¿Qué sigue tras la sentencia de cadena perpetua para "El Chapo"?

Los federales no perdieron tiempo en deshacerse de Joaquín "El Chapo" Guzmán: arrojaron al narcotraficante mexicano en un helicóptero para iniciar su viaje a la prisión de supermax en Colorado casi inmediatamente después de que fue condenado a cadena perpetua más 30 años tras las rejas, de acuerdo con reportes The New York Post.

"Se fue de un helicóptero a un avión", reveló una fuente asombrada el miércoles por la noche. "Él ya no está en el estado".

La rápida salida ocurrió a pesar de una solicitud del equipo de defensa de Guzmán de que se le permita a su cliente permanecer en la ciudad de Nueva York durante 60 días para que puedan trabajar en su apelación.

Tras la solicitud del abogado Jeffrey Lichtman y Mark Fernich, el juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, dijo que recomendaría que se le permita al capo mexicano regresar al Centro Correccional Metropolitano, donde se encuentra recluido desde que fue extraditado a Nueva York en 2017.

Pero en lugar de regresar a su celda, Guzmán fue escoltado a un helicóptero y se lo llevaron.

"O bien ya llegó a Colorado, o aún está en ruta", dijo la fuente.

LA RUTA DE "EL CHAPO"

El narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán fue condenado este miércoles en Nueva York a cadena perpetua, después de que el 12 de febrero fuera declarado culpable por un jurado, poniendo punto y final a la vida delictiva del poderoso líder del cartel de Sinaloa.



Aunque se espera que la defensa del Chapo apele la sentencia, la condena de este miércoles cierra un largo capítulo de delincuencia del narcotraficante originario de La Tuna (México).



Estos son los hechos más relevantes de su vida y el proceso judicial que lo llevará a vivir el resto de ella entre rejas:



- 4 de abril de 1954.- Nace Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en la pequeña población rural de La Tuna, en el noroccidental estado mexicano de Sinaloa. Tiene seis hermanos y su padre siembra opio.



- 1969.- A los 15 años, Guzmán comienza a sembrar marihuana y obtiene el sobrenombre de "el Chapo" por su baja estatura de 1,67 metros.



- 1980.- Comienza a trabajar para el capo de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara y el principal narcotraficante de cocaína de entonces en México.



- 8 de abril de 1989.- Gallardo es detenido y encarcelado. El cártel de Guadalajara se divide y "el Chapo" se traslada a Culiacán para fundar el cártel de Sinaloa, que tiene en el cártel de Tijuana a su mayor rival.



- Junio de 1991.- "El Chapo" es detenido pero soborna al jefe de policía de Ciudad de México con 100.000 dólares para escapar.



- 24 de mayo de 1993.- El cardenal de México Juan Jesús Posadas Ocampo es asesinado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara por un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el de Tijuana. Algunas versiones apuntan a que sicarios de Tijuana confundieron al cardenal con "el Chapo".



- 9 de junio de 1993.- "El Chapo" es capturado en Guatemala y extraditado a México, donde es procesado por narcotráfico y encerrado en el penal de Altiplano, en el céntrico Estado de México, colindante con la capital mexicana.



- 2 de noviembre de 1995.- "El Chapo" es trasladado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco.



- 18 de enero de 2001.- Guzmán protagoniza su primera gran fuga, al escapar de Puente Grande en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios corruptos.



- 15 de junio de 2011.- Tras la muerte del terrorista Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, Guzmán pasa a encabezar la lista de fugitivos más buscados de Estados Unidos, según la revista Forbes. Washington ofrece cinco millones de dólares por proporcionar información valiosa que permita su captura.



- 22 de febrero de 2014.- El capo mexicano es capturado en Mazatlán (Sinaloa) por la Marina mexicana en colaboración con la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).



- 11 de julio de 2015.- Guzmán huye del penal de Altiplano a través de un túnel conectado con la ducha de su celda de una longitud de 1.500 metros y que fue cavado por hombres que trabajaban para él.



- Octubre de 2015.- Los actores Sean Penn y Kate del Castillo entrevistan a "el Chapo" en la clandestinidad.



- 8 de enero de 2016.- Las autoridades mexicanas consiguen capturarlo de nuevo en Los Mochis y lo encarcelan nuevamente en Altiplano.

¿QUÉ SE ESPERA?

- 20 de enero de 2017.- México extradita a "el Chapo" a Estados Unidos, donde enfrenta 11 cargos por narcotráfico y es encerrado en la prisión de alta seguridad de Metropolitan Correctional Center, en- 5 de noviembre de 2018.- Comienza el proceso de selección de los miembros del jurado en el juicio contra Guzmán en una corte de Brooklyn,- 13 de noviembre de 2018.- El juicio contra Joaquín "el Chapo" se inicia con los argumentos iniciales de la Fiscalía y la defensa. La defensa alega que el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) y el entonces aún presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) recibieron millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. Tanto Calderón como la oficina de la Presidencia mexicana niegan la acusación.- 31 de enero de 2019.- Los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa cierran enel juicio contra Guzmán.- 4 de febrero de 2019.- Se inician las deliberaciones del jurado.- 12 de febrero de 2019.- El jurado del proceso encontra Guzmán lo declara culpable de los diez cargos que pesaban contra él como responsable del cartel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.- 26 de marzo de 2019.- La defensa del Chapo solicita la repetición del proceso después de la publicación de unas declaraciones anónimas de un miembro del jurado que aseguró que varios de sus compañeros habían incumplido las normas impuestas por el juez de no consultar las informaciones sobre el caso a través de internet.- 3 de julio de 2019.- El juez federal Brian Cogan rechaza la solicitud del equipo de defensa.- 17 de julio de 2019.- El juez Cogan condena al Chapo a cadena perpetua por narcotráfico, así como a otros 30 años de cárcel por el uso de armas de fuego y otros 240 meses por blanqueo de dinero, además de a pagar 12.600 millones de dólares en compensación por traficar miles de toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

Diferente analistas apuntan a que el Chapo podría cumplir la condena en la prisión federal de máxima seguridad en Colorado, el "Alcatraz de las Rocosas", la cárcel más segura del país, que podría ser la escogida por el juez Cogan.



Esta prisión, Administrative Maximum Facility (ADX), en Florence, en el estado de Colorado, es de las más seguras del mundo y es conocida también como Supermax, 90 millas al sur de Denver.



Abrió sus puertas en 1994 para albergar a los reos más peligrosos y otros que representen amenaza para la seguridad nacional.



El confinamiento en solitaria y de extrema seguridad que ha vivido Guzmán Loera desde que fue extraditado desde México a EE.UU. en enero de 2017, -en una celda de 18 metros cuadrados en la cárcel federal en Manhattan con una ventana opaca-, continuará por el resto de su vida en este país.



Las celdas en la ADX son paredes de cemento y a prueba de sonido para evitar la comunicación con otros reos, algunas sin ventanas, donde los reclusos pasan 23 horas a solas, con contacto mínimo con personal de la ADX. Las tuberías de las unidades en que está dividida la prisión no transmiten sonidos.



A esta prisión son enviados aquellos que el sistema federal de prisiones ha declarado los más peligrosos, como líderes de pandillas violentas, terroristas, o reos que han atacado a otros prisioneros o a oficiales de seguridad de cárceles a través del país.



La ADX alberga hasta 405 reos y entre los que estuvieron allí figuró Timothy McVeigh, condenado a pena capital y ejecutado en 2001 por el atentado contra el edificio federal en Oklahoma, en 1995, que costó la vida a 168 personas y 600 heridos.



Allí están José Padilla, de origen puertorriqueño, conocido como el "talibán boricua", por su apoyo a la red terrorista Al Qaeda; Mahmud Abouhalima, por el atentado contra las Torres Gemelas en el 1993; el asesino en serie, el médico Michael Swango, y el "Unabomber" Ted Kaczynski, profesor de matemáticas que enviaba cartas bomba.



También el franco-marroquí Zacarías Moussaoui, por su conspiración en los atentados terroristas del 11-S, o Dzhokhar Tsarnaev, condenado a pena de muerte por las dos bombas caseras que mataron a tres personas e hirieron a otras 264, en el maratón de Boston en 2013, cuya sentencia apeló el pasado diciembre.

SU DEFENSA APELARÁ

El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Eduardo Balarezo, señaló que su cliente "va a apelar la decisión del juez y va a apelar la condena".

"Joaquín Guzmán no tuvo un juicio justo por restricciones que puso el juez en la defensa, negó moción para un nuevo juicio cuando se descubrió que jurado estaba violando la Ley al estar enterándose de cosas del caso en la televisión", indicó el abogado.

Además se le ha impuesto la confiscación de unos 12,600 millones de dólares en compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas.

Sobre el futuro de "El Chapo" Guzmán, el abogado Jeffrey Lichtman dijo que lo más probable es que lo manden a una prisión de máxima seguridad. ¿Y económicamente? Como no hay manera de encontrar sus bienes... el litigante mencionó que la única manera en la que podrá pagar la multa impuesta por el gobierno es firmando algún papelito.

