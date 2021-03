¿Qué se espera de la primera diligencia contra el gobernador de Tamaulipas?

Este viernes, a las 11:00 horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevará cabo la primera diligencia de desahogo de testimonios en el caso de la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué sucederá en esa sesión?

Aunque los primeros funcionarios en comparecer serán el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el vocero del gobernador, Javier Lozano, advirtió que, si éstos revelan información relacionada al caso, podrían ser sancionados penalmente.

En contraste, el presidente de la Sección Instructora, el diputado Pablo Gómez, aseguró que la sesión será abierta y se transmitirá vía virtual, para que cualquier interesado pueda seguirla.

Hace un mes cuando la Fiscalía General de la República presentó la solicitud de desafuero a García Cabeza de Vaca, éste acusó ser víctima de una "embestida desde Palacio Nacional", por diferencias políticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, el gobernador panista precisó tener en su contra que, en diciembre, su gobierno reveló documentos que afectaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el apagón ocurrido en aquella entidad.

Javier Lozano, vocero especial para la defensa política y mediática de García Cabeza de Vaca, explicó a La Silla Rota que, si bien él no es parte del equipo jurídico de defensa, "llama la atención que la Sección pida la presencia de dos testigos que no son la parte actora, la FGR", subrayó.

"Nieto y Aranda sólo se referirán a las pruebas que aportaron a la Fiscalía, pero no es más que un show mediático para engrosar los comentarios en contra del gobernador, cuando es una y sólo una, la causa de la acusación o petición para desafuero.

"No hay elementos jurídicos para proceder contra él, quieren intimidarlo políticamente para que también otros gobernadores y todo mundo esté suavecito para las elecciones. Hay que perderle el miedo al autoritario de Palacio Nacional", dijo.

Advirtió que, en caso de que el procurador Romero Aranda y Santiago Nieto, titular de la UIF, informen públicamente parte del expediente, estarían actuando "al margen de la ley".

Cabe recordar que, hace una semana, Nieto fue citado a una reunión de trabajo con la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de San Lázaro, para hablar del tema; pero no esperaban que el funcionario solo acudiera para informar que no podía decir nada para no violar el debido proceso.

"Dice el presidente que no le gustan los linchamientos. No quiso un linchamiento contra Félix Salgado Macedonio, que es un impresentable como candidato a gobernador de Guerrero; pero sí quiere pegarle al gobernador de Tamaulipas, que está dando resultados y que le habla de frente", acusó.



Lozano aseguró que la solicitud de desafuero, "lo hacen porque en ausencia de buenos resultados de gobierno, qué mejor que en época electoral realicen un linchamiento de esta naturaleza".

LA CONVOCATORIA

En entrevista con La Silla Rota, el legislador de Morena y presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, explicó que el formato de la reunión será virtual. El primero en comparecer será Romero Aranda; después, Nieto.

"No tenemos la menor idea de cuánto tiempo se requerirá en la intervención de cada funcionario", dijo. Precisó que el formato de reunión será abierto, con preguntas y respuestas, de los cuatro diputados que integran el órgano.

"Es una cosa que se hace en forma de juicio, como en España, no específicamente mexicano. La transmisión de la sesión será el formato virtual para la prensa", detalló.

A esta diligencia testimonial virtual podrá integrarse la defensa del gobernador Cabeza de Vaca, es decir, el equipo jurídico de su abogado Alonso Aguilar Zinser.

"Ellos tienen derecho de estar, el inculpado tiene derecho a hablar y participar. Sus abogados también, pero no sabemos si ellos se conectarán a esta diligencia testimonial a distancia, que es de carácter público", afirmó Gómez.

La Silla Rota contactó al equipo del abogado Alonso Aguilar Zinser, pero dijeron estar preparando la defensa del gobernador tamaulipeco.

En la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados de este jueves, se publicó la convocatoria de la reunión. En ella se expone que los funcionarios públicos citados acuden "en razón de que, por el desempeño de sus funciones, pudiesen aportar información relevante sobre los hechos".

Y especifica que en caso de que ambos no comparezcan, se apegarán al artículo 364 del código Nacional de Procedimientos Penales que refiere una comparecencia obligatoria mediante la fuerza pública.

(Santiago Nieto y Carlos Romero Aranda)

CABEZA DE VACA, DESPREOCUPADO

Así lo afirmó Javier Lozano. "Quienes deberían estar preocupados por la burrada que están haciendo tendrían que ser los otros, porque están cumpliendo un capricho del presidente a la orden que dio para abrir el expediente ¿Y el debido proceso qué? ¿Y el secreto bancario qué? No pueden hacer lo que les pegue la gana, aunque la orden sea del presidente, sabemos que esto es una persecución política", reiteró.

"Si se avientan el tiro (mañana), los que tendrán que enfrentar las consecuencias penales serán ellos. ¿Cómo podrán presentar información que es reservada y clasificada, que ellos no pueden divulgar? Si se les ocurre revelar esa información ante la Sección Instructora, están cometiendo un delito", sentenció Lozano.

También destacó que la función del órgano es únicamente valorar si hay elementos para retirar la inmunidad procesal al gobernador panista; y solo después, iniciar el juicio. "Primero eso tendría que pasar por el Congreso de Tamaulipas dónde van a topar con pared", adelantó.