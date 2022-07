"Que se desmonte Estatua de la Libertad": AMLO arremte así por caso Assange

El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, propuso desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York si Estados Unidos condena al activista, Julian Assange.

En su conferencia mañanera el dirigente de la 4T amenazó con iniciar una campaña que propone desmontar el monumento mencionado si el actual gobierno de Joe Biden no indulta al fundador de WikiLeaks.

"Hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y morir en prisión, se desmonte la Estatua de la Libertad", señaló el presidente.

El titular de la presidencia comentó que dicha campaña está orientada a demostrar que la libertad en dicha nación ya no representa un símbolo de libertad.

Por otro lado, el dirigente nacional dijo que tratará el tema con el presidente de Estados Unidos con quien se reunirá la próxima semana en la Casa Blanca.

"Sí lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito. No puede haber silencio, a nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan de el fraude de 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse", puntualizó AMLO.

Finalmente, López Obrador cuestionó que medios como The Wall Street Journal, The Washington Post y Financia Times no han hecho o convocado a una reunión para pedir el perdón hacia Assange.

"Convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, pedir, llamar, para que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hacen van a quedar manchados". finalizó el presidente.

ESTATUA DE LA LIBERTAD

A un costado de la desembocadura del río Hudson se encuentra la Estatua de la Libertad el cual es una figura emblemática de la ciudad estadounidense.

Dicha estatura fue un regalo del gobierno francés al de EU en el año de 1886 para conmemorar la declaración de independencia de la nación norteamericana.

El monumento es obra del escultor Fréderic Auguste Bartholdi y fue inaugurado por el presidente Grover Cleveland.

CAO