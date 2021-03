¿Qué viene para el sindicato petrolero?

A dos días de celebrarse el día de la Expropiación Petrolera, Rubén Choreño afirma en entrevista con La Silla Rota, ser el próximo líder sindical de Petróleos Mexicanos.

Su cargo actual, dice, es el de secretario general electo del sindicato petrolero. Lo único que está esperando, dice, es que la Dirección General de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo le entregue la toma de nota y le reconozca como el nuevo representante de los trabajadores.

- Su servidor ocupa el cargo del señor Carlos Romero Deschamps, y en cada sección llevaremos a cabo elecciones limpias tal como lo marca la nueva legislación laboral.

- ¿Sería usted sería el nuevo dirigente de Pemex?, se le pregunta.

- En ánimos de respetar la ley, sí.

- ¿Y cree que pueda suceder eso? ¿O que tal vez se convoque a nuevas elecciones o surja un nuevo candidato?

- En el caso del Secretario General que es mi caso, no creo que debiera ser así. El señor presidente está totalmente por los derechos de los trabajadores y con absoluto respeto al poder judicial.

Choreño, exdirector jurídico del sindicato, llevó su caso a tribunales; aunque políticamente, solo ha recibido el respaldo de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso. Relata que la última vez que vio al presidente López Obrador fue hace un año en un viaje que el mandatario realizó a Nayarit. No obstante, no descartó que podrían reencontrarse pasado mañana en el festejo de la expropiación petrolera. Claro, si lo invitan. "Según nosotros debiera darse, pero no hemos tenido alguna noticia al respecto, mientras tanto seguimos trabajando", dice.

EL SEÑOR DESCHAMPS

Choreño niega haber tenido conocimiento previo de la "renuncia" de Romero Deschamps ocurrida esta mañana.

- Era lo esperado y lo correcto por parte del señor. Pero bueno, tuvo que haber una invitación del Ejecutivo Federal para que se actuara con justicia propia.

- ¿Correspondía al presidente hacer este anuncio?

- ¡Totalmente! Es el máximo representante del país. Es una ayuda enorme que el presidente da a los trabajadores y el pueblo de México porque los honorarios de este señor estaban saliendo de una cuenta federal.

- ¿Y eso no significa una intervención en la vida de los sindicatos?

- En absoluto, él está por la democratización sindical y absoluta en el país ¡Es una ayuda para que no ve!, asegura.

LA OTRA VERSIÓN

Mario Maldonado, columnista de El Universal, publicó el 5 de febrero que la orden para renovar ya la dirigencia del sindicato, fue ordenada por el propio presidente López Obrador después de que se hicieran públicos los documentos relacionados con su prima Felipa López Obrador como contratista de Pemex.

El periodista adelantó que partir de lo ocurrido, circulan versiones en las que Pemex tendría una nueva dirección pues Octavio Romero regresaría la Cámara de Diputados como legislador por Morena. Y advierte que como relevos suenan, entre otros, el hijo del expresidente Cárdenas, Lázaro, actual coordinador de asesores del presidente.

De ser así, otros periodistas adelantan que, con Cárdenas Batel a la dirección de Pemex, se impulsaría la candidatura de Miguel Arturo Flores como nuevo dirigente del sindicato. Y no a Choreño. Sin embargo, él asegura que hasta esta tarde nadie del gobierno federal ha contactado con él, como sucesor de la dirigencia del sindicato petrolero.

"Yo estoy llevando mis asuntos legales y normales en donde me corresponde, para que se me dé el reconocimiento". Desde su punto de vista, los tiempos para que se reconozca su nueva dirigencia, continúan abiertos en la STyPS. "Les gane el amparo, una revisión que solicitaron y ellos continúan en lo mismo: dándole vueltas y vueltas y vueltas. Están obstaculizando el avance en un sindicato tan grande e importante como el petrolero. Y más ahora que podemos ayudar al país".

Hasta el momento el único posicionamiento que ha hecho la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha sido dar un retuit al vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas anunciando la renuncia de Romero Deschamps.

El exhorto que el presidente @lopezobrador_ dirigió a Romero Deschamps tuvo efecto pues ha decidido renunciar a @Pemex.



El @GobiernoMX reconoce el derecho de las y los trabajadores a eligir libremente y de forma democrática a sus representantes. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 16, 2021

En tanto su situación jurídica se define, Choreño reconoce que estatutariamente su cargo continuará en manos de Miguel Limón Hernández, quien asumió el cargo como Secretario del Interior, Actas y Acuerdos del STPRM. "Limón sólo tenía 30 días para convocar inmediatamente a elecciones y no lo hizo. Por eso convocamos a una asamblea extraordinaria el 27 de enero de 2019 y fue como salí electo. Ahora ya el señor Limón lleva año y medio en el cargo, tiene que retirarse porque realmente es parte de ese problema tan grande que nos ha causado el sindicato anterior", advierte.

RECORDANDO A LABASTIDA Y EL PEMEXGATE

"Desconocíamos que la anterior administración sindical hipotecó nuestras cuotas sindicales por más de 10 años con Petróleos Mexicanos. Las cuotas sindicales que pagan o debieran pagar para bienestar de los trabajadores, han sido absorbidas por el pago que le debe el sindicato a Pemex, un pago que se hizo para pagar la campaña que se hizo con el señor Labastida, aparentemente", precisó.

Choreño se refiere al Pemexgate, el escándalo electoral que hace 21 años cimbró al PRI tras revelarse que fue el sindicato petrolero quien financió la fallida campaña presidencial priista de Francisco Labastida, cuando ganó la presidencia el panista Vicente Fox. Un hecho que al que el presidente López Obrador se refirió así esta mañana. "No olvidemos que cuando llega Fox ya estaba el escándalo del Pemexgate, con pruebas de que habían sacado dinero del sindicato para apoyar una campaña presidencial. Se pensaba que Fox iba a poner orden en el sindicato y terminó en una negociación con Romero Deschamps; esto fue en el 2000 y le permitieron estar 20 años más".

De hecho, llamó la atención que el propio mandatario "sugiriera" lo que debería ocurrir en el poderoso sindicato petrolero. "Ya se terminó el charrismo sindical, tiene que haber voto libre secreto y directo de los trabajadores para la elección de sus dirigentes... Nosotros estamos auspiciando la democracia sindical pero no podemos meternos en la vida interna de los sindicatos". Un escenario en el que tal vez, Choreño, no figuraría.

Pese a esto, él ya planea su futuro. "Jamás se pidió permiso a los trabajadores para hipotecar sus cuotas (dice en referencia al Pemexgate), por eso los hospitales están tan terriblemente atendidos. No hay medicamentos. La atención es mala en las instalaciones petroleras, en fin. Esperamos en poco tiempo levantarlas y ponerlas al cien con la ayuda del señor presidente".