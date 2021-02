¿Qué sabemos del líder petrolero Carlos Romero Deschamps?

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una advertencia al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el domingo pasado: si hay investigaciones en su contra, éstas continuarán.

Poco se sabe de Romero Deschamps desde que envió un mensaje expresando su apoyo a López Obrador en su combate al robo de combustible. De acuerdo con Vanguardia, el líder se encuentra fuera del país, posiblemente en Argentina.

El 9 de enero el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) publicó en diversos medios un comunicado donde “se solidariza con el Presidente de México en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex”.

Al contrario de lo publicado por el STPRM, López Obrador dijo que no apoyará o encubrirá a ningún sindicato o líder sindical. “El gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie”.

Además, dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República avanzar en investigaciones que haya en su contra. Pero recalcó que deben existir esas denuncias para tener pruebas, de forma “que no sea solo la nota periodística, sino que haya papeles”.

Esta investigación periodística a la que hace referencia es a la publicada el domingo por el diario Reforma, la cual señala que Romero Deschamps robó combustible por medio de pipas, posiblemente de la refinería de Azcapotzalco, en el centro de México.

Romero Deschamps está al frente de la dirigencia del STPRM desde 1996, desde la destitución de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. El pasado 11 de diciembre, fue reelecto como líder sindical y lo será hasta 2024.

El líder sindical mantiene comunicación con diversos líderes de sección del STPRM y les daría instrucciones para evitar una posible aprehensión, según Vanguardia.

