimicrobiana. Desarrolló los primeros métodos de diagnóstico originales sobre el rotavirus.

Sandra Rajme-López: tratamiento experimental.

Médico internista con especialidad en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Es parte de la investigación sobre baricitinib y remdesivir como tratamiento para pacientes covid hospitalizados, trabajo realizado junto con especialistas de la Universidad de California y de la Universidad de Duke, ambas en Estados Unidos.

José Ricardo Sánchez Santa Ana: médico militar.

Egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea con sede en el Hospital Central Militar. Tiene una especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello.

Patricio Ortiz: cardiólogo de AMLO.

Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con una especialidad en Cardiología, atiende a sus pacientes en el Hospital Médica Sur ubicado en Tlalpan.

