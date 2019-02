¿Qué tipo de sangre tiene AMLO?

REDACCIÓN 08/02/2019 03:04 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su tipo de sangre en la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

¿Qué tipo de sangre es usted señor Presidente?, le cuestionaron.

Ah como no, ahorita te lo digo, R4 positivo, no no este T4 positivo, transformación cuarta", lanzó el mandatario mexicano.

El reportero en cuestión señaló que esta pregunta la hacía porque cuando Luis Donaldo Colosio sufrió el atentado, él donó sangre, esta historia sirvió para señalarle que la gente pide que el mandatario mexicano refuerce su seguridad.

No soy temerario, que me cuido, porque donde voy siempre me acompaña la gente y que cuido también mi comportamiento en general, pero que necesito tener comunicación con la gente, que ya iniciamos un proceso de transformación en el país, no vamos a dejarnos intimidar", recalcó.

Tengo miedo como todos los seres humanos, no es cierto de eso que haya quienes no tienen miedo, tengo miedo, pero no soy cobarde, sí, yo tengo descontado ese asunto, porque si no no podría hacer nada, me tendría que quedar en mi casa, ahí encerrado, no, si se tiene miedo, hay que vencer eso, hay que enfrentarse a las adversidades y lo mejor es estar bien con nuestra conciencia, si uno no hace mal a nadie, porque va a estar uno preocupado, si uno no tiene enemigos, si no odia uno a nadie, no tiene uno porque tener problema", reiteró.





lrc