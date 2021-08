Busca Morena avasallar en San Lázaro; “no venimos en plan suavecito”, responde oposición

Este martes se vivió el primer choque entre Morena y sus aliados con la oposición al querer avasallar para controlar los órganos de dirección de la Cámara de Diputados para la siguiente Legislatura, ante lo que desde el frente opositor advirtieron: “no venimos en plan suavecito”.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, adelantó que además de buscar la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, plantearán al resto de las bancadas asumir también la presidencia de la Junta de Coordinación Política.



Argumentó que su bancada representa el 40% de los legisladores y en total con la coalición el 60% lo que les da esa posibilidad.

El coordinador de la bancada priista Rubén Moreira, llamó a Morena a la prudencia porque no tiene las dos terceras partes de los votos en el pleno para ganar la Mesa Directiva. "Apelo al buen manejo político para llegar a alcanzar acuerdos y consensos... Sería una mala idea imponer decisiones al inicio de la legislatura". Y retó, "a mí no me lo han dicho, vamos a ver qué sucede".

Por su parte el coordinador de la bancada panista Jorge Romero afirmó "si no tienes la mayoría absoluta, no la puedes presidir y tiene que rotar". y adelantó que la decisión respecto al tema será tomada con el resto de los integrantes de su coalición. "Lo que sí les puedo asegurar es que no venimos en un plan suavecito... Haremos cumplir la ley".

De lograrlo, Morena repetiría la misma fórmula que en la 64 legislatura cuando la presidencia de la Jucopo fue encabezada por el diputado con licencia Mario Delgado, entonces coordinador de la bancada; y la Mesa Directiva por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

Hace un mes durante otra reunión plenaria que sostuvo esta bancada en un hotel de la Alameda, acordaron ceder la presidencia de la Jucopo a la segunda fuerza política (PAN) para ellos mantener la presidencia de la Mesa Directiva, pero hoy anunciaron cambio de planes.

"Nosotros nos debemos a un partido político, ninguno de nosotros como legisladores somos nada sin nuestro partido", agregó Mier.

"Tenemos 198 diputados y la Coalición opositora 202, ellos juntos valen lo mismo que Morena". Preciso que junto al PT y PVEM reúnen un promedio de 280 legisladores. Y descartó realizar prácticas como el "préstamo" de legisladores para crear mayorías infladas y acrecentar su grupo parlamentario.

Delgado quién acudió al primer día de la plenaria de los partidos aseguró que la primera encomienda será impulsar la reforma electoral y encargo a sus legisladores impulsar dos medidas: uno, para que en el consultas populares y revocación de mandato no exista veda electoral aplicable al presidente Andrés Manuel López Obrador; "no se le puede callar al gobierno cuando lo que está en juego es su continuidad", aseguró.



Y dos, que los partidos políticos puedan difundir estos ejercicios ciudadanos sin ser "perseguidos" por el Instituto Nacional Electoral.

Cabe mencionar que el INE inició una investigación tras detectar que diputados federales y locales pagaron inserciones en periódicos en apoyo a la difusión de la consulta popular el primero de agosto, situación prohibida por la ley electoral; además de sugerir cómo votar en la misma, en el entendido de que se trataba de enjuiciar a varios expresidentes del país.

Respecto a la visita que realizaron los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD que integran la coalición Va por México, Delgado replicó el discurso del presidente López Obrador para descalificar las acciones del organismo internacional.





MJP