Queremos ordenar el sistema fiscal sin más impuestos: Ramírez Cuellar

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 03/05/2019 05:45 p.m.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que es necesario ordenar el sistema fiscal mexicano, para obtener mayor recaudación fiscal para atender el colapsado sistema de salud, entre otras prioridades, pero a su vez garantizó que durante el primer trienio del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habrá nuevos impuestos.

"En septiembre vamos a cambiar la estructura tributaria, no vamos a poner nuevos impuestos, no vamos a poner más tasas, simple y sencillamente ordenar el sistema fiscal mexicano en sus tres órdenes de gobierno para garantizar que así como fue aprobada política de austeridad y una disciplina financiera, también debemos abordar la parte de los ingresos", explicó a LA SILLA ROTA.

Para tener una mayor recaudación, el morenista compartió que se buscará aumentar la base tributaria del pago del predial; se buscará homogeneizar el pago de la tenencia; se propondrá que los servicios de plataformas digitales paguen impuestos y se planteará avanzar en la regulación fiscal en materia ambiental.

Además, se continuará con el combate a la evasión fiscal, con mayores sanciones para quienes tienen empresas fantasmas o usan facturas falsas, se buscará reducir la brecha entre la tasa establecida en la ley del impuesto sobre la renta y la tasa efectivamente pagada, y se planteará la posibilidad de actualizar el impuesto a bebidas azucaradas, comida chatarra, alcohol y tabaco, ya que ya hay un problema de cánceres, obesidad y enfermedades cardiovasculares, derivados del consumo de esos productos.

TE PUEDE INTERESAR: BEBIDAS AZUCARADAS, TABACO, COMIDA CHATARRA Y ALCOHOL, EN LA MIRA PARA REVISAR IEPS

"No hay aumento de impuestos, no hay creación de nuevos impuestos ni aumento de tasas, simplemente se actualiza la base de contribuyentes y se da una lucha muy fuerte en contra de la evasión y de aquellas medidas de elusión fiscal que ya no son necesarias o resultan perjudiciales para finanzas públicas, es el planteamiento general", dijo en entrevista

En caso de avanzar dichas propuestas, se podría agregar una recaudación de 480 mil millones de pesos, equivalentes a dos puntos del producto interno bruto.

LAS PROPUESTAS

El legislador explicó que entre los elementos de la política nacional de gasto puestos en marcha por la administración de López Obrador, está la austeridad como un uso adecuado de los recursos de los contribuyentes. Además hay una determinación de que los recursos van a ser manejados con honestidad, y se suma una disciplina fiscal que permite contar con la confianza de inversionistas, con la certeza en el sentido de que no habrá ningún desorden en la economía mexicana.

"Nos falta un elemento que es el que estamos proponiendo, que tiene que ver con un incremento mayor de los ingresos. La situación es verdaderamente difícil desde el punto de vista de la debilidad fiscal y financiera de los municipios, de los estados y la federación y por eso hemos propuesto seis medidas fundamentales", explicó

Una de ellas es un apoyo decisivo para incrementar la recaudación del predial, ya que México es uno de los países que ocupan el último lugar en cuanto a dicha recaudación.

"Segundo, estamos proponiendo no tanto que se reestablezca la tenencia, el cobro existe, existen diversas modalidades en diversos estados, de refrendo, de tenencia, se le llama de diferentes maneras pero existe. Sin embargo se está presentando una competencia totalmente desleal de desorden tributario y está afectando de manera severa a las finanzas de los estados y municipios, por eso nuestra propuesta es poner a discusión la posibilidad de homogeneizarlo", continuó.

Otra medida es establecer el cuidado ambiental, aspecto en el que algunas entidades ya han estado avanzado en su regulación fiscal. La siguiente medida es a nivel federal quitar lo que llamó un flagelo y un boquete muy grande de evasión, que tiene que ver con la facturación falsa.

"Se han dado algunas avances como suprimir la compensación universal o elevar las penas para todos aquellos que tienen empresas fantasmas y facturan de manera falsa. Sin embargo aún hay un potencial de recaudación muy importante", afirmó.

"Además estamos proponiendo que se reduzca la brecha, no que se aumenten tasas sino que reduzca la brecha entre la tasa establecida en la ley del impuesto sobre la renta y la tasa efectivamente pagada, al existir una tasa de 34 por ciento pero que al final estamos viendo que pagan de 3 a 8 por ciento, la idea es reducir esta brecha", criticó.

Un aspecto más para elevar la recaudación fiscal es que se regule el mercado electrónico y de comercio digital, que cada vez es más fuerte su presencia.

"Ya otros países en América Latina con menor desarrollo que el nuestro, como Perú, Uruguay, Argentina y Colombia han estado dando pasos importantes para la regulación del comercio electrónico", añadió.

"También está el problema de que tenemos que salvar un sistema de salud totalmente colapsado, un crecimiento de las enfermedades no transmisibles pero que resultan catastróficas y ya se consideran una verdadera epidemia de salud, es el problema de cánceres, obesidad y enfermedades cardiovasculares, producto del consumo de cigarro, de bebidas azucaradas, las grandes cantidades de consumo, comida chatarra y perdidas de vida y productividad por el alto consumo de alcohol", agregó.

"Estamos proponiendo estas medidas, las estamos sometiendo a discusión, todavía no hay ningún acuerdo pero puede ser base para iniciar el debate".

-¿Cuánto se podría recaudar?

-Dado que no hay ninguna modificación de la estructura tributaria, ni aumento de las tasas, ni creación de nuevos impuestos, es posible que pudiéramos alcanzar una cantidad cercana a los 2 puntos del producto interno bruto para 2020. Ya después que pase el primer trienio estaremos en posibilidades de entrar a la discusión de tasas, impuestos, pero ahorita no vamos a discutir tasas ni aumentos a impuestos. Con estas medidas que estoy proponiendo podría ayudarnos a incrementar la recaudación a una cantidad cercana a 2 puntos de productos nacional alrededor de 470, 480 mil millones de pesos.

Ramírez Cuellar explicó que el dinero recaudado se utilizaría para una mayor inversión en infraestructura e intervenir un sistema de salud colapsado.

"Una de las grandes tragedias que debemos atender con celeridad es que los servicios para la población, sobre todo para aquellos que no tienen seguridad social pero también para garantizar una atención eficiente en el Seguro Social y en el ISSSTE. Buena parte de estos recursos tendrían que ir al sistema de salud como un elemento prioritario. Pero además permitirá que los municipios y los estados atiendan servicios públicos de drenaje, agua potable, alcantarillado, de arreglo de caminos. Esta fortaleza fiscal ayudaría mucho a que la economía crezca, a generar empleos y atender correctamente a la población", planteó.

Cuestionado sobre si para septiembre habría aumento de impuestos, aseguró que no.

"Ahorita no es tema, solo estamos centrados en discutir una ampliación de la base de contribuyentes con impuestos que ya existen, mejorar la estructura tributaria, combatir realmente la evasión, regular mercados que antes no aparecían como el comercio electrónico y ya para 2022 el tema fiscal adquiriría una dimensión distinta, pero ahorita no habría ni aumento de tasas ni creación de nuevos impuestos, sino simplemente estas medidas que señalamos".

-¿Ya se habló con los sectores productores de bebidas azucaradas, de cigarros, de alcohol, o con los de las aplicaciones?

-Vamos a entrar en conversaciones con todos. Todavía no es acuerdo de grupos parlamentarios, lo manejamos algunos diputados pero tenemos tiempo para alcanzar un gran consenso nacional, confió.





AJ