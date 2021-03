Querían que como cacique descalificara a Salgado Macedonio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a salir en defensa de Félix Salgado Macedonio y cuestionó si querían que él lo descalificara de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, como un cacique, como un gran elector, a lo que dijo que él no haría eso y que el pueblo decide en la democracia.

"¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector, no, yo soy un demócrata, es mandar obedeciendo, lo que diga el pueblo, en la democracia es el pueblo que decide, es el pueblo que manda", expuso.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano explicó que desde el principio dijo que el pueblo debe decidir sobre el caso de Salgado Macedonio.

"En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio?, que decida el pueblo de Guerrero, ¿Por qué no van a decidir los hombres y mujeres de Guerrero?, ¿por qué no aceptar el método democrático?, ¿por qué imponer?", lanzó.

Destacó que si hay denuncias en contra de Salgado, es el Poder Judicial el que debe responder.

"En el caso de que existan denuncias penales el poder judicial que responda, ¿pero si no?, ¿si lo quiere el pueblo y no hay delitos?, ¿nada más porque ya se tomó cómo bandera vamos a irnos como acarreados sin argumentos?", señaló.

Agregó que sus adversarios fabrican víctimas, pero también delitos.

"Fabrican víctimas, fabrican delitos, hay gente en la cárcel que es inocente, antes iba a la cárcel el que no tenía para pagar su liberación. Entonces, siempre vamos a respetar el derecho de manifestación, no va a haber represión, no va a haber autoritarismo, pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad", dijo.

El caso de Salgado Macedonio ha causado controversia, diversas mujeres y colectivos feministas han pedido que no se le dé la candidatura a un hombre que es acusado de violaciones contra mujeres.

(Luis Ramos)