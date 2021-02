“Queremos que nuestros hijos no se queden sin sus medicinas"

“El Presidente hizo el compromiso, ahora queremos que lo cumpla y que realmente no haya desabasto y que nuestros hijos con cáncer no se queden sin sus medicamentos, que no haya más retrasos y que los niños no vayan a verse más perjudicados de lo que ya están”, enfatiza Jessica Lozano, quien tiene un hijo con leucemia linfoblástica aguda que se ha visto afectado por la falta de fármacos para su tratamiento.

Este viernes, padres de niños con cáncer y de hemofilia que son atendidos en el Centro Médico Nacional La Raza y en el Hospital General de México Eduardo Liceaga protestaron por el desabasto o la intermitencia en la entrega de diversos medicamentos que requieren sus niños, el cual se registra desde finales del año pasado.

Los manifestantes bloquearon el Circuito Interior a la altura de La Raza por casi cuatro horas. Se retiraron tras firmar un acuerdo con el director General de ese hospital, Guillermo Careaga Reyna, y con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez.

Acordaron que se vigilará que haya el abasto suficiente de medicamentos, optimizar tiempos de atención médica a los pacientes y dar seguimientos a estos puntos, los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán una reunión con los especialistas el próximo 19 de febrero, en tanto que los pacientes del Hospital General serán recibidos el lunes por la directora Guadalupe Guerrero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que hoy llegó al Centro Médico Nacional La Raza el fármaco l-asparaginasa, uno de los medicamentos que los papás denunciaron que faltaba.

Jessica es una de las mamás que estaba protestando, la acompañaba su hijo de siete años, quien hoy recibió su quimioterapia con L-asparaginasa, con tres días de retraso, en el Centro Médico Nacional La Raza.

Él fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en mayo del año pasado y ésta es la segunda ocasión en la que hay retrasos en su tratamiento, la primera fue a principios de diciembre, cuando le pospusieron la quimioterapia dos semanas porque no había vincristina.

Ante la falta de estos fármacos, Jessica dice que en algún momento pensaron en comprarlos, “sin embargo, las autoridades del hospital nos informaron que si lo hacíamos ellos se deslindaban por completo de alguna posible reacción, así que nos dejan maniatados, realmente”.

Esta joven mamá expresa que esta situación “ha sido difícil, pero lo hemos sabido llevar; sin embargo, es primordial la aplicación de sus quimioterapias para evitar que haya una recaída o un atraso. No se vale que uno como papá haga todo y ellos como médicos o autoridades de Salud nos tumben todo el proceso”.

Felipe Flores también ha vivido junto con su hijo esta situación en La Raza, indica que en año y medio de tratamiento ha faltado l-asparaginasa, mercaptopurina y vincristina. “Prácticamente le ha tocado alguno, llega un espacio en el que sí lo alcanzó o no, nos tocó una vez estar casi mes y medio sin el medicamento”.

Su niño de cinco años también tiene leucemia linfoblástica aguda y lo que más le preocupa es que cuando no hay los fármacos se atrasan los procedimientos que le realizan e incluso tiene reacciones adversas como vómito y malestar.

“¡Necesitamos nuestras quimios! No interés político de por medio, el cáncer no espera”, es el mensaje de la pancarta que sostenía la hija de Gloria Hernández, quien a sus 14 años lleva poco más de un año luchando contra la leucemia linfoblástica aguda.

Aunque actualmente no ha tenido problema, en octubre del año pasado Gloria y su hija enfrentaron la falta de vincristina en La Raza, por eso acudieron a apoyar. “El medicamento no alcanza, no es suficiente, no sé si no se solicitan dosis completas de lo que se requiere, no sé si no se hace un estudio adecuado de cuántas van a necesitar al día, no sé cuál sea el problema, pero cada que hemos pasado con las autoridades nos dan la vuelta, que mañana, pasado, después lo vemos”, indica esta mamá.

En el Hospital General la situación es más compleja, ya que no sólo faltan medicamentos para niños con cáncer, sino también para hemofilia. Maribel Sánchez dice que su hija Ashley no ha recibido su tratamiento porque no hay l-asparaginasa desde hace dos semanas.

La menor de 15 años tiene leucemia linfoblástica de alto riesgo desde hace año y medio. Maribel se sumó a la protesta porque le preocupa no sólo el desabasto, sino también las cuotas de recuperación que les cobran en el hospital.

Ella explica que tenía el Seguro Popular y “ahorita nos están atendiendo normal, pero entre comillas, porque antes no nos cobraban la hospitalización por enfermedades propias a la quimio, ahora sí ya se las están cobrando”.

Diana Ogarrio también sufre por el desabasto en el Hospital General de México, pero su caso es distinto, ya que su hijo tiene hemofilia y no le han suministrado el medicamento que necesita que se llama factor de coagulación VIII, el cual le ayuda a mejorar su coagulación.

“Hoy nos tocó ir y me comentan que no llegó su medicamento y que no tienen fecha para cuando llegue. Hace una semana no tuvo su medicamento, su profilaxis, que es tres veces a la semana. Mi niño se puso malo, tuvo sangrados en las articulaciones y en la nariz, y le salieron moretones, por ese motivo se tuvo que internar y acaba de salir”, relata.

Comprarlo no es una opción para ella ya que cuesta alrededor de 10 mil pesos y él ocupa seis cajas por sesión, es decir, necesitaría 18 a la semana. Por eso le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador “que vea lo del seguro, porque no tenemos IMSS o el ISSSTE, estamos ahora sí que con el Insabi, pero pues igual es una mentira lo que dice el Presidente, no es cierto lo que está diciendo, yo quiero ver que ellos tomen en cuenta esto para aclarar las cosas, que nos digan que no va a faltar (el medicamento) y que siempre lo va a tener, y que no van a cobrar nada de los niños con cáncer y los de hemofilia”.

Esta semana se desataron las protestas por la falta de medicamentos oncológicos, primero fueron los de padres de niños atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes se manifestaron en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esta situación causó un cruce de señalamientos entre las autoridades. El jueves el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de la Función Pública investiga al director general del Hospital Infantil, Jaime Nieto Zermeño, por presunta corrupción en la compra de medicamentos a Laboratorios Pisa.

Sin embargo, el problema de desabasto de medicamentos va más allá y amenaza con aumentar. LA SILLA ROTA dio a conocer el jueves 23 un documento en el que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a las instituciones del Sector Salud hacer compras o extender sus contratos con proveedores hasta marzo.

La razón es que las primeras entregas de la compra consolidada 2020 se empezarán a hacer hasta ese mes, por lo que quedaron descubiertos los primeros tres meses de este año. En el listado de 2 mil 263 claves que se permiten para hacer compras consolidadas se incluyen medicamentos oncológicos como vincristina y para otros padecimientos como diabetes.

Sin embargo, la Secretaría de Salud ya tomó cartas en el asunto y resolvió el abasto de vincristina, además, aseguró que en los próximos días se recibirán más de 120 mil piezas de 14 medicamentos oncológicos entre ellos, metotrexato y ciclofosfamida.

Como parte de los trabajos para garantizar el abasto de medicinas a quienes lo requieren, personal del Instituto de Salud para el Bienestar y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios supervisaron el desembarco de medicamentos en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

El Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, Alejandro Antonio Calderón Alipi, y el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, también revisaron las cámaras de red de frío en la Aduana del Aeropuerto, donde estarán resguardados los fármacos.

Entre los medicamentos recibidos se encuentran la doxorrubicina, paclitaxel y bleomicina, entre otros utilizados para tratamientos contra el cáncer y que están siendo adquiridos en distintos países cuidando la calidad y la certificación de agencias sanitarias equivalentes a la Cofepris.

(José Guaderrama)