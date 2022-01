"Queremos basificación", personal eventual de la ENAH denuncia abuso y precarización

"Sí necesitamos más presupuesto, pero no para el INAH, porque el presupuesto no baja así, porque nosotros dependemos del instituto y básicamente nos quedamos con las migajas, entonces queremos más presupuesto para la ENAH, para los trabajadores, para las becas de la escuela, y para la infraestructura, porque desde 2017 que fue el sismo hay grietas, no tenemos cortinas, no tenemos proyectores, seguimos en precariedad total", enfatizó Yale Rodríguez, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Este miércoles los estudiantes de la ENAH se manifestaron afuera del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para pedir que se otorgue mayor presupuesto a la institución, que se garantice estabilidad laboral al personal eventual y para exigir la renuncia de Diego Prieto, director general del INAH.

? #VIDEO | Estudiantes de la ENAH se manifiestan en la entrada del INAH para exigir que haya mayor presupuesto para la institución y que se garanticen mejores condiciones laborales para trabajadores eventuales

?? @LuRldnVra https://t.co/mV6T5aZDgv pic.twitter.com/C00D6aFX8Y — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2022

La protesta terminó con actos de vandalismo, ya que los alumnos realizaron pintas al Ángel de la Independencia, hecho que el INAH condenó a través de un comunicado.

"Fuera Diego Prieto" (Fotografía: Cuartoscuro)

"Más presupuesto para la ENAH" (Fotografía: Cuartoscuro)

Comunicado sobre los actos perpetrados en contra del Ángel de la Independencia. ? pic.twitter.com/K9AUtRYUQr — INAHmx (@INAHmx) January 6, 2022

En entrevista con La Silla Rota, Yale Rodríguez estudiante de sexto semestre de Antropología Social, explicó que causó preocupación en la comunidad de la ENAH el anuncio de que no se contrataría a ningún trabajador eventual y aunque Prieto se comprometió a que sí se contratarán, para los alumnos esto no es suficiente.

"Ellos piensan que ya se resolvió, pero a nosotros no nos parece eso, porque sí se van a volver a contratar, pero con el mismo contrato que no es digno, van a seguir sin prestaciones, sin ese salario digno que se merecen, las inequidades son tremendas'', enfatizó.

Yale Rodríguez, estudiante de Antropología Social (Fotografía: Mariluz Roldán)

Rodríguez indicó que como estudiante de la ENAH, "me preocupa que desaparezca la escuela, porque esto no es de ahorita, lleva años así, porque la antropología no le sirve al Estado ni genera ganancias, han tratado de desaparecer la escuela desde hace mucho porque genera pensamiento crítico y eso nadie lo quiere, bueno los de arriba no lo quieren".

?? #VIDEO | Exigimos la dignificación de la educación y para los trabajadores, destacó un estudiante de la ENAH. #yn

??: @LuRldnVra https://t.co/mV6T5aZDgv pic.twitter.com/ap8cijHCBh — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2022

SÓLO QUEREMOS CERTEZA LABORAL, EXPRESAN TRABAJADORES EVENTUALES DE LA ENAH

Los trabajadores eventuales de la ENAH se mantienen en pie de lucha, pero con mayor mesura, pues buscan que se establezca un diálogo con las autoridades del INAH, con quienes tienen una reunión este jueves a las 9:00 de la mañana en el Auditorio Javier Romero.

Aunque las autoridades se comprometieron a que sí serán recontratados y que el próximo lunes podrán firmar sus contratos, los trabajadores esperan que esta situación sirva para que les otorguen la estabilidad laboral que no han tenido.

?? #VIDEO | Trabajadores eventuales de la ENAH hicieron un llamado a que se reconozca ante la SHCP el organigrama de la institución para que se regularice su relación laboral y tengan condiciones dignas. #yn



??: @LuRldnVra https://t.co/mV6T5aZDgv pic.twitter.com/CuhmvJddC0 — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2022

Manuel Villegas, coordinador del Departamento de actividades deportivas de la ENAH, relató que lleva seis años trabajando en la institución, pero no tiene base, todo este tiempo ha sido eventual y ha tenido que firmar contrato cada tres meses, la excepción fue en 2021, cuando debido a la pandemia les hicieron contrato por un año.

