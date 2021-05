"¿Qué va a pasar ahora?", voluntarios de vacuna covid recibirán nueva dosis

"No se tenía planeada una segunda dosis para nosotros los voluntarios, el protocolo de hecho no lo señala ¿Qué va a pasar ahora? Que abiertamente me van a vacunar", indicó Ricardo Morales Bonilla, quien es uno de los casi 15 mil voluntarios que recibirán una segunda dosis de esta vacuna china como parte del ensayo clínico de fase III que se lleva a cabo en México.

Aunque no estaba planeado originalmente en el protocolo de investigación de la vacuna de CanSino Biologics, se administrará una segunda dosis debido a que el laboratorio y las agencias regulatorias de Estados Unidos, la Unión Europea y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios alertaron que su eficacia disminuye después de seis meses.

PUEDES LEER: Se deben aplicar 500 mil dosis anticovid diarias para alcanzar nueva meta: expertos

Ahora se determinará si aumenta la protección con la segunda dosis tras un intervalo de 24 semanas, de ser así, cambiaría la idea que se tenía de esta vacuna de origen chino, que se creía que era de una dosis.

Ricardo relató que el pasado 6 de mayo se informó a los participantes del ensayo clínico que se les aplicaría una segunda dosis de la vacuna.

En el documento firmado por Guillermo Ruiz-Palacios, investigador principal del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se explicó que el proceso para la segunda aplicación a los voluntarios comenzará la última semana de mayo.

"Se decidió que a las personas que en este estudio recibieron placebo, se les aplicará la primera dosis de vacuna Ad5-nCoV y en aquellos participantes que les tocó vacuna se les administrará una segunda dosis", se indicó a los voluntarios.

"La diferencia es que ahora todos sabremos que tenemos por lo menos una dosis de CanSino a partir de mayo", resaltó Ricardo.



El ensayo clínico es doble ciego, es decir, a la mitad de los participantes se les había aplicado la vacuna y a la otra mitad placebo. Con el cambio para probar la eficacia de dos dosis, se mantiene el doble ciego, pero la mitad tendrá las dos vacunas y la otra mitad sólo una y cuando hayan pasado los 13 meses que dura el protocolo se le aplicará el esquema completo a quienes les falta.

El joven, de 29 años, explicó que al seguir con dos grupos de voluntarios "se pueden comparar los niveles de anticuerpos de quienes solo recibieron una dosis, contra los que ya recibieron dos y así entender cómo evoluciona la inmunidad a lo largo del tiempo".

LABORATORIO SEÑALÓ QUE LA VACUNA TIENE MENOS EFICACIA TRAS SEIS MESES

CanSino Biologics indicó que la eficacia de su vacuna podría disminuir al 50% seis meses después de que se aplicó, por lo que analizan si una segunda dosis podría ofrecer protección substancial.

Sin embargo, todavía no hay algo definido al respecto. El pasado 6 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que sea necesario aplicar una segunda dosis de esta vacuna porque no hay evidencia científica de que esto aumente sus beneficios.

"Probablemente, la evidencia a la que se refiere la Secretaría de Salud es la que vamos a producir, o no, durante esta nueva vacunación de voluntarios", manifestó Ricardo.

(djh)