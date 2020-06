"¡Queremos vivir!", pacientes de cáncer reclaman falta de atención

Al grito de "¡Queremos vivir!" pacientes de cáncer de mama marchan en estos momentos sobre avenida Chapultepec para llegar a manifestarse en la Secretaría de Salud, toda vez que tras la cancelación en enero de su seguro popular para cambiar al Insabi (Instituto de Salud y Bienestar), no han recibido citas para su atención médica en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

Las manifestantes realizaron primero una protesta afuera de Palacio Nacional en espera de que el presidente López Obrador les recibiera y atendiera sus demandas; sin embargo, eso no sucedió y fueron canalizadas al área de atención ciudadana quien les propuso ser canalizados a la secretaria de Salud capitalina. Las manifestantes (un promedio de 50) rechazaron el ofrecimiento, entregaron un escrito y decidieron marchar a la secretaria de Salud.

Eduardo Derbez, hijo de la paciente Nelly Sánchez explicó a la Silla Rota que "no aceptamos la propuesta porque necesitamos atención de carácter federal por ser oncología, el Insabi no ha podido solucionar el tema de las citas que faltan en el Incan y esperamos que en la secretaria de Salud lo puedan resolver para que sean ellos quienes nos den una respuesta".

Desde abril La Silla Rota ha dado seguimiento a la historia de estas pacientes cuyos tratamientos en Centro Oncológico Internacional (COI) fueron cancelados por la cancelación del Seguro Popular. A partir de ahí este grupo de pacientes fue recibido por Adalberto Santaella, representante en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del comité de enfermedades oncológicas; y director general de la Coordinación de Entidades Federativas del Insabi, quien puenteó que una parte de estas pacientes fueran ya atendidas en el Hospital General y Juárez entre otros; pero Santaella ha encontrado trabas por parte del Incan quien no ha recibido a las pacientes que necesitan atención allí.

Sonia Jiménez, paciente de 43 años con cáncer de mama y habitante del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, va marchando mientras explicó su caso. "Yo ya estoy en atención en el Hospital General pero estamos viendo que hay cobros, desabasto de medicamentos y aparatos que no están funcionando para nuestros análisis y estudios que requerimos. Ya estuvimos bastante tiempo sin la atención adecuada, necesitamos esos estudios para retomar nuestros casos y saber en qué situación clínica tenemos en este momento", explicó.

-Por ejemplo, un aparato que hace un estudio óseo de los huesos no hay y nos piden hacerlo por fuera, nos cuesta mil 700 pesos y no podemos pagar en esta situación que ya traemos tantos gastos de medicamentos que hemos pagado. Del desabasto de medicamentos nos dicen que no se ha gestionado el recurso para que lleguen los medicamentos y por el covid se están tardando en llegar y los aparatos que no funcionan es desde 2019; entonces a todas las pacientes que estamos ingresando nos están enviando a hacer esos estudios con particulares.

-¿Cómo es para ustedes marchar en estas condiciones de salud, con cáncer?

-Es un cansancio tremendo, vienen compañeras que traen ámpulas en las piernas, hinchazón del brazo por falta de terapia y atención, estamos radiadas entonces el calor nos está agotando mucho y la garganta ya nos empezó a molestar bastante.

"Si la pandemia no nos mata, el cáncer sí", gritan a su paso por las calles entre cartulinas y mantas. En unos momentos más información.

