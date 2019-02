"Que sirva de lección": AMLO sobre veredicto de "El Chapo"

REDACCIÓN 13/02/2019 09:44 a.m.

Tras el veredicto de culpabilidad en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó: "que sirva de lección".

En conferencia matutina, el mandatario mexicano destacó que respeta esta decisión legal tomada en Estados Unidos.

No le deseamos mal a nadie, me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado, la libertad, que no se debe afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo ni a uno mismo", dijo López Obrador.



Asimismo, comentó: "que sirva de enseñanza, que sea una lección, que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, la fama, el lujo barato, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo".

En este aspecto, el Presidente indicó que en este sentido emprenderá un programa para enfrentar el aumento del consumo de drogas en los jóvenes, de modo que vean que hay otras alternativas para que no tomen el camino de las conductas antisociales.