Javier Jiménez, asistente del Posgrado de Antropología Física, está por cumplir 10 años de trabajo en la ENAH, pero sigue como eventual, por lo que espera que la reunión con Diego Prieto, director del INAH, les ayude a regularizar su situación.

Profesores de la ENAH piden alto a la precarización (Fotografía: Mariluz Roldán)

"Nuestros contratos son tan precarios, tienen condiciones tan irregulares y las autoridades al final del día nos están diciendo que el problema no son ellos, que es alguien más, que a lo mejor es Hacienda, que es la Cámara de Diputados", señaló.

?? #VIDEO | Desde hace dos décadas la ENAH enfrenta problemas que han continuado y se han profundizado durante el gobierno actual, denunciaron los estudiantes. #yn



??: @LuRldnVra https://t.co/mV6T5aZDgv pic.twitter.com/Jdcy0RkgGe — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2022

"A los trabajadores eventuales lo que nos preocupa es tener un poco más de seguridad laboral, es decir, tener contratos más grandes, con mejores condiciones y al final eso es lo que estamos buscando... Sólo requerimos que nos den esta certeza y nosotros estaríamos haciendo todavía más de lo que la propia institución nos requiere y nos exige", destacó Jiménez.

INAH PROMETE PAGOS Y RELACIÓN CONTRACTUAL A TRABAJADORES EVENTUALES DE LA ENAH

Los trabajadores eventuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) firmarán su contrato a más tardar el lunes 10 de enero, prometió el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto. Sin embargo, la comunidad de la ENAH mantiene en pie las acciones que se llevarán a cabo esta semana, como la protesta de este miércoles en el INAH.

Este martes se llevó a cabo la Sesión extraordinaria de los consejos conjuntos de la ENAH, académico y técnico, para abordar el tema de la contratación de los trabajadores eventuales, tras la crisis generada por una circular en la que se indicó que no se contrataría a ninguno de ellos en 2022.

TAMBIÉN LEE: "Cada año puede desaparecer la ENAH", acusan alumnos

El hecho desató la preocupación en la comunidad de la ENAH, ya que el director general, Hilario Topete alertó que de no hacerse esas contrataciones se corría el riesgo de que se paralizara la institución.

Diego Prieto explicó que la circular de la Secretaría Administrativa no iba dirigida a la ENAH, si no a las 500 unidades administrativas y dijo que la carta que recibió de Topete mostraba un análisis hipotético de un "escenario catastrófico" en caso de que no se contratara a los 60 trabajadores eventuales.

"Ya tenemos la autorización de Desarrollo Institucional para que procedan los contratos. Dos, que esos contratos, trabajando de manera coordinada con la administración de la ENAH, van a estar listos a más tardar el viernes para que se puedan firmar y formalizar a más tardar el lunes 10 de enero", aseguró Prieto.

El director general del INAH señaló también que el pago de los trabajadores eventuales se hará a más tardar el día 25 de enero, es decir, en la segunda quincena del año, para evitar retrasos como en años anteriores.

"Entiendo yo que este problema está atendido, que a nivel del instituto en su conjunto estamos tomando las medidas", destacó Prieto.

Sin embargo, la Asamblea General de la ENAH informó que se mantendría la convocatoria para realizar el mitin que se llevó a cabo este miércoles en la sede del INAH para exigir que se cumpla con la recontratación y que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores.

En la reunión, los trabajadores eventuales leyeron su pliego petitorio, en el que convocaron a Prieto a una reunión este jueves 6 de enero en el auditorio Javier Romero de la ENAH para que les explique cuáles son las acciones puntuales que se harán.

Señalaron que la controversia que se generó por el riesgo de que no los contrataran en 2022 "es símbolo de la inseguridad laboral y precarización de las condiciones de trabajo a las que hemos estado enfrentados desde hace más de 20 años y que por tanto son inherentes a nuestra relación laboral con el INAH".

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

"Desde nuestra mirada es evidente que estos mecanismos de contratación del personal eventual nos mantienen permanentemente en un estado de incertidumbre, aún cuando las actividades que llevamos a cabo ya han sido plenamente justificadas en distintas ocasiones", destacaron.

Los trabajadores eventuales hicieron un llamado a que se haga el reconocimiento oficial del organigrama de la ENAH ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con ello se les garantice la relación contractual y condiciones de trabajo dignas.

na