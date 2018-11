Queremos ir a EU y regresar a Guatemala a cambiar su realidad

ILSE RODRÍGUEZ 05/11/2018 10:59 p.m.

Con cara consternada y desubicados en su llegada a la Ciudad de México, tres hermanos de corta edad, miembros de la caravana migrante se dirigieron a Ciudad Deportiva en Magdalena Mixhuca para descansar y seguir su camino, en busca de un futuro mejor, estudiar y regresar a Guatemala

donde se espera otorgar servicios y apoyo a 5 mil personas que vienen de la caravana migrante.

Edwin Azael Gonzáles, de 17 años y oriundo de Guatemala, lleva 24 días de caminata con el objetivo de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Para él el hecho salir de su país representa una aventura pero en el fondo es para cuidar de su hermana y hermano y en búsqueda de un mejor futuro.

"Quiero aprender idiomas y enfocarme en el inglés, quiero ser maestro. Quiero terminar mi carrera allá, estar a lo mucho tres años y regresar a mi país a dar clases".

Salió de su nación solo con tres mudas de ropa, artículos de higiene personal y dos pares de tenis que luego de más de 20 días de caminata se han roto, sin embargo, en el camino le han proporcionado otro par para que siga adelante. También, en su bolsillo cargó con 100 quetzales (220 pesos mexicanos) mismos que son con los que ha logrado sobrevivir junto con sus dos hermanos.

En su recorrido por el país considera que "la gente en México es bien bondadosa, nos han apoyado bastante, vamos de lugar en lugar y vemos el apoyo de la gente mexicana. Ropa, comida, lugares para dormir y bañarnos, todo excelente".

En tanto Astreeth Gonzáles de 18 años y la mayor de los tres, salió de su país con el mismo objetivo, salir adelante. "Yo ya estaba trabajando y estudiando en la universidad pero me empezaron a extorsionar, ya no quería seguir porque ya no me alcanzaba ni para mis cosas y decidí integrarme a la caravana".

"Si llego a Estados Unidos voy a hacer más rápido mis sueños, quiero poner mi propia empresa primero Dios y voy a regresar a Guatemala a cambiar eso para darles trabajo a las personas que no lo tienen, quiero ser la fuente de trabajo para las personas que conozco. En el lugar donde trabajaba eran filas y filas de gente que dejaban su cv. Quiero poder una empresa de medicina natural. De momento mi plan es trabajar y estudiar, ahorrar lo más que pueda y regresar a mi país para poner mi propio negocio".

Daniel de 14 años decidió acompañar a sus hermanos principalmente para cuidarse entre los tres. Él quiere continuar con sus estudios y de grande ser Ingeniero en sistemas.

Al momento en que se les cuestiona sobre la posibilidad de no poder cruzar la frontera, su única respuesta es "sí vamos a poder, confiamos en Dios en que sí vamos a cruzar la frontera y cumplir nuestros sueños".

AJ