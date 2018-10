¿Qué se celebra el 5 de octubre?

REDACCIÓN 04/10/2018 07:49 p.m.

Este 5 de octubre hay dos grandes celebraciones en dimensiones completamente distintas. Por un lado está el Día Mundial de los Docentes y por el otro el Día Mundial de James Bond, es decir, hay para todos los gustos.

El Día Mundial de los Docentes es una celebración que tiene lugar de manera anual cada 5 de octubre desde 1994 para reivindicar una educación gratuita, universal y de calidad para todos. Se escogió precisamente este día para conmemorar la Recomendación Conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente, aprobada en 1966.

El día está dedicado a honrar a los maestros y profesores, unos profesionales que deberían contar con una buena formación académica y de valores, además de estar motivados y amparados por las organizaciones para así promover un estado de paz estable.

Los docentes no solo enseñan conceptos y conocimientos a los niños y jóvenes, sino que también se encargan de dar ejemplo a sus alumnos, dejando en ellos unas pautas de ética y moral que les acompañarán el resto de sus vidas. Los profesores deben, en ocasiones, realizar las funciones que los padres no quieren desempeñar, por ello su función en el mundo es fundamental.

Su labor es encomiable, aunque el trabajo del docente no es tan sencillo como algunos piensan; es por ello que en el mundo entero se necesitan más maestros y profesores para garantizar la educación universal. De hecho, la UNESCO cree que el planeta necesitará alrededor de 69 millones de docentes para el año 2030. Actualmente existen en el mundo aproximadamente 800 millones de adultos analfabetos, una cifra que continuará en crecimiento si no nos ponemos de lado de los maestros.

JAMES BOND

Desde 2012, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la franquicia de James Bond con la película 'El Agente 007 Dr. No', que celebró su estreno mundial en Londres el 5 de octubre de 1962, y el estreno de la 23 entrega de la saga, 'Skyfall', EON Productions de Albert R. Broccoli, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y Twentieth Century Fox Home Entertainment ┬ádesignaron este día para celebrar a James Bond.





Es por ello que Aston Martin dio a conocer que se asoció con los productores de la saga de películas de James Bond, EON Productions y el canal televisivo Sky, para celebrar el Día Mundial de James Bond.

Durante la preproducción de la tercera película, Goldfinger, de 1964, Aston Martin tenía muy poco interés en suministrar vehículos para la realización de la película. Por ese motivo, el equipo de producción comenzó a buscar alternativas, incluidos modelos de Jaguar, Jensen y Chevrolet.

Al final, la productora de la película logró persuadir a la compañía para que le prestara un prototipo de desarrollo del DB5, de segunda mano, que le costó 25 mil libras (aproximadamente, unos 565 mil euros actuales) y al que equiparon con todo tipo de artilugios, ahora legendarios.

Para poner estos datos en perspectiva, un Aston Martin DB5 nuevo costaba, en 1964, unas 4 mil 500 libras (al cambio actual, unos 98 mil 400 euros). Desde entonces, Bond ha conducido modelos del fabricante británico de lujo en 11 de sus 24 películas, comenzando con Goldfinger y finalizando con Spectre, de 2015.

A lo largo de este viernes, cuatro de esos vehículos, como son el DB10 (Spectre), el V8 Vantage (007: Alta Tensión), el DB5 (Goldfinger) y el DBS (Quantum of Solace), recorrerán varias calles de la capital londinense, pasando por una serie de puntos emblemáticos que han aparecido en las películas de Bond.

Además de esos cuatro vehículos, un Vanquish usado en Muere otro día (uno de los siete utilizados en la película) permanecerá expuesto en el concesionario de Aston Martin en Park Lane, mientras que uno de los 12 DBS usados en Quantum of Solace estará en la sala de exhibición que Aston Martin tiene en Dover Street.

"La conexión entre James Bond y Aston Martin se remonta a décadas, por lo que estamos encantados de apoyar el Día Mundial de James Bond 2018", dijo el vicepresidente y director de Marketing de Aston Martin, Simon Sproule. "Londres es el hogar de 007 y los incondicionales de la saga deben estar atentos a algunos de los vehículos más emocionantes utilizados por James Bond este viernes".

EFEMÉRIDES

1933: En Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa.

1962: En Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles edita su primer single, Love me do. El mismo llegaría al puesto 17.º de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo.

1962: a 494 metros bajo tierra, en el Área U9ad del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Mississippi, de 115 kilotones. Es la bomba n.º 290 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1994: En Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente.

2013: En el parque El Rejón de la ciudad de Chihuahua (México), una troca monstruo que era parte del espectáculo Extremo Aero Show se sale de control y arrolla a decenas de espectadores. Mueren 5 adultos y 4 niños y 80 personas resultan lesionadas.

NACIMIENTOS

1968: Fabián Estay, futbolista chileno.

1975: Kate Winslet, actriz británica.

1979: Ximena Herrera, actriz boliviano-mexicana.

1981: Cecilia Galliano, actriz, modelo y conductora de televisión argentina.

1983: Nicky Hilton, socialite (mujer social), modelo profesional y diseñadora estadounidense.

989: Gerardo Ortiz, cantante y autor del género mexicano.

FALLECIMIENTOS

1940: Silvestre Revueltas, músico mexicano.

2000: Cuco Sánchez, cantante mexicano (n. 1921).

2011: Steve Jobs, informático y empresario estadounidense, fundador de Apple (n. 1955).

